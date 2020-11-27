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Новини Суспільство
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патрульна поліція (1396) Жуков Євгеній (37)

Патрульні за п'ять років впіймали п'яними за кермом кілька сотень суддів, - глава патрульних Жуков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Патрульні за п'ять років впіймали п'яними за кермом кілька сотень суддів, - глава патрульних Жуков

Патрульна поліція за п'ять років своєї роботи впіймала п'яними за кермом кілька сотень суддів.

Про це розповів НВ глава Патрульної поліції Євген Жуков, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо п'яних суддів - приблизно кілька сотень за п'ять років", - заявив він.

Жуков додав, що у патрульних, які затримали п'яним за кермом чиновника або суддю, потім можуть початися проблеми.

"Десь субвенцію не виділяють, десь прокуратура порушує кримінальні справи. У нас були такі випадки, коли "задули" (впіймали п’яним) співробітника СБУ або прокуратури, - і ті потім знаходять якісь справи столітньої давності, нібито щодо перевищення повноважень. Патрульний перебуває в харчовому ланцюжку в самому низу, і він не захищений", - розповів голова Патрульної поліції.

Також дивіться: Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
А скількі покарали ???))))
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27.11.2020 13:22
+8
А у загнивающих империалистов .....При выборах СУДЬИ открылось ,что кандидат был оштрафован за неправильную парковку (11лет тому), пришлось отказаться от выборов.
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27.11.2020 13:27
+5
Могут ли люди преступившие закон (преступники) следить за соблюдением Законов в стране?
Судье-преступнику место на нарах, в общей камере.
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27.11.2020 13:32
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А скількі покарали ???))))
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27.11.2020 13:22 Відповісти
Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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27.11.2020 13:34 Відповісти
Потрібно терміново рішення КСУ щоб заборонити зупиняти суддів за кермом і заборонити перевіряти їх на алкоголь! В Україні немає влади, олігархи що хочуть те і роблять рішенням продажних судів!
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27.11.2020 14:18 Відповісти
Та шо же они, сами себя судить и осуждать будут? Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков - Цензор.НЕТ 8485
И если даже их другие судьи судить будут, то наверняка оправдают. "Корпоративная этика", однако. Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков - Цензор.НЕТ 7015
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27.11.2020 14:00 Відповісти
Впіймали, поцілували та й відпустили як мериканці рибу.
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27.11.2020 23:03 Відповісти
Суддям у нас можно все. Недоторкані...
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27.11.2020 13:22 Відповісти
...... недотуркані
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27.11.2020 14:34 Відповісти
жуков, банальный вопрос - ну поймали и шо? это ты так просто ляпнул? так просто позвалится? наверное много зарабатываешь? маеток есть?
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27.11.2020 13:27 Відповісти
А у загнивающих империалистов .....При выборах СУДЬИ открылось ,что кандидат был оштрафован за неправильную парковку (11лет тому), пришлось отказаться от выборов.
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27.11.2020 13:27 Відповісти
Жуков признал, что он "ЖУК",
Только бляха - последний.
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27.11.2020 13:28 Відповісти
Хорошо сказал и точно "Патрульный находится в пищевой цепочке в самом низу". Поэтому другие хищники его и кушают. Которыми он признал вышестоящее начальство, прокурорских и судей.
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27.11.2020 13:29 Відповісти
И сколько лишилось прав и кресел? Или только статистика, как у Степанова.
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27.11.2020 13:30 Відповісти
Могут ли люди преступившие закон (преступники) следить за соблюдением Законов в стране?
Судье-преступнику место на нарах, в общей камере.
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27.11.2020 13:32 Відповісти
Мабуть всі вони вже працюють двірниками? Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков - Цензор.НЕТ 5349
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27.11.2020 13:34 Відповісти
...а сколько отпустили нет статистики за 5 лет Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков - Цензор.НЕТ 7684
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27.11.2020 13:36 Відповісти
всех+200 непойманных))
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27.11.2020 17:37 Відповісти
Жуков официально признал, что полицаи в "пищевой цепочке", то есть они "кормятся" с простых граждан. А когда они останавливают "кормящегося" более высокого ранга, тогда у них случаются проблемы.
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27.11.2020 13:37 Відповісти
патрульных уволили ? Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков - Цензор.НЕТ 7630
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27.11.2020 14:01 Відповісти
Патрульный находится в пищевой цепочке в самом низу, и он не защищен", - рассказал глава Патрульной полиции.Источник: https://censor.net/ru/n3233632 Може не треба було чіпати міліцію?
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27.11.2020 14:34 Відповісти
Если патрульные в конце "пищевой цепочки". То получается что простые граждане это просто пища для этой цепочки. Эти откровения наших правохранителей показывают что пьяные судьи за рулём не самые большие проблемы нашей правохранителей системы.
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27.11.2020 14:54 Відповісти
Я думаю бреше. Декілька сотень на 24 області, це у нас було би десь 5-6 таких випадків, а я знаю тільки один.
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27.11.2020 15:38 Відповісти
Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей

В результаті покарано декілька сот патрульних
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27.11.2020 16:16 Відповісти
ну нормально!!- вся цепочка отлично ПИЩЕВАЯ!!))= сам главноначальник признал-признался..)))- так шо ж мы от них всегда хочем..???, пищево-кормительная))) (зряплата, думаю-уверен, тут не враховывается,,))))
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27.11.2020 17:36 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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27.11.2020 20:47 Відповісти
 
 