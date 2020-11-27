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Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, -

Запровадження локдауну в Україні додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП. Введення жорстких заходів на два-три тижні ефективніше, ніж на два дні з перервою на будні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LB.ua" розповів глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Ми вважаємо, що локдаун на три тижні додасть максимум до 0,5-0,7% до вже існуючого падіння ВВП. Це мінус до того мінусу, який ми вже маємо. Але не більше відсотку в будь-якому разі. Це, звісно, погано. Це боляче. Проте, якщо ми говоримо про життя людей, це вже питання не грошей. Це світоглядне питання, чому ми надаємо пріорітет. Я вважаю, що обговорювати альтернативу життя-гроші, навіть одного життя одного українця та 0,7% ВВП ми не маємо морального права", - висловився він.

Гетманцев неоднозначно оцінює рішення про карантин вихідного дня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єдиний показник для запровадження локдауну - здатність медсистеми надавати допомогу: поки ситуація напружена, але контрольована, - Степанов. ВIДЕО

"Проблема таких рішень у тому, що ніхто не знає правильних рішень. Уряд ухвалив таке рішення. Наприклад, Туреччина теж ухвалила рішення про карантин вихідного дня. Правильне чи ні, ну хто знає? Це покаже практика. Я ж прихильник більш жорстких заходів, которі прогнозовано будуть ефективними. Якщо ми говоримо про розрив ланцюжка заражень, то точно ефективніше буде два чи три тижні локдауну, ніж два дні з перервою на робочі. Але уряд - єдиний орган, який може і повинен ухвалювати рішення в такій ситуації", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9330
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27.11.2020 10:56
+14
Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8011
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27.11.2020 10:56
+12
А как же +40% к ВВП как обещал гончарук? Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8225
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27.11.2020 10:54
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А как же +40% к ВВП как обещал гончарук? Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8225
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27.11.2020 10:54 Відповісти
Будет , но папизже. Правда, далеко не все это увидят.... Но то таке...
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27.11.2020 10:57 Відповісти
Ну буде трохи нижчий. 40-0.7 буде 39.3% . Все вам не так!
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27.11.2020 10:57 Відповісти
Добавит (приплюсует ) к падению! Это так же оптимистично , как УРА МЫ СОХРАНИЛИ БЕЗВИЗ.
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27.11.2020 10:56 Відповісти
Всмотритесь в фото с родителями - на несчастном столе дохлозапеченная курица, а в сиреневом интерьере кухни - белоснежная плита с бумажкой рекламной из магазина на стекле духового шкафа все что надо знать о правдивости от киношников, об их показателях и обещалках
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27.11.2020 11:10 Відповісти
Так. Вчора не звернув увагу. Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9593
Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3685
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27.11.2020 11:18 Відповісти
у мамы новенький свитерок в тон )) у папы цепура золотая на футболке, узкий стол из досок накрыли клеёной ... капусту квашенную уже почти всю киношная группа выела... рюмахи под нее осушили...маму жалко по-честному!
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27.11.2020 11:35 Відповісти
а це що за босюки - якась підворотна шпана?
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27.11.2020 19:59 Відповісти
Видимо 0,5 и 0,7 любимая тара Гетманцева.
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27.11.2020 10:56 Відповісти
Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9330
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27.11.2020 10:56 Відповісти
Мама Римма нагодувала окорочками. Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5060
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27.11.2020 10:59 Відповісти
І тому Гєтманцєв пропонує.... Пральна! Підвищити податки для малого і середнього бізнесу, обкласти податками дрібну нерухомість і головне - збільшити тарифи на транспортування газу! Щоб динаміка росту морди Зєлєнского, вибачте, економіки України зберігалася сталою.
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27.11.2020 11:14 Відповісти
опухший от усталости нарцысенок!
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27.11.2020 11:02 Відповісти
є продовження, ще дві картинки, як Зєєва Зе розносить в наступні роки його тяжкого правління
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27.11.2020 19:58 Відповісти
Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8011
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27.11.2020 10:56 Відповісти
пішицца раздєльна
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27.11.2020 11:01 Відповісти
Там как ни пиши... даже многим из бывших 73% и так и так понятно...
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27.11.2020 11:11 Відповісти
Тут глибокий зміст - два в одному...
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27.11.2020 19:25 Відповісти
Мелочь, если учесть рост в 40%, как обещали "новые народные" экономисты... Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2447
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27.11.2020 10:58 Відповісти
Никогда не думал,что соглашусь хоть с кем-то из зелёных,а приходится
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27.11.2020 10:59 Відповісти
Да Вы, батенька, оптимист. Прям-таки меньше процента.
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27.11.2020 11:01 Відповісти
Вони просто відсотки з процентами переплутали.
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27.11.2020 11:02 Відповісти
Эти слуги урода генераторы случайных фраз. Очень хочется им заварить рот, и так от них тошно
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27.11.2020 11:04 Відповісти
на таможне и в налоговой есть 20 ярдов каждый месяц. их раскрадивают. нужно забрать у ворюг и пополнить бютжет. тих денег хватит чтоб даже МВФу одалживать, но забирать деньги у своих и у себя люмимых не хочеться. вот и вся арифметика, БАРАНы козломордые
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27.11.2020 11:06 Відповісти
Знового року на касових апаратах відіб"єте.
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27.11.2020 11:06 Відповісти
...а народ не должен это принимать? прям сразу правительство)....назначьте тищенко старшим на решении
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27.11.2020 11:16 Відповісти
А нах.. тогда устраивали этот цирк весной, когда были 1-2 случая, да и то - наши депутутки "привезли"?!
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27.11.2020 11:17 Відповісти
Ну а зЕбилы у власти, к какому падению ВВП привели?
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27.11.2020 11:22 Відповісти
**ланы (простите, иначе я Слуг Народа назвать не могу), скажите, как вы собираетесь обеспечивать ВСУ авиационным бензином, горюче-смазочными материалами и комплектующими, которых не будет, если Беларусь наложит санкции?
Какие у вас есть запасные варианты для обеспечения этими материалами ВСУ?
Вы отдаете себе отчет, что между вами и фонарями, на котором вас повесят соседи, стоит только ВСУ?
Ведь бежать вам некуда, все границы закрыты из-за ковида, до и кому вы нужны, презервативы использованные?

