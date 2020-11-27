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обшук (1339) ДБР (2566) Резнік Ігор (3) Державна митна служба (160)

ДБР проводить обшуки у чиновників Держмитслужби Мірошниченка і Резніка. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Сьогодні вранці Державне бюро розслідувань розпочало серію обшуків у начальника внутрішньої безпеки Митної служби Михайла Мірошниченка та директора Департаменту по боротьбі з контрабандою Ігоря Резніка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Силовий" з посиланням на джерела.

"Джерело також повідомляє, що обшуки йдуть у організатора контрабандних схем ексмитника Геннадія Романенка (на фото його будинок в Романкові). Обшуки проводяться за 30 адресами - в офісах і за місцем проживання фігурантів та пов'язаних осіб. Збитки за схемами оцінюються мільярдами. Романенко вже 5 років не працює на митниці, але впевнено сидить на схемах і до останнього розставляв своїх людей на ключові посади", - йдеться в повідомленні.

ДБР проводить обшуки у чиновників Держмитслужби Мірошниченка і Резніка 01

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
сирітський будиночок у Романкові.. ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 3052 у найбіднішій країні Європи службовці живуть як топ менеджери транснаціональних компаній..і нікого по факту не карають..усі в долі..система.. ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 6543
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27.11.2020 13:21
+5
Це має компенсувати відсутність транша МВФ і ще залишиться.
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27.11.2020 13:17
+4
Свині борсаються навколо годівниці !!))
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27.11.2020 13:24
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Це має компенсувати відсутність транша МВФ і ще залишиться.
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27.11.2020 13:17 Відповісти
Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
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27.11.2020 13:35 Відповісти
каких таких схем, все ж перезагружено
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27.11.2020 13:17 Відповісти
Эти схемы еще не перезагружены.... ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 5716
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27.11.2020 13:20 Відповісти
Давно пора ,главное чтоб то что найдут не себе оставили а в бюджет передали !
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27.11.2020 13:19 Відповісти
а вы, батенька, тот еще романтик!
Эти "обыски" проводят для резонанса и хайпа, мол, смотрите, мы таки боремся.
За одно, побреют нахалов, крышующих контрабас.
А дальше все уляжется, фигурантов отпустят домой с браслетами и без, и все продолжится.
Таможня-крупнейший поставщик черного нала власть имущим.
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27.11.2020 13:46 Відповісти
Щуряча метушня !!!)))
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27.11.2020 13:21 Відповісти
"ІБД" - "імітація бурхливої діяльності"... Сам, особисто, був свідком, як начальника прикордонної комендатури в Овручі, "напрягали" при "пропуске нужного транспорта" ("Ауді" елітних зразків, через кордон...). Це було при Кучмі... Техніка ішла через "правильную, савецкую Беларусь"...
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27.11.2020 14:26 Відповісти
сирітський будиночок у Романкові.. ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 3052 у найбіднішій країні Європи службовці живуть як топ менеджери транснаціональних компаній..і нікого по факту не карають..усі в долі..система.. ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 6543
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27.11.2020 13:21 Відповісти
Как Вы правы.

Вот езжу по Словакии , по Австрии , по Венгрии - нигде нет таких хором как в Украине .
Если люди и строят дома большой площадью, то тогда их совмещают с бизнесом - пансионы, офисы.
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27.11.2020 13:27 Відповісти
спортивная рыбалка?)
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27.11.2020 13:22 Відповісти
Свині борсаються навколо годівниці !!))
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27.11.2020 13:24 Відповісти
И как, интересно, Романенко "расставлял" своих людей, не работая на таможне?!
Коррупцию в верхних эшелонах жеж победили еще года назад?!
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27.11.2020 13:38 Відповісти
Поймали? Поймали! А кто он? Лопух! "Бриллиантовая рука" 1968 г.
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27.11.2020 13:47 Відповісти
- Ну и как показать "элехторату" шо мы, типа, работаем?
- А давайте у них обыски проведем?
- Та не, не прокатит. Дураку же понятно, что украденное дома не держат.
- Та не сцы, прокатит. Пипл схавает.
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27.11.2020 14:23 Відповісти
Сьогодні у ДБР професійне свято - офіційний початок їх роботи три роки тому. Поки свято не офіційне на державному рівні.
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27.11.2020 14:23 Відповісти
где то это уже было!!! ждем "судов" , залогов и возвращения на занимаемые должности с компенсацией......
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27.11.2020 15:28 Відповісти
романково-романенко= фамильное имение организовал
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27.11.2020 17:32 Відповісти
 
 