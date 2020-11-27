Отримувачі субсидій взагалі не відчують підвищення тарифу на електроенергію, - заступник міністра Мінсоцполітики Музиченко
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Отримувачі субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг не відчують анонсованого підвищення тарифу на електричну енергію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі "Україна 24"
Зокрема, він нагадав, що на сьогодні тариф на електричну енергію регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
"Він встановлений на рівні 90 копійок до 100 кВт електроенергії, що споживається. Тобто вартість 100 кВт електроенергії - це приблизно 90 гривень, що в структурі платіжки становить 5-7% від структури всієї платіжки конкретного домогосподарства. Навіть якщо ми говоримо про певне підвищення тарифів на електроенергію, це суттєво не вплине на структуру самої платіжки, але для одержувачів житлової субсидії ця сума підвищення буде покрита житловою субсидією ... Тому ці 3 млн домогосподарств, які отримують субсидію, взагалі не відчують будь-якого підвищення", - сказав Музиченко.
Він припустив, що чисельність домогосподарств, які будуть звертатися за субсидією, "теоретично може бути більшою".
Як повідомлялося, на брифінгу 26 листопада в.о. міністра енергетики анонсував рішення про підвищення з наступного тижня тарифів для населення на електроенергію.
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Oleg Khvoshchevsky
сейчас с
Олегом Хвощевським и
ещё 2.
6 ч. ·
Уже два дня звонят мне знакомые фермеры и бизнесмены,которым пришли платежки за свет.Люди мягко сказать в АХЕРЕ.Оказывается в условиях ПАНДЕМИИ,когда Государства во всем Мире ПОМОГАЮТ бизнесу,освобождают он налогов,дают беспроцентные кредиты,в Украине для них вместо этого,подняли цену на электроэнергию на ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ....Понимаете друзья,ну это даже не жадность Ахметова и его ручных политиков,это чистейший ЗАКАЗ ПУТИНА об уничтожении украинской экономики.Нет НИ ОДНОЙ причины увеличивать стоимость электроэнергии.Наоборот она ОБЯЗАНА была СНИЗИТЬСЯ.Ну посудите сами,нефть УПАЛА и вслед за этим по ВСЕМУ Миру упали цены на электричество,ибо эти вещи ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.Вот как выжить Одесскому фермеру у которого ДВА ГОДА нет урожая,а его ДАВЯТ этими ценами.Или ресторатору или бизнесмену средней руки,у которого из за коронавируса уже ГОД как нет никакого дохода.Ну ПЛЯТЬ,ну это же АД АДСКИЙ....
Или вот еще. Отключили лифт за неуплату квартплаты. Те, у которых субсидия и которые ездят на ЭТОМ лифте, кричат громче всех на тех, кто НЕ заплатил начальнику ЖЭК за квартиру. А ты, живя на третьем этаже и не пользуясь лифтом, платишь и за ЛИФТ в том числе, на котором катаются субсидианты. У таких нет долгов за отопление. Воду и газ они экономят, свет в том числе - в первую очередь. Некоторым еще и приплачивали за экономию))).