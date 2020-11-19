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ВР (28187) постановление (110) увольнение (2287) Гетманцев (347)

"Слуга народа" Гетманцев обнародовал "альтернативный проект постановления" о своем увольнении. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Гетманцев обнародовал "альтернативный проект постановления" о своем увольнении. ДОКУМЕНТ

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев обнародовал "альтернативный проект постановления" о своем увольнении.

Об этом говорится на странице парламентария в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Решил подать альтернативный проект постановления об увольнении. Мне кажется, мотивировал более обоснованно", - написал Гетманцев.

Депутат отметил, что не может работать над выведением экономики из тени в тот момент, когда отдельные политические группы блокируют эту работу.

"Поскольку продолжение моей деятельности по разработке проектов законов по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и нанести вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение моих обязанностей, - говорится в постановлении.

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Также он добавил, что "традиция уклонения от налогообложения уходит корнями в седую древность, и не нашему поколению эту традицию ломать".

Как сообщалось ранее, в Раде зарегистрировано постановление об отзыве с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики депутата СН Даниила Гетманцева "в связи с неудовлетворительной работой на должности".

Слуга народа Гетманцев обнародовал альтернативный проект постановления о своем увольнении 01
Слуга народа Гетманцев обнародовал альтернативный проект постановления о своем увольнении 02
Слуга народа Гетманцев обнародовал альтернативный проект постановления о своем увольнении 03

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Топ комментарии
+18
" традиция уклонения от налогообложения уходит корнями в седую древность, и не нашему поколению эту традицию ломать " (с)

"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7977
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19.11.2020 08:21
+14
Уволится, получит компенсацию и через 10 дней восстановится как Денис Бенедиктов "Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7234
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19.11.2020 08:17
+13
"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 1536
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19.11.2020 08:22
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Зараз заплачу....
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19.11.2020 07:58 Ответить
Уволится, получит компенсацию и через 10 дней восстановится как Денис Бенедиктов "Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7234
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19.11.2020 08:17 Ответить
вы ТЕКСТ ЧИТАЛИ особенно пункт ; или Гетнманцев таки идиет по рождению или по призванию пока не пойму.. он ЗАПРЕЩАЕТ ВСЕМ заниматься своими прямыми ОБЯЗАННОСТЯМИ.... тем более прочитайте внимательно ЧТО!!!!! именно он желает запретить сделать налоговую систему Украины еще больше прозрачной!! оговорка по Фрейду не думаю....
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19.11.2020 08:38 Ответить
ПАРДОН имел ввиду пункт 4 (четыре) его проекта) технически не выправил вовремя...
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19.11.2020 08:38 Ответить
Про сарказм ти ніколи не чув? То придивись: цей документ непоганий приклад сарказму.
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19.11.2020 12:51 Ответить
Гіганти мисьлє!Що Пад тураїфь,що ГітЬмандцавиє з Мєла-ваннимє і АРА-хамами.
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19.11.2020 10:18 Ответить
Нехай щастить !!!!! Реформатор хренов !!!!!! Начни с себя !!!!
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19.11.2020 08:35 Ответить
Детский сад, а не парламент, честное слово.
Солидности в поведении что одних, что других - ноль.
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19.11.2020 09:14 Ответить
А чому цей зелений півень не опублікує договора з коломойським і ахмєтовим?
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19.11.2020 08:02 Ответить
Спроси у клоуна , за которого ты ж … рвал
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19.11.2020 08:18 Ответить
Таки да, факт на літсо. "Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7148
"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 2948
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19.11.2020 08:24 Ответить
Зе деблам какая разница, какой законопроект поддерживать, главное налоги не платить, хороший законопроект, в Украине всепрезиденты, вы все себе в штаны наложили, а теперь наслаждайтесь
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19.11.2020 08:12 Ответить
Вспомнить надо было ещё и законопроект Геруса
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19.11.2020 08:17 Ответить
" традиция уклонения от налогообложения уходит корнями в седую древность, и не нашему поколению эту традицию ломать " (с)

"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7977
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19.11.2020 08:21 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 1536
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19.11.2020 08:22 Ответить
Гєтманцєв не виводить бізнес із тіні, а нищить малий і середній бізнес. Бо мибачка Коломойського робить все, щоб наповнення казни покласти на плечі саме малого і середнього бізнесу, звільнивши від оподаткування олігархат. Оскільки саме пи зелених б'юджет окрім того розкрадпюається з небаченою до того швидкістю, а апетит злодіїв зростають, то Гєтманцєв виьумує все нові і нові податки. І фантазії йому не позичати. Тому і постала перспектива перед малим і середнім бізнесом повного знищення. Цю сукк зелену потрібно посадити на таку ж систему оподаткування, яку він готує для інших. Податки повинні бути прогресивні, як у всьому світі. А самозайняиі, які заробляють мпле 5 тисяч гривень у місяць, повинні бути взагалі звільнені від податків, бо вони принаймні не потребують субсидій і дотацій з того ж такм б'юджету.
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19.11.2020 08:27 Ответить
Чувак хорошо так прибарахлился, теперь время уносить ноги, пускай лохи разруливают тот звездец который натворила продажная зе-мразь
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19.11.2020 08:36 Ответить
Хочу видеть его повешенным на Крещатике. Благо столбов достаточно.
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19.11.2020 08:43 Ответить
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 10:20 Ответить
БлаЗЕнь)))Весь в шефа
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19.11.2020 08:45 Ответить
От нечего делать прикалывается! Опубликовал бы лучше проект постановления об увольнении мужа Бенедиктовой с возвратом полученого пособия.
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19.11.2020 08:58 Ответить
та вали уже!))
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19.11.2020 08:59 Ответить
''п.9 Заборонити не розрішать тирить бабло із Ковідного Фонду , при цьому удвоїть , навіть утроїть , роспил бабліща на дорогах.''
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19.11.2020 09:07 Ответить
Якщо припустити, що за партію "Слуга народу" (по тексту Гетьманцева "народНу") голосували громадяни України, які сподівались на прихід до влади професійних та адекватних, чесних депутатів, то Гетьманцев продемострував повну неадекватність навіть не як народний депутат, а як людина. Такий текст може написати і подати у Верховну Раду України лише тяжко психічно хвора людина.
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19.11.2020 09:21 Ответить
В даному разі підтримую Гетьманцева.
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19.11.2020 09:21 Ответить
Судячи по коментарях більша половина коментуючи з не зрозуміла що дана постанова це просто стьоб, де Гетьманців просто називає речі своїми іменами з точки зору тих хто хоче його звільнити.
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19.11.2020 09:43 Ответить
Гетманцев -ПНХ.
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19.11.2020 09:56 Ответить
 
 