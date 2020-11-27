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Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, -

Введение локдауна в Украине добавит 0,5-0,7% к падению ВВП. Введение жестких мер на две-три недели более эффективно, чем на два дня с перерывом на будни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" рассказал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев.

"Мы считаем, что локдаун на три недели добавит максимум до 0,5-0,7% к уже существующему падению ВВП. Это минус к тому минусу, который мы уже имеем. Но не более процента в любом случае. Это, конечно , плохо. Это больно. Однако, если мы говорим о жизни людей, это уже вопрос не денег. Это мировоззренческий вопрос, почему мы предоставляем приоритет. Я считаю, что обсуждать альтернативу жизнь-деньги, даже одной жизни одного украинца и 0,7% ВВП мы не имеем морального права", - подчеркнул парламентарий.

Гетманцев неоднозначно оценивает решение о карантине выходного дня.

"Проблема таких решений в том, что никто не знает правильных решений. Правительство приняло такое решение. Например, Турция тоже приняла решение о карантине выходного дня. Правильное или нет, ну кто знает? Это покажет практика. Я сторонник более жестких мер, которые прогнозируемо будут эффективными. Если мы говорим о разрыве цепочки заражений, то точно эффективнее будут две или три недели локдауна, чем два дня с перерывом на рабочие. Но правительство - единственный орган, который может и должен принимать решение в такой ситуации", - добавил Гетманцев.

Читайте: "Слуга народа" Гетманцев обнародовал "альтернативный проект постановления" о своем увольнении. ДОКУМЕНТ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9330
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27.11.2020 10:56
+14
Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8011
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27.11.2020 10:56
+12
А как же +40% к ВВП как обещал гончарук? Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8225
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27.11.2020 10:54
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А как же +40% к ВВП как обещал гончарук? Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8225
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27.11.2020 10:54 Ответить
Будет , но папизже. Правда, далеко не все это увидят.... Но то таке...
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27.11.2020 10:57 Ответить
Ну буде трохи нижчий. 40-0.7 буде 39.3% . Все вам не так!
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27.11.2020 10:57 Ответить
Добавит (приплюсует ) к падению! Это так же оптимистично , как УРА МЫ СОХРАНИЛИ БЕЗВИЗ.
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27.11.2020 10:56 Ответить
Всмотритесь в фото с родителями - на несчастном столе дохлозапеченная курица, а в сиреневом интерьере кухни - белоснежная плита с бумажкой рекламной из магазина на стекле духового шкафа все что надо знать о правдивости от киношников, об их показателях и обещалках
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27.11.2020 11:10 Ответить
Так. Вчора не звернув увагу. Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9593
Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3685
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27.11.2020 11:18 Ответить
у мамы новенький свитерок в тон )) у папы цепура золотая на футболке, узкий стол из досок накрыли клеёной ... капусту квашенную уже почти всю киношная группа выела... рюмахи под нее осушили...маму жалко по-честному!
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27.11.2020 11:35 Ответить
а це що за босюки - якась підворотна шпана?
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27.11.2020 19:59 Ответить
Видимо 0,5 и 0,7 любимая тара Гетманцева.
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27.11.2020 10:56 Ответить
Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9330
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27.11.2020 10:56 Ответить
Мама Римма нагодувала окорочками. Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5060
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27.11.2020 10:59 Ответить
І тому Гєтманцєв пропонує.... Пральна! Підвищити податки для малого і середнього бізнесу, обкласти податками дрібну нерухомість і головне - збільшити тарифи на транспортування газу! Щоб динаміка росту морди Зєлєнского, вибачте, економіки України зберігалася сталою.
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27.11.2020 11:14 Ответить
опухший от усталости нарцысенок!
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27.11.2020 11:02 Ответить
є продовження, ще дві картинки, як Зєєва Зе розносить в наступні роки його тяжкого правління
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27.11.2020 19:58 Ответить
Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8011
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27.11.2020 10:56 Ответить
пішицца раздєльна
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27.11.2020 11:01 Ответить
Там как ни пиши... даже многим из бывших 73% и так и так понятно...
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27.11.2020 11:11 Ответить
Тут глибокий зміст - два в одному...
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27.11.2020 19:25 Ответить
Мелочь, если учесть рост в 40%, как обещали "новые народные" экономисты... Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2447
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27.11.2020 10:58 Ответить
Никогда не думал,что соглашусь хоть с кем-то из зелёных,а приходится
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27.11.2020 10:59 Ответить
Да Вы, батенька, оптимист. Прям-таки меньше процента.
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27.11.2020 11:01 Ответить
Вони просто відсотки з процентами переплутали.
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27.11.2020 11:02 Ответить
Эти слуги урода генераторы случайных фраз. Очень хочется им заварить рот, и так от них тошно
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27.11.2020 11:04 Ответить
на таможне и в налоговой есть 20 ярдов каждый месяц. их раскрадивают. нужно забрать у ворюг и пополнить бютжет. тих денег хватит чтоб даже МВФу одалживать, но забирать деньги у своих и у себя люмимых не хочеться. вот и вся арифметика, БАРАНы козломордые
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27.11.2020 11:06 Ответить
Знового року на касових апаратах відіб"єте.
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27.11.2020 11:06 Ответить
...а народ не должен это принимать? прям сразу правительство)....назначьте тищенко старшим на решении
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27.11.2020 11:16 Ответить
А нах.. тогда устраивали этот цирк весной, когда были 1-2 случая, да и то - наши депутутки "привезли"?!
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27.11.2020 11:17 Ответить
Ну а зЕбилы у власти, к какому падению ВВП привели?
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27.11.2020 11:22 Ответить
**ланы (простите, иначе я Слуг Народа назвать не могу), скажите, как вы собираетесь обеспечивать ВСУ авиационным бензином, горюче-смазочными материалами и комплектующими, которых не будет, если Беларусь наложит санкции?
Какие у вас есть запасные варианты для обеспечения этими материалами ВСУ?
Вы отдаете себе отчет, что между вами и фонарями, на котором вас повесят соседи, стоит только ВСУ?
Ведь бежать вам некуда, все границы закрыты из-за ковида, до и кому вы нужны, презервативы использованные?

