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Получатели субсидий вообще не почувствуют повышения тарифа на электроэнергию, - замминистра Минсоцполитики Музыченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Получатели субсидий вообще не почувствуют повышения тарифа на электроэнергию, - замминистра Минсоцполитики Музыченко

Получатели субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не почувствуют анонсированного повышения тарифа на электрическую энергию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире "Україна 24"

В частности, он напомнил, что на сегодняшний день тариф на электрическую энергию регулируется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Он установлен на уровне 90 копеек до 100 кВт потребляемой электроэнергии. Т.е. стоимость 100 кВт электроэнергии - это примерно 90 грн, что в структуре платежки составляет 5 - 7% от структуры всей платежки конкретного домохозяйства. Даже если мы говорим об определенном повышении тарифов на электроэнергию, это существенно не повлияет на структуру самой платежки, но для получателей жилищной субсидии эта сумма повышения будет покрыта жилищной субсидией... Поэтому эти 3 млн домохозяйств, получающих субсидию, вообще не почувствуют какого-то повышения", - сказал Музыченко.

Он предположил, что численность домохозяйств, которые будут обращаться за субсидией, "теоретически может быть больше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение тарифа на передачу электроэнергии негативно повлияет на курс доллара, инфляцию и рабочие места, – Каленков

Как сообщалось, на брифинге 26 ноября и.о. министра энергетики анонсировал решение о повышении со следующей недели тарифов для населения на электроэнергию.
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Топ комментарии
+21
Полностью обнаглевшие и зажравшиеся типы.Газ не почувствуете,теперь электрику не почувствуете,скоро еду не почувствуете.Полностью убивают средний класс и скоро превратят его в нищих.Сволочи.
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27.11.2020 15:09
+16
Это неправильные пчелы и они носят неправильный мед.
Пятачок, неси ружье
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27.11.2020 15:05
+15
Украина всегда имела свою дешевую электроэнергию
И вдруг энергетикой занялся Ахметов !!!!

И начал дешевую продавать зарубеж
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27.11.2020 15:10
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Oleg Khvoshchevsky
 сейчас с
Олегом Хвощевським и
ещё 2.
6 ч. ·

Уже два дня звонят мне знакомые фермеры и бизнесмены,которым пришли платежки за свет.Люди мягко сказать в АХЕРЕ.Оказывается в условиях ПАНДЕМИИ,когда Государства во всем Мире ПОМОГАЮТ бизнесу,освобождают он налогов,дают беспроцентные кредиты,в Украине для них вместо этого,подняли цену на электроэнергию на ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ....Понимаете друзья,ну это даже не жадность Ахметова и его ручных политиков,это чистейший ЗАКАЗ ПУТИНА об уничтожении украинской экономики.Нет НИ ОДНОЙ причины увеличивать стоимость электроэнергии.Наоборот она ОБЯЗАНА была СНИЗИТЬСЯ.Ну посудите сами,нефть УПАЛА и вслед за этим по ВСЕМУ Миру упали цены на электричество,ибо эти вещи ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.Вот как выжить Одесскому фермеру у которого ДВА ГОДА нет урожая,а его ДАВЯТ этими ценами.Или ресторатору или бизнесмену средней руки,у которого из за коронавируса уже ГОД как нет никакого дохода.Ну ПЛЯТЬ,ну это же АД АДСКИЙ....
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27.11.2020 16:31 Ответить
Между прочим, все эти субсидианты покупают телевизоры энд другие бытовые приборы за наличные денежки! Смотришь - бабка, а прёт плазму))) На субсидию куплена?)) Ходит обдрышпаная, а денежки имеются! Плачется, ноет, ошмётки собираю....

Или вот еще. Отключили лифт за неуплату квартплаты. Те, у которых субсидия и которые ездят на ЭТОМ лифте, кричат громче всех на тех, кто НЕ заплатил начальнику ЖЭК за квартиру. А ты, живя на третьем этаже и не пользуясь лифтом, платишь и за ЛИФТ в том числе, на котором катаются субсидианты. У таких нет долгов за отопление. Воду и газ они экономят, свет в том числе - в первую очередь. Некоторым еще и приплачивали за экономию))).
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27.11.2020 16:32 Ответить
**** а вот я почувствую потому как я предприниматель ,изгой общества.
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27.11.2020 17:05 Ответить
А вот интересно - хоть ОДИН из завывающих про непосильную коммуналку, который РЕАЛЬНО вынужден будет обратиться за субсидией после повышения - тут есть?
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27.11.2020 17:43 Ответить
терпение иногда заканчивается. газ по 10, никто и не пикнул. видосы на подходе
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27.11.2020 17:51 Ответить
Какие проблемы? Переходите в Нафтогаз, там по 5,5 гр.
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27.11.2020 19:12 Ответить
Шо,сильно богатый или министр у бабочки?
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27.11.2020 17:53 Ответить
3.14здить, як і завше відчують усі.
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27.11.2020 18:19 Ответить
Просто наглый пи...жь, субсидии в этом году начисляют меньше чем в прошлом и получат не все нуждающиеся, ибо теперь требования для получателей жестче.
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27.11.2020 18:30 Ответить
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