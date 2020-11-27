ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника. ФОТО
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Сегодня утром Государственное бюро расследований начало серию обысков у начальника внутренней безопасности Таможенной службы Михаила Мирошниченко и директора Департамента по борьбе с контрабандой Игоря Резника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Силовой" со ссылкой на источники.
"Источник также сообщает, что обыски идут у организатора контрабандных схем экс-таможенника Геннадия Романенко (на фото его дом в Романкове). Обыски проводятся по 30 адресам - в офисах и по месту жительства фигурантов и связанных лиц. Убытки по схемам оцениваются миллиардами. Романенко уже 5 лет не работает на таможне, но уверенно сидит на схемах и до последнего расставлял своих людей на ключевые должности", - говорится в сообщении.
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Эти "обыски" проводят для резонанса и хайпа, мол, смотрите, мы таки боремся.
За одно, побреют нахалов, крышующих контрабас.
А дальше все уляжется, фигурантов отпустят домой с браслетами и без, и все продолжится.
Таможня-крупнейший поставщик черного нала власть имущим.
Вот езжу по Словакии , по Австрии , по Венгрии - нигде нет таких хором как в Украине .
Если люди и строят дома большой площадью, то тогда их совмещают с бизнесом - пансионы, офисы.
Коррупцию в верхних эшелонах жеж победили еще года назад?!
- А давайте у них обыски проведем?
- Та не, не прокатит. Дураку же понятно, что украденное дома не держат.
- Та не сцы, прокатит. Пипл схавает.