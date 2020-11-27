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субсидія (465) Міністерство соціальної політики (591) електроенергія (1924) Електрика (804) Музиченко Віталій (13)

Отримувачі субсидій взагалі не відчують підвищення тарифу на електроенергію, - заступник міністра Мінсоцполітики Музиченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Отримувачі субсидій взагалі не відчують підвищення тарифу на електроенергію, - заступник міністра Мінсоцполітики Музиченко

Отримувачі субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг не відчують анонсованого підвищення тарифу на електричну енергію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі "Україна 24"

Зокрема, він нагадав, що на сьогодні тариф на електричну енергію регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Він встановлений на рівні 90 копійок до 100 кВт електроенергії, що споживається. Тобто вартість 100 кВт електроенергії - це приблизно 90 гривень, що в структурі платіжки становить 5-7% від структури всієї платіжки конкретного домогосподарства. Навіть якщо ми говоримо про певне підвищення тарифів на електроенергію, це суттєво не вплине на структуру самої платіжки, але для одержувачів житлової субсидії ця сума підвищення буде покрита житловою субсидією ... Тому ці 3 млн домогосподарств, які отримують субсидію, взагалі не відчують будь-якого підвищення", - сказав Музиченко.

Він припустив, що чисельність домогосподарств, які будуть звертатися за субсидією, "теоретично може бути більшою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення тарифу на передачу електроенергії негативно вплине на курс долара, інфляцію та робочі місця, - Каленков

Як повідомлялося, на брифінгу 26 листопада в.о. міністра енергетики анонсував рішення про підвищення з наступного тижня тарифів для населення на електроенергію.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Полностью обнаглевшие и зажравшиеся типы.Газ не почувствуете,теперь электрику не почувствуете,скоро еду не почувствуете.Полностью убивают средний класс и скоро превратят его в нищих.Сволочи.
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27.11.2020 15:09
+16
Это неправильные пчелы и они носят неправильный мед.
Пятачок, неси ружье
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27.11.2020 15:05
+15
Украина всегда имела свою дешевую электроэнергию
И вдруг энергетикой занялся Ахметов !!!!

И начал дешевую продавать зарубеж
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27.11.2020 15:10
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Oleg Khvoshchevsky
 сейчас с
Олегом Хвощевським и
ещё 2.
6 ч. ·

Уже два дня звонят мне знакомые фермеры и бизнесмены,которым пришли платежки за свет.Люди мягко сказать в АХЕРЕ.Оказывается в условиях ПАНДЕМИИ,когда Государства во всем Мире ПОМОГАЮТ бизнесу,освобождают он налогов,дают беспроцентные кредиты,в Украине для них вместо этого,подняли цену на электроэнергию на ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ....Понимаете друзья,ну это даже не жадность Ахметова и его ручных политиков,это чистейший ЗАКАЗ ПУТИНА об уничтожении украинской экономики.Нет НИ ОДНОЙ причины увеличивать стоимость электроэнергии.Наоборот она ОБЯЗАНА была СНИЗИТЬСЯ.Ну посудите сами,нефть УПАЛА и вслед за этим по ВСЕМУ Миру упали цены на электричество,ибо эти вещи ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.Вот как выжить Одесскому фермеру у которого ДВА ГОДА нет урожая,а его ДАВЯТ этими ценами.Или ресторатору или бизнесмену средней руки,у которого из за коронавируса уже ГОД как нет никакого дохода.Ну ПЛЯТЬ,ну это же АД АДСКИЙ....
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27.11.2020 16:31 Відповісти
Между прочим, все эти субсидианты покупают телевизоры энд другие бытовые приборы за наличные денежки! Смотришь - бабка, а прёт плазму))) На субсидию куплена?)) Ходит обдрышпаная, а денежки имеются! Плачется, ноет, ошмётки собираю....

Или вот еще. Отключили лифт за неуплату квартплаты. Те, у которых субсидия и которые ездят на ЭТОМ лифте, кричат громче всех на тех, кто НЕ заплатил начальнику ЖЭК за квартиру. А ты, живя на третьем этаже и не пользуясь лифтом, платишь и за ЛИФТ в том числе, на котором катаются субсидианты. У таких нет долгов за отопление. Воду и газ они экономят, свет в том числе - в первую очередь. Некоторым еще и приплачивали за экономию))).
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27.11.2020 16:32 Відповісти
**** а вот я почувствую потому как я предприниматель ,изгой общества.
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27.11.2020 17:05 Відповісти
А вот интересно - хоть ОДИН из завывающих про непосильную коммуналку, который РЕАЛЬНО вынужден будет обратиться за субсидией после повышения - тут есть?
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27.11.2020 17:43 Відповісти
терпение иногда заканчивается. газ по 10, никто и не пикнул. видосы на подходе
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27.11.2020 17:51 Відповісти
Какие проблемы? Переходите в Нафтогаз, там по 5,5 гр.
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27.11.2020 19:12 Відповісти
Шо,сильно богатый или министр у бабочки?
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27.11.2020 17:53 Відповісти
3.14здить, як і завше відчують усі.
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27.11.2020 18:19 Відповісти
Просто наглый пи...жь, субсидии в этом году начисляют меньше чем в прошлом и получат не все нуждающиеся, ибо теперь требования для получателей жестче.
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27.11.2020 18:30 Відповісти
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