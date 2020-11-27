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ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Сегодня утром Государственное бюро расследований начало серию обысков у начальника внутренней безопасности Таможенной службы Михаила Мирошниченко и директора Департамента по борьбе с контрабандой Игоря Резника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Силовой" со ссылкой на источники.

"Источник также сообщает, что обыски идут у организатора контрабандных схем экс-таможенника Геннадия Романенко (на фото его дом в Романкове). Обыски проводятся по 30 адресам - в офисах и по месту жительства фигурантов и связанных лиц. Убытки по схемам оцениваются миллиардами. Романенко уже 5 лет не работает на таможне, но уверенно сидит на схемах и до последнего расставлял своих людей на ключевые должности", - говорится в сообщении.

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ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
сирітський будиночок у Романкові.. ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 3052 у найбіднішій країні Європи службовці живуть як топ менеджери транснаціональних компаній..і нікого по факту не карають..усі в долі..система.. ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 6543
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27.11.2020 13:21
+5
Це має компенсувати відсутність транша МВФ і ще залишиться.
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27.11.2020 13:17
+4
Свині борсаються навколо годівниці !!))
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27.11.2020 13:24
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Це має компенсувати відсутність транша МВФ і ще залишиться.
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27.11.2020 13:17 Ответить
Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
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27.11.2020 13:35 Ответить
каких таких схем, все ж перезагружено
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27.11.2020 13:17 Ответить
Эти схемы еще не перезагружены.... ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 5716
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27.11.2020 13:20 Ответить
Давно пора ,главное чтоб то что найдут не себе оставили а в бюджет передали !
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27.11.2020 13:19 Ответить
а вы, батенька, тот еще романтик!
Эти "обыски" проводят для резонанса и хайпа, мол, смотрите, мы таки боремся.
За одно, побреют нахалов, крышующих контрабас.
А дальше все уляжется, фигурантов отпустят домой с браслетами и без, и все продолжится.
Таможня-крупнейший поставщик черного нала власть имущим.
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27.11.2020 13:46 Ответить
Щуряча метушня !!!)))
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27.11.2020 13:21 Ответить
"ІБД" - "імітація бурхливої діяльності"... Сам, особисто, був свідком, як начальника прикордонної комендатури в Овручі, "напрягали" при "пропуске нужного транспорта" ("Ауді" елітних зразків, через кордон...). Це було при Кучмі... Техніка ішла через "правильную, савецкую Беларусь"...
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27.11.2020 14:26 Ответить
сирітський будиночок у Романкові.. ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 3052 у найбіднішій країні Європи службовці живуть як топ менеджери транснаціональних компаній..і нікого по факту не карають..усі в долі..система.. ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 6543
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27.11.2020 13:21 Ответить
Как Вы правы.

Вот езжу по Словакии , по Австрии , по Венгрии - нигде нет таких хором как в Украине .
Если люди и строят дома большой площадью, то тогда их совмещают с бизнесом - пансионы, офисы.
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27.11.2020 13:27 Ответить
спортивная рыбалка?)
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27.11.2020 13:22 Ответить
Свині борсаються навколо годівниці !!))
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27.11.2020 13:24 Ответить
И как, интересно, Романенко "расставлял" своих людей, не работая на таможне?!
Коррупцию в верхних эшелонах жеж победили еще года назад?!
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27.11.2020 13:38 Ответить
- Ну и как показать "элехторату" шо мы, типа, работаем?
- А давайте у них обыски проведем?
- Та не, не прокатит. Дураку же понятно, что украденное дома не держат.
- Та не сцы, прокатит. Пипл схавает.
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27.11.2020 14:23 Ответить
Сьогодні у ДБР професійне свято - офіційний початок їх роботи три роки тому. Поки свято не офіційне на державному рівні.
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27.11.2020 14:23 Ответить
где то это уже было!!! ждем "судов" , залогов и возвращения на занимаемые должности с компенсацией......
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27.11.2020 15:28 Ответить
романково-романенко= фамильное имение организовал
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27.11.2020 17:32 Ответить
 
 