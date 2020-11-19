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"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення. ДОКУМЕНТ

Голова парламентського комітету з питань фінансів, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення.

Про це йдеться на сторінці парламентарія у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вирішив подати альтернативний проєкт постанови про звільнення. Мені здається, мотивував більш обґрунтовано", - написав Гетманцев.

Депутат зазначив, що не може працювати над виведенням економіки з тіні в той момент, коли окремі політичні групи блокують цю роботу.

"Оскільки продовження моєї діяльності з розробки проєктів законів щодо питань оподаткування має на меті припинити незаконні схеми з ухилення від оподаткування та завдати шкоди від цього багатьом важливим людям і тому унеможливлює виконання моїх обов'язків, - йдеться в постанові.

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Також він додав, що "традиція ухилення від оподаткування сягає корінням у сиву давнину, і не нашому поколінню цю традицію ламати".

Як повідомлялося раніше, в Раді зареєстровано постанову про відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики депутата СН Данила Гетманцева "у зв'язку з незадовільною роботою на посаді".

Слуга народу Гетманцев оприлюднив альтернативний проєкт постанови про своє звільнення 01

Слуга народу Гетманцев оприлюднив альтернативний проєкт постанови про своє звільнення 02
Слуга народу Гетманцев оприлюднив альтернативний проєкт постанови про своє звільнення 03

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Топ коментарі
+18
" традиция уклонения от налогообложения уходит корнями в седую древность, и не нашему поколению эту традицию ломать " (с)

"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7977
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19.11.2020 08:21
+14
Уволится, получит компенсацию и через 10 дней восстановится как Денис Бенедиктов "Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7234
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19.11.2020 08:17
+13
"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 1536
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19.11.2020 08:22
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Зараз заплачу....
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19.11.2020 07:58 Відповісти
Уволится, получит компенсацию и через 10 дней восстановится как Денис Бенедиктов "Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7234
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19.11.2020 08:17 Відповісти
вы ТЕКСТ ЧИТАЛИ особенно пункт ; или Гетнманцев таки идиет по рождению или по призванию пока не пойму.. он ЗАПРЕЩАЕТ ВСЕМ заниматься своими прямыми ОБЯЗАННОСТЯМИ.... тем более прочитайте внимательно ЧТО!!!!! именно он желает запретить сделать налоговую систему Украины еще больше прозрачной!! оговорка по Фрейду не думаю....
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19.11.2020 08:38 Відповісти
ПАРДОН имел ввиду пункт 4 (четыре) его проекта) технически не выправил вовремя...
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19.11.2020 08:38 Відповісти
Про сарказм ти ніколи не чув? То придивись: цей документ непоганий приклад сарказму.
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19.11.2020 12:51 Відповісти
Гіганти мисьлє!Що Пад тураїфь,що ГітЬмандцавиє з Мєла-ваннимє і АРА-хамами.
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19.11.2020 10:18 Відповісти
Нехай щастить !!!!! Реформатор хренов !!!!!! Начни с себя !!!!
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19.11.2020 08:35 Відповісти
Детский сад, а не парламент, честное слово.
Солидности в поведении что одних, что других - ноль.
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19.11.2020 09:14 Відповісти
А чому цей зелений півень не опублікує договора з коломойським і ахмєтовим?
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19.11.2020 08:02 Відповісти
Спроси у клоуна , за которого ты ж … рвал
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19.11.2020 08:18 Відповісти
Таки да, факт на літсо. "Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7148
"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 2948
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19.11.2020 08:24 Відповісти
Зе деблам какая разница, какой законопроект поддерживать, главное налоги не платить, хороший законопроект, в Украине всепрезиденты, вы все себе в штаны наложили, а теперь наслаждайтесь
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19.11.2020 08:12 Відповісти
Вспомнить надо было ещё и законопроект Геруса
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19.11.2020 08:17 Відповісти
" традиция уклонения от налогообложения уходит корнями в седую древность, и не нашему поколению эту традицию ломать " (с)

"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7977
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19.11.2020 08:21 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 1536
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19.11.2020 08:22 Відповісти
Гєтманцєв не виводить бізнес із тіні, а нищить малий і середній бізнес. Бо мибачка Коломойського робить все, щоб наповнення казни покласти на плечі саме малого і середнього бізнесу, звільнивши від оподаткування олігархат. Оскільки саме пи зелених б'юджет окрім того розкрадпюається з небаченою до того швидкістю, а апетит злодіїв зростають, то Гєтманцєв виьумує все нові і нові податки. І фантазії йому не позичати. Тому і постала перспектива перед малим і середнім бізнесом повного знищення. Цю сукк зелену потрібно посадити на таку ж систему оподаткування, яку він готує для інших. Податки повинні бути прогресивні, як у всьому світі. А самозайняиі, які заробляють мпле 5 тисяч гривень у місяць, повинні бути взагалі звільнені від податків, бо вони принаймні не потребують субсидій і дотацій з того ж такм б'юджету.
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19.11.2020 08:27 Відповісти
Чувак хорошо так прибарахлился, теперь время уносить ноги, пускай лохи разруливают тот звездец который натворила продажная зе-мразь
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19.11.2020 08:36 Відповісти
Хочу видеть его повешенным на Крещатике. Благо столбов достаточно.
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19.11.2020 08:43 Відповісти
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 10:20 Відповісти
БлаЗЕнь)))Весь в шефа
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19.11.2020 08:45 Відповісти
От нечего делать прикалывается! Опубликовал бы лучше проект постановления об увольнении мужа Бенедиктовой с возвратом полученого пособия.
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19.11.2020 08:58 Відповісти
та вали уже!))
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19.11.2020 08:59 Відповісти
''п.9 Заборонити не розрішать тирить бабло із Ковідного Фонду , при цьому удвоїть , навіть утроїть , роспил бабліща на дорогах.''
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19.11.2020 09:07 Відповісти
Якщо припустити, що за партію "Слуга народу" (по тексту Гетьманцева "народНу") голосували громадяни України, які сподівались на прихід до влади професійних та адекватних, чесних депутатів, то Гетьманцев продемострував повну неадекватність навіть не як народний депутат, а як людина. Такий текст може написати і подати у Верховну Раду України лише тяжко психічно хвора людина.
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19.11.2020 09:21 Відповісти
В даному разі підтримую Гетьманцева.
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19.11.2020 09:21 Відповісти
Судячи по коментарях більша половина коментуючи з не зрозуміла що дана постанова це просто стьоб, де Гетьманців просто називає речі своїми іменами з точки зору тих хто хоче його звільнити.
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19.11.2020 09:43 Відповісти
Гетманцев -ПНХ.
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19.11.2020 09:56 Відповісти
 
 