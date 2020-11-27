Отримувачі субсидій взагалі не відчують підвищення тарифу на електроенергію, - заступник міністра Мінсоцполітики Музиченко

Отримувачі субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг не відчують анонсованого підвищення тарифу на електричну енергію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі "Україна 24"

Зокрема, він нагадав, що на сьогодні тариф на електричну енергію регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Він встановлений на рівні 90 копійок до 100 кВт електроенергії, що споживається. Тобто вартість 100 кВт електроенергії - це приблизно 90 гривень, що в структурі платіжки становить 5-7% від структури всієї платіжки конкретного домогосподарства. Навіть якщо ми говоримо про певне підвищення тарифів на електроенергію, це суттєво не вплине на структуру самої платіжки, але для одержувачів житлової субсидії ця сума підвищення буде покрита житловою субсидією ... Тому ці 3 млн домогосподарств, які отримують субсидію, взагалі не відчують будь-якого підвищення", - сказав Музиченко.

Він припустив, що чисельність домогосподарств, які будуть звертатися за субсидією, "теоретично може бути більшою".

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Як повідомлялося, на брифінгу 26 листопада в.о. міністра енергетики анонсував рішення про підвищення з наступного тижня тарифів для населення на електроенергію.