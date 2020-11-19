"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення. ДОКУМЕНТ
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Голова парламентського комітету з питань фінансів, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення.
Про це йдеться на сторінці парламентарія у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вирішив подати альтернативний проєкт постанови про звільнення. Мені здається, мотивував більш обґрунтовано", - написав Гетманцев.
Депутат зазначив, що не може працювати над виведенням економіки з тіні в той момент, коли окремі політичні групи блокують цю роботу.
"Оскільки продовження моєї діяльності з розробки проєктів законів щодо питань оподаткування має на меті припинити незаконні схеми з ухилення від оподаткування та завдати шкоди від цього багатьом важливим людям і тому унеможливлює виконання моїх обов'язків, - йдеться в постанові.
Також він додав, що "традиція ухилення від оподаткування сягає корінням у сиву давнину, і не нашому поколінню цю традицію ламати".
Як повідомлялося раніше, в Раді зареєстровано постанову про відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики депутата СН Данила Гетманцева "у зв'язку з незадовільною роботою на посаді".
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