У вас, сволочей, нет никакого варианта "Б" для обеспечения нужд армии, особенно принимая во внимание, что в казне денег нет, а ВСУ - это бюджетники.
Вы забыли, Слуги Народа, что все обеспечение ВСУ лежит на бюджете?
ВСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСУ ЛЕЖИТ НА БЮДЖЕТЕ, ДО ПОСЛЕДНЕГО ГВОЗДЯ.
У вас, Слуги Народа, отсутствует инстинкт самосохранения или так хочется на фонарь вниз головой?
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27.11.2020 11:26 Ответить
ловите бацькабота! Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9329
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27.11.2020 11:53 Ответить
Мало вероятно что Беларусь наложит санкции =)
Как бы даже 3% не хотелось бы, а президент не даст такого распоряжения! Да и ************ - 3% хоть и свихнутый хронически (и справка есть), но не дебил вроде бы... =)))
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27.11.2020 12:17 Ответить
Что у него с прической?
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27.11.2020 11:30 Ответить
Вигляд, як щойно з дурки...
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27.11.2020 19:27 Ответить
никто не знает правильных решений

Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9259

Это повод делать что-попало?
Действий, которые не приведут к желаемому результату - тысячи!
Правильных действий - единицы.
Например, гетьманцево-подобным нужен хлеб на ужин. Они бьются головой о стену, пока хлеб не появится? Или трут на терке сковороду?
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27.11.2020 11:56 Ответить
да какая разница
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27.11.2020 12:09 Ответить
Что то Гетмананцева прорвало, видно совсем плохи дела в экономике.
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27.11.2020 12:10 Ответить
Гетманцев
Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Государством Израиль

ВЫСТУПАЕТ ЗА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРЫМА С МАТЕРИКОВОЙ УКРАИНЫ

Мать - Гетманцева Елена Дмитриевна, владелица ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА", ООО "НЬЮ ПРОПЕРТЫ» и других компаний
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27.11.2020 12:35 Ответить
При ваших клоунах страна стабильно имеет -3-4% ВВП за пол года. Так что пару месяцев локдауна экономика даже и не заметит. Ну может дефолт наступит на пару недель раньше. В глобальном смысле мало что меняет.
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27.11.2020 12:40 Ответить
Гетманцев назвал вмешательством в суверенитет контроль инфляции в меморандуме с МВФ
Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) требует жесткого выполнения указанного в нем уровня инфляции, что может быть расценено как вмешательство в суверенитет страны, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
https://interfax.com.ua/news/political/668771.html
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27.11.2020 12:42 Ответить
Наличие ЗЕбила в Президентском кресле, добавляет -10% к ВВП ежегодно.
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27.11.2020 13:17 Ответить
Нашли на что списать свою коррумпированость и глупость. Лохдауны
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27.11.2020 13:53 Ответить
гетьманцев фізіономією схожий на персонажа із фільму 12 стільців якого на раз обманув бендер задунайський (роль цього персонажа грав особисто режисер). суть обману - той дав йому формуляри, де знаходяться дванадцять стільців, а бендер нічого йому не дав.Так же і цей лотерейщик, який швеньдяє на екранах, розказує, де стоять стільці і хто на них присяде.
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27.11.2020 14:29 Ответить
А є моральне право у влади позбавляти громадян право на працю? Чи підрахував Гетманцев скільки людей втратять роботу додадково у випадку жорсткого локдауну?
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27.11.2020 16:16 Ответить
уже и так да-а--в----но ваша ВВП на пол шестого
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27.11.2020 16:40 Ответить
Меньше воровать вам зелёным с порохнявой шоблой просто нужно
Сколько вам пейсатым смертей сотен в день нужно чтобы ввести карантин такой как весной!?
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27.11.2020 16:55 Ответить
"Правильное или нет, ну кто знает?"

тобто рішення приймаються методом "антинаукового тику"? навіть не здивована
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27.11.2020 17:44 Ответить
А що потом, после локдауна,куда денется ковид которому есть и еще будет тысячи лет.
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27.11.2020 17:47 Ответить
Зе-срань нахазяювала.
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27.11.2020 17:55 Ответить
закордонний локдаун, це по-нашому - карантин; чому урядовці такі неграмотні?
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27.11.2020 19:57 Ответить
 
 