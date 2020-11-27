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Новини Політика України
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Слуга народу (2545) Качура (167)

"Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Всередині партії "Слуга народу" є люди, які не поділяють прагнень політсили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.

"Якщо хтось із представників монобільшості забуває, з якими гаслами, з якими програмними цілями ми йшли на вибори — це їхні проблеми. На сьогодні ми об'єднуємося, це така внутрішня інформація, ми об'єднуємося з людьми, яким небайдужа доля цієї держави. Я зараз створюю міжфракційне об'єднання, яке буде на чолі "Слуги народу", - сказав парламентар.

За словами Качури, всередині партії є люди, які не поділяють прагнень "Слуги народу".

"Я робитиму все для того, щоб у президента Зеленського вийшло. Тому що є зрадники всередині, які зараз розповідають абсолютно протилежні тези, з якими йшла інша політична партія, і сповідують їхню ідеологію - це їхні проблеми. Те, що президента зараз обманюють, - це теж їхні проблеми. Президент розумний, він розбереться, він відсіє все це лушпиння", - додав нардеп.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
ето которий топит за рузкий мир наканала зажоп
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27.11.2020 09:27
+19
"Слуга народа" Качура анонсировал изменения во фракции: "Потому что есть предатели внутри" - Цензор.НЕТ 7738
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27.11.2020 09:31
+16
вслед за Леросом выгонят и Чернева.
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27.11.2020 09:27
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вслед за Леросом выгонят и Чернева.
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27.11.2020 09:27 Відповісти
один БАРАН похвалил ОЧЕНЬ тупого осла
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27.11.2020 11:24 Відповісти
ето которий топит за рузкий мир наканала зажоп
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27.11.2020 09:27 Відповісти
я тоже хочу раздавать всем бабло, но отсутствие бабла мешает
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27.11.2020 09:27 Відповісти
😃 в зеленом стаде разброд и шатания...
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27.11.2020 09:27 Відповісти
Окремою характерною особливістю партії «Слуга народу» є те, що склад її еліти (той, що в парламенті; той що в адмінстрації, ой, в офісі на Банковій; чи в Кабміні) - надзвичайно різношерстний. Зустрічав висловлювання деяких аналітиків про те, що там слід виділяти сім основних груп: 1)колишні регіонали, які перебігли під крило більш фартових, ніж «Опоблок»; 2)******* «соросята», «грантоїди», яким пощастило влаштуватися в більш потужну силу, ніж їх «Голос»; 3)колишні і навіть чинні медведчуківці, з його «укр.вибору» руского міра; 4)соратники і прихильники «замайбах бені»; 5)колишні соціалісти і навіть комуністи з відповідною ідеологією; 6)просто «акакаяразніца», тобто, елементарні пристосуванці і кар'єристи; 7)прихильники ЄС і Порошенка, ідеологічно близькі правим в «слугах». Я схильний повірити, що саме так і є. Більше того, там, на мою думку, існує ще декілька менш впливових і менш чисельних груп; але «то таке». Я вже не кажу про відвертих адептів, якщо не агентів ворожих спецслужб… Так от, різношерстність і невизначеність еліти СН робить цю політичну силу нестійкою, рихлою і нездатною повести за собою виборця під певною ідеєю та політичною ідеологією. Тому недовговічність і швидкий розпад «слуг» - гарантовано. Не вперше. Досвід свідчить: розпадались і не виживали і не такі різношерстні сили.
З розпадом одночасно прийдуть поразки. Та й вже ці ознаки і є, засвідчені на цих (минулих) місцевих виборах: зелені не спромоглися зайти в міськради облцентрів Івано-Франківська та Львова, і з великими потугами замовними рішенням суддів (так оцінюють їх противники СН) війшли до складу Тернопільської міськради.
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27.11.2020 10:51 Відповісти
Якщо сказати коротше - партія СН , так само як і її фракція , складається з абсолютно випадкових людей - пристосуванців !
