ДБР проводить обшуки у чиновників Держмитслужби Мірошниченка і Резніка. ФОТО
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Сьогодні вранці Державне бюро розслідувань розпочало серію обшуків у начальника внутрішньої безпеки Митної служби Михайла Мірошниченка та директора Департаменту по боротьбі з контрабандою Ігоря Резніка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Силовий" з посиланням на джерела.
"Джерело також повідомляє, що обшуки йдуть у організатора контрабандних схем ексмитника Геннадія Романенка (на фото його будинок в Романкові). Обшуки проводяться за 30 адресами - в офісах і за місцем проживання фігурантів та пов'язаних осіб. Збитки за схемами оцінюються мільярдами. Романенко вже 5 років не працює на митниці, але впевнено сидить на схемах і до останнього розставляв своїх людей на ключові посади", - йдеться в повідомленні.
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Эти "обыски" проводят для резонанса и хайпа, мол, смотрите, мы таки боремся.
За одно, побреют нахалов, крышующих контрабас.
А дальше все уляжется, фигурантов отпустят домой с браслетами и без, и все продолжится.
Таможня-крупнейший поставщик черного нала власть имущим.
Вот езжу по Словакии , по Австрии , по Венгрии - нигде нет таких хором как в Украине .
Если люди и строят дома большой площадью, то тогда их совмещают с бизнесом - пансионы, офисы.
Коррупцию в верхних эшелонах жеж победили еще года назад?!
- А давайте у них обыски проведем?
- Та не, не прокатит. Дураку же понятно, что украденное дома не держат.
- Та не сцы, прокатит. Пипл схавает.