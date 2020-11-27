Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Введение локдауна в Украине добавит 0,5-0,7% к падению ВВП. Введение жестких мер на две-три недели более эффективно, чем на два дня с перерывом на будни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" рассказал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев.
"Мы считаем, что локдаун на три недели добавит максимум до 0,5-0,7% к уже существующему падению ВВП. Это минус к тому минусу, который мы уже имеем. Но не более процента в любом случае. Это, конечно , плохо. Это больно. Однако, если мы говорим о жизни людей, это уже вопрос не денег. Это мировоззренческий вопрос, почему мы предоставляем приоритет. Я считаю, что обсуждать альтернативу жизнь-деньги, даже одной жизни одного украинца и 0,7% ВВП мы не имеем морального права", - подчеркнул парламентарий.
Гетманцев неоднозначно оценивает решение о карантине выходного дня.
"Проблема таких решений в том, что никто не знает правильных решений. Правительство приняло такое решение. Например, Турция тоже приняла решение о карантине выходного дня. Правильное или нет, ну кто знает? Это покажет практика. Я сторонник более жестких мер, которые прогнозируемо будут эффективными. Если мы говорим о разрыве цепочки заражений, то точно эффективнее будут две или три недели локдауна, чем два дня с перерывом на рабочие. Но правительство - единственный орган, который может и должен принимать решение в такой ситуации", - добавил Гетманцев.
Пожалуйста, подождите...
Какие у вас есть запасные варианты для обеспечения этими материалами ВСУ?
Вы отдаете себе отчет, что между вами и фонарями, на котором вас повесят соседи, стоит только ВСУ?
Ведь бежать вам некуда, все границы закрыты из-за ковида, до и кому вы нужны, презервативы использованные?
У вас, сволочей, нет никакого варианта "Б" для обеспечения нужд армии, особенно принимая во внимание, что в казне денег нет, а ВСУ - это бюджетники.
Вы забыли, Слуги Народа, что все обеспечение ВСУ лежит на бюджете?
ВСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСУ ЛЕЖИТ НА БЮДЖЕТЕ, ДО ПОСЛЕДНЕГО ГВОЗДЯ.
У вас, Слуги Народа, отсутствует инстинкт самосохранения или так хочется на фонарь вниз головой?
Как бы даже 3% не хотелось бы, а президент не даст такого распоряжения! Да и ************ - 3% хоть и свихнутый хронически (и справка есть), но не дебил вроде бы... =)))
Это повод делать что-попало?
Действий, которые не приведут к желаемому результату - тысячи!
Правильных действий - единицы.
Например, гетьманцево-подобным нужен хлеб на ужин. Они бьются головой о стену, пока хлеб не появится? Или трут на терке сковороду?
Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Государством Израиль
ВЫСТУПАЕТ ЗА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРЫМА С МАТЕРИКОВОЙ УКРАИНЫ
Мать - Гетманцева Елена Дмитриевна, владелица ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА", ООО "НЬЮ ПРОПЕРТЫ» и других компаний
Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) требует жесткого выполнения указанного в нем уровня инфляции, что может быть расценено как вмешательство в суверенитет страны, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
https://interfax.com.ua/news/political/668771.html
Сколько вам пейсатым смертей сотен в день нужно чтобы ввести карантин такой как весной!?
тобто рішення приймаються методом "антинаукового тику"? навіть не здивована