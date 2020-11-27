Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев
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Запровадження локдауну в Україні додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП. Введення жорстких заходів на два-три тижні ефективніше, ніж на два дні з перервою на будні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LB.ua" розповів глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.
"Ми вважаємо, що локдаун на три тижні додасть максимум до 0,5-0,7% до вже існуючого падіння ВВП. Це мінус до того мінусу, який ми вже маємо. Але не більше відсотку в будь-якому разі. Це, звісно, погано. Це боляче. Проте, якщо ми говоримо про життя людей, це вже питання не грошей. Це світоглядне питання, чому ми надаємо пріорітет. Я вважаю, що обговорювати альтернативу життя-гроші, навіть одного життя одного українця та 0,7% ВВП ми не маємо морального права", - висловився він.
Гетманцев неоднозначно оцінює рішення про карантин вихідного дня.
"Проблема таких рішень у тому, що ніхто не знає правильних рішень. Уряд ухвалив таке рішення. Наприклад, Туреччина теж ухвалила рішення про карантин вихідного дня. Правильне чи ні, ну хто знає? Це покаже практика. Я ж прихильник більш жорстких заходів, которі прогнозовано будуть ефективними. Якщо ми говоримо про розрив ланцюжка заражень, то точно ефективніше буде два чи три тижні локдауну, ніж два дні з перервою на робочі. Але уряд - єдиний орган, який може і повинен ухвалювати рішення в такій ситуації", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Какие у вас есть запасные варианты для обеспечения этими материалами ВСУ?
Вы отдаете себе отчет, что между вами и фонарями, на котором вас повесят соседи, стоит только ВСУ?
Ведь бежать вам некуда, все границы закрыты из-за ковида, до и кому вы нужны, презервативы использованные?
У вас, сволочей, нет никакого варианта "Б" для обеспечения нужд армии, особенно принимая во внимание, что в казне денег нет, а ВСУ - это бюджетники.
Вы забыли, Слуги Народа, что все обеспечение ВСУ лежит на бюджете?
ВСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСУ ЛЕЖИТ НА БЮДЖЕТЕ, ДО ПОСЛЕДНЕГО ГВОЗДЯ.
У вас, Слуги Народа, отсутствует инстинкт самосохранения или так хочется на фонарь вниз головой?
Как бы даже 3% не хотелось бы, а президент не даст такого распоряжения! Да и ************ - 3% хоть и свихнутый хронически (и справка есть), но не дебил вроде бы... =)))
Это повод делать что-попало?
Действий, которые не приведут к желаемому результату - тысячи!
Правильных действий - единицы.
Например, гетьманцево-подобным нужен хлеб на ужин. Они бьются головой о стену, пока хлеб не появится? Или трут на терке сковороду?
Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Государством Израиль
ВЫСТУПАЕТ ЗА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРЫМА С МАТЕРИКОВОЙ УКРАИНЫ
Мать - Гетманцева Елена Дмитриевна, владелица ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА", ООО "НЬЮ ПРОПЕРТЫ» и других компаний
Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) требует жесткого выполнения указанного в нем уровня инфляции, что может быть расценено как вмешательство в суверенитет страны, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
https://interfax.com.ua/news/political/668771.html
Сколько вам пейсатым смертей сотен в день нужно чтобы ввести карантин такой как весной!?
тобто рішення приймаються методом "антинаукового тику"? навіть не здивована