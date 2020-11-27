Полный трехнедельный локдаун добавит 0,5-0,7% к падению ВВП, - "слуга народа" Гетманцев

Введение локдауна в Украине добавит 0,5-0,7% к падению ВВП. Введение жестких мер на две-три недели более эффективно, чем на два дня с перерывом на будни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" рассказал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев.

"Мы считаем, что локдаун на три недели добавит максимум до 0,5-0,7% к уже существующему падению ВВП. Это минус к тому минусу, который мы уже имеем. Но не более процента в любом случае. Это, конечно , плохо. Это больно. Однако, если мы говорим о жизни людей, это уже вопрос не денег. Это мировоззренческий вопрос, почему мы предоставляем приоритет. Я считаю, что обсуждать альтернативу жизнь-деньги, даже одной жизни одного украинца и 0,7% ВВП мы не имеем морального права", - подчеркнул парламентарий.

Гетманцев неоднозначно оценивает решение о карантине выходного дня.

"Проблема таких решений в том, что никто не знает правильных решений. Правительство приняло такое решение. Например, Турция тоже приняла решение о карантине выходного дня. Правильное или нет, ну кто знает? Это покажет практика. Я сторонник более жестких мер, которые прогнозируемо будут эффективными. Если мы говорим о разрыве цепочки заражений, то точно эффективнее будут две или три недели локдауна, чем два дня с перерывом на рабочие. Но правительство - единственный орган, который может и должен принимать решение в такой ситуации", - добавил Гетманцев.

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