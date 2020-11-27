"Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині"
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Всередині партії "Слуга народу" є люди, які не поділяють прагнень політсили.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.
"Якщо хтось із представників монобільшості забуває, з якими гаслами, з якими програмними цілями ми йшли на вибори — це їхні проблеми. На сьогодні ми об'єднуємося, це така внутрішня інформація, ми об'єднуємося з людьми, яким небайдужа доля цієї держави. Я зараз створюю міжфракційне об'єднання, яке буде на чолі "Слуги народу", - сказав парламентар.
За словами Качури, всередині партії є люди, які не поділяють прагнень "Слуги народу".
"Я робитиму все для того, щоб у президента Зеленського вийшло. Тому що є зрадники всередині, які зараз розповідають абсолютно протилежні тези, з якими йшла інша політична партія, і сповідують їхню ідеологію - це їхні проблеми. Те, що президента зараз обманюють, - це теж їхні проблеми. Президент розумний, він розбереться, він відсіє все це лушпиння", - додав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
З розпадом одночасно прийдуть поразки. Та й вже ці ознаки і є, засвідчені на цих (минулих) місцевих виборах: зелені не спромоглися зайти в міськради облцентрів Івано-Франківська та Львова, і з великими потугами замовними рішенням суддів (так оцінюють їх противники СН) війшли до складу Тернопільської міськради.
а отакі кацапські ганчірки як качура, дубинське, бужанське, тищенко, гетьманцев та інші на чолі з зеленським, от саме вони й є ворогами України.
- ...есть! Это я и возможно президент.
Качура:"Ты предатель! Ты не разделяешь программу президента, мы выгоним тебя с партии!".
Сколько раз вижу этого персонажа и думаю, он реально дебил, или просто работает на ставке мотиватором НеЛоха?
Весна придёт, САЖАТЬ БУДЕМ.
Источник: https://censor.net/ru/n3233571
Как так обманывают? Он же говорил, что не лох и не дурачок.
Что он имеет в виду? Чтобы что получилось? Хоть бы прямо сказали, что вы хотите сделать.
Есть те, кто предвидя жопу ,разбегаются по
кустам.
"Слуги" -срез общества их поколения.
Отбросили всё лишнее для выживания,
Осталось самое мерзкое.
Ось така херня малята, як сказав би покійний дід Панас.
Суровые бюджетные годы приходят!
- Измена! Измена!
Под холмом сидит Мальчиш-Плохиш, топчет бочку с вареньем и бормочет набитым ртом:
- Вроде бы один косяк курили - его на измену пробило, а меня на хавку..