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27.11.2020 14:02 Відповісти
Враги, которых Зеленский привел во власть, теперь ему сильно мешают.
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27.11.2020 09:28 Відповісти
"Слуга народа" Качура анонсировал изменения во фракции: "Потому что есть предатели внутри" - Цензор.НЕТ 7738
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27.11.2020 09:31 Відповісти
Деньги он делит. Народные. Между собой и олигархами.
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27.11.2020 09:36 Відповісти
старому зольдату. Ти як завжди сказав коротко і влучно. Однак між ним (презом) і олігархами щось багато хто хоче стати касирами. Ось і качур хоче завести своїх власних качок і стати касиром. Он його старший товариш разумков "взетел над суєтой" і здалеку поглядає на цей процес так званої консолідації. не хай звернуться до великого езопа угро-фінсько-татарсько-чувашсько-хозарського епосу крилова -"а ви друзья как не садитесь" і "лебедь, рак и щука"
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27.11.2020 10:03 Відповісти
Больше не будет шутить)))
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27.11.2020 09:48 Відповісти
ворогами зеленського всередині "слугнароду" є ті поодинокі депутати, які переймаються інтересами саме України та українства (щоправда їх не чутно й я їхніх прізвищ не назву, але припускаю, що такі є).
а отакі кацапські ганчірки як качура, дубинське, бужанське, тищенко, гетьманцев та інші на чолі з зеленським, от саме вони й є ворогами України.
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27.11.2020 09:45 Відповісти
зрадників геть з партії
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27.11.2020 09:30 Відповісти
Вот только не надо так горячится, бо так и партии не станет😜
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27.11.2020 09:42 Відповісти
Так тиж блін перший прєдатєль Зе! "Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині" - Цензор.НЕТ 6640 Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути
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27.11.2020 09:31 Відповісти
Для Качуры ( и Зели ? ) предатели те, кто не хочет объединяться с медведчуковцами.
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27.11.2020 09:44 Відповісти
- ...а не предатели в Вашей фракции есть?
- ...есть! Это я и возможно президент.
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27.11.2020 09:32 Відповісти
Любой адекватный депутат: "Мне не нравится что Зеленский насрал в штаны и ходит воняет".
Качура:"Ты предатель! Ты не разделяешь программу президента, мы выгоним тебя с партии!".
Сколько раз вижу этого персонажа и думаю, он реально дебил, или просто работает на ставке мотиватором НеЛоха?
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27.11.2020 09:32 Відповісти
Совмещает. Дебил на ставке.
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27.11.2020 09:35 Відповісти
"Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині" - Цензор.НЕТ 9988
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27.11.2020 09:35 Відповісти
Ну... после его фразьі "президент умньій..." считать Качуру адекватньім, не дебилом т.е., невозможно по умолчанию
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27.11.2020 09:51 Відповісти
Вы све этой своей ОПГ "Слуга народа" предатели.
Весна придёт, САЖАТЬ БУДЕМ.
"Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині" - Цензор.НЕТ 3732
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27.11.2020 09:34 Відповісти
"Предатели" - это те, что без нужной суммы в конверте не хотят работать?....
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27.11.2020 09:34 Відповісти
"президент умный, он разберется" - орнул в голос🤣
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27.11.2020 09:35 Відповісти
"Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині" - Цензор.НЕТ 9784
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27.11.2020 09:35 Відповісти
І перший зрадник ригівський коаліціянт з мандючуком качура.
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27.11.2020 09:35 Відповісти
"То, что президента сейчас обманывают - это тоже их проблемы. Президент умный, он разберется, он отсеет всю эту шелуху", - добавил нардеп.