У вас, сволочей, нет никакого варианта "Б" для обеспечения нужд армии, особенно принимая во внимание, что в казне денег нет, а ВСУ - это бюджетники.
Вы забыли, Слуги Народа, что все обеспечение ВСУ лежит на бюджете?
ВСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСУ ЛЕЖИТ НА БЮДЖЕТЕ, ДО ПОСЛЕДНЕГО ГВОЗДЯ.
У вас, Слуги Народа, отсутствует инстинкт самосохранения или так хочется на фонарь вниз головой?
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27.11.2020 11:26 Відповісти
ловите бацькабота! Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9329
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27.11.2020 11:53 Відповісти
Мало вероятно что Беларусь наложит санкции =)
Как бы даже 3% не хотелось бы, а президент не даст такого распоряжения! Да и ************ - 3% хоть и свихнутый хронически (и справка есть), но не дебил вроде бы... =)))
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27.11.2020 12:17 Відповісти
Что у него с прической?
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27.11.2020 11:30 Відповісти
Вигляд, як щойно з дурки...
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27.11.2020 19:27 Відповісти
никто не знает правильных решений

Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9259

Это повод делать что-попало?
Действий, которые не приведут к желаемому результату - тысячи!
Правильных действий - единицы.
Например, гетьманцево-подобным нужен хлеб на ужин. Они бьются головой о стену, пока хлеб не появится? Или трут на терке сковороду?
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27.11.2020 11:56 Відповісти
да какая разница
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27.11.2020 12:09 Відповісти
Что то Гетмананцева прорвало, видно совсем плохи дела в экономике.
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27.11.2020 12:10 Відповісти
Гетманцев
Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Государством Израиль

ВЫСТУПАЕТ ЗА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРЫМА С МАТЕРИКОВОЙ УКРАИНЫ

Мать - Гетманцева Елена Дмитриевна, владелица ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА", ООО "НЬЮ ПРОПЕРТЫ» и других компаний
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27.11.2020 12:35 Відповісти
При ваших клоунах страна стабильно имеет -3-4% ВВП за пол года. Так что пару месяцев локдауна экономика даже и не заметит. Ну может дефолт наступит на пару недель раньше. В глобальном смысле мало что меняет.
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27.11.2020 12:40 Відповісти
Гетманцев назвал вмешательством в суверенитет контроль инфляции в меморандуме с МВФ
Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) требует жесткого выполнения указанного в нем уровня инфляции, что может быть расценено как вмешательство в суверенитет страны, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
https://interfax.com.ua/news/political/668771.html
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27.11.2020 12:42 Відповісти
Наличие ЗЕбила в Президентском кресле, добавляет -10% к ВВП ежегодно.
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27.11.2020 13:17 Відповісти
Нашли на что списать свою коррумпированость и глупость. Лохдауны
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27.11.2020 13:53 Відповісти
гетьманцев фізіономією схожий на персонажа із фільму 12 стільців якого на раз обманув бендер задунайський (роль цього персонажа грав особисто режисер). суть обману - той дав йому формуляри, де знаходяться дванадцять стільців, а бендер нічого йому не дав.Так же і цей лотерейщик, який швеньдяє на екранах, розказує, де стоять стільці і хто на них присяде.
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27.11.2020 14:29 Відповісти
А є моральне право у влади позбавляти громадян право на працю? Чи підрахував Гетманцев скільки людей втратять роботу додадково у випадку жорсткого локдауну?
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27.11.2020 16:16 Відповісти
уже и так да-а--в----но ваша ВВП на пол шестого
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27.11.2020 16:40 Відповісти
Меньше воровать вам зелёным с порохнявой шоблой просто нужно
Сколько вам пейсатым смертей сотен в день нужно чтобы ввести карантин такой как весной!?
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27.11.2020 16:55 Відповісти
"Правильное или нет, ну кто знает?"

тобто рішення приймаються методом "антинаукового тику"? навіть не здивована
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27.11.2020 17:44 Відповісти
А що потом, после локдауна,куда денется ковид которому есть и еще будет тысячи лет.
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27.11.2020 17:47 Відповісти
Зе-срань нахазяювала.
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27.11.2020 17:55 Відповісти
закордонний локдаун, це по-нашому - карантин; чому урядовці такі неграмотні?
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27.11.2020 19:57 Відповісти
 
 