Источник: https://censor.net/ru/n3233571

Как так обманывают? Он же говорил, что не лох и не дурачок.
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27.11.2020 09:42 Відповісти
Главная банда - Дубинского.Много от ЕС вурдалаков,банда Богдана.В общем бильшисть- лоскутное одеяло.Идеология одна должна быть- здравый смысл,борьба с ордой,посадка топ коррупционеров.Всё упёрлось в гордиев узел-Суды всех мастей.
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27.11.2020 09:45 Відповісти
Вы там все предатели Украины.
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27.11.2020 09:51 Відповісти
""Я робитиму все для того, щоб у президента Зеленського вийшло." - ти ліпше зроби, щоб у Віслюка зайшло, бо виходить з нього одне лайно.
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27.11.2020 09:52 Відповісти
"Я робитиму все для того, щоб у президента Зеленського вийшло."

Что он имеет в виду? Чтобы что получилось? Хоть бы прямо сказали, что вы хотите сделать.
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27.11.2020 10:03 Відповісти
Та що вже... Який народ, така й влада. Правду казав один жидик, директор ПТУ перед референдумом у 1991 р. "Да никогда Украина не будет независима! Ето такой народ... почитайте историю..." Будемо завжди, принижені, страждати і сумні пісні співати... ))
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27.11.2020 10:04 Відповісти
.лядь, вони будуть шукати того хто ******* чи все ж таки хто *******
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27.11.2020 10:12 Відповісти
Во власти нет предателей, по определению.
Есть те, кто предвидя жопу ,разбегаются по
кустам.
"Слуги" -срез общества их поколения.
Отбросили всё лишнее для выживания,
Осталось самое мерзкое.
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27.11.2020 10:12 Відповісти
коли остап бендер готувався переїхати в ріо-де-жанейро через дністровські плавні, він придбавав драгметал. і придбав золотий портсигар з дарчим написом -"Федьке Кастраке в честь зрелости" а після слова "честь" цвяхом було нацарапано "половой". Качур досяг політичної "полової" зрілості і формує свій загін. як говорив один епізодний герой з фільмів про Шурика - прошу огласить весь список. Цирк.
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27.11.2020 10:15 Відповісти
Для того , щоб формувати щось ,,своє,, - треба мати гроші . У того хлопчика грошей нема . Шукаємо кому з грошових мішків вигідно .
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27.11.2020 14:09 Відповісти
І так, цифри говорять більше ніж слова
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27.11.2020 10:15 Відповісти
Влітку 2019 року ЗЕ вирішив нагодувати народ. Взяв картоплі, цибулю, 1 кг цукпу, пів пачки солі, пляшку оцету, 1 тапочок, 2 старі шкарпетки Коломойського. Все це зварив і в кінці добавив 2 лопати гівна. Так появилась фракція (чи фрікція) "Слуги народу". 73% населення поїли це пойло і сказали 👍. І ось через рік деякі з них почали підозрювати, що їх нагодували гівном.

Ось така херня малята, як сказав би покійний дід Панас.
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27.11.2020 10:16 Відповісти
"Слуги" разом з медведчікістами хочуть здати Україну, а "прєдатєлі" мішають. От "біда".
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27.11.2020 10:20 Відповісти
И начнется очень интересная сепарация по признакам преданности БЕне, ПИНе (в Голос пойдут) ,ну чисто Ахметке и плюс Кремлю. И Украина увидеть сколько там останется вменяемых украинцев.
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27.11.2020 10:22 Відповісти
особенно улыбнули последние слова: "президент умный..."
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27.11.2020 10:23 Відповісти
Арестович на вопрос журналиста Апострофа (ютуб )о недавней поддержке Порошенко и о его месте у ноги Ермака сейчас - я увидел в ОПУ там такой патриотизм и преданность Украине, ну шо просто ох..(фиг)..ел -передаю близко к содеРЖАНИЮ сказанного своими словами.
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27.11.2020 10:38 Відповісти
Сомкнуть ряды, зебелята!
Суровые бюджетные годы приходят!
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27.11.2020 10:30 Відповісти
Вся эта куйня под названием СН состоит из предателей или идиотов
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27.11.2020 10:41 Відповісти
а в слуг уродів яка ідеологія? Чось ніхто не розібрався в цьому, коли вони йшли на вибори, ні після...
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27.11.2020 10:43 Відповісти
Мальчиш-Кибальчиш стоит на холме и машет флагом, кричит:
- Измена! Измена!
Под холмом сидит Мальчиш-Плохиш, топчет бочку с вареньем и бормочет набитым ртом:
- Вроде бы один косяк курили - его на измену пробило, а меня на хавку..
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27.11.2020 10:47 Відповісти
Президент умный. 😀 Повеселил. Как он сам не заржал, когда говорил?
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27.11.2020 11:11 Відповісти
"МОНО" СН- ТО ДУЖЕ РОЗРІЗНЕНА СТРУКТУРА ЯКА СТВОРЕНА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕЗИ ПУЙЛА - АБИ НЕ ПОРОХ-. ТАМ І ПРИБІЧНИКИ ПРОПУТІНСКОЇ ОПЗЖ І ВЕЛИКА ГРУПА КОЛОМОШІ А ОТ ПАТРІОТІВ МІГ БИ ОБ"ЄДНАТИ ЧЕРНЕВ НЕ РОЗУМІЮ ЧОМУ ВІН ЦЬОГО НЕ РОБИТЬ
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27.11.2020 11:16 Відповісти
Готовят почву для коалиции с ОПЗЖ.
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27.11.2020 12:56 Відповісти
Первый предатель Украины и слуг народа это сам Качура!! Лживый трёхличный и подленький выкормыш!
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27.11.2020 14:02 Відповісти
А де він збирається набрати депутатів, які розділяють ідеї Зеленського? ОПЗЖ? Ну, там треба самому Зеленському підкоригувати свої ідеї аби його прийняли.
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27.11.2020 15:07 Відповісти
 
 