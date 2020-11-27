Получатели субсидий вообще не почувствуют повышения тарифа на электроэнергию, - замминистра Минсоцполитики Музыченко
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Получатели субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не почувствуют анонсированного повышения тарифа на электрическую энергию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире "Україна 24"
В частности, он напомнил, что на сегодняшний день тариф на электрическую энергию регулируется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Он установлен на уровне 90 копеек до 100 кВт потребляемой электроэнергии. Т.е. стоимость 100 кВт электроэнергии - это примерно 90 грн, что в структуре платежки составляет 5 - 7% от структуры всей платежки конкретного домохозяйства. Даже если мы говорим об определенном повышении тарифов на электроэнергию, это существенно не повлияет на структуру самой платежки, но для получателей жилищной субсидии эта сумма повышения будет покрыта жилищной субсидией... Поэтому эти 3 млн домохозяйств, получающих субсидию, вообще не почувствуют какого-то повышения", - сказал Музыченко.
Он предположил, что численность домохозяйств, которые будут обращаться за субсидией, "теоретически может быть больше".
Как сообщалось, на брифинге 26 ноября и.о. министра энергетики анонсировал решение о повышении со следующей недели тарифов для населения на электроэнергию.
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Oleg Khvoshchevsky
сейчас с
Олегом Хвощевським и
ещё 2.
6 ч. ·
Уже два дня звонят мне знакомые фермеры и бизнесмены,которым пришли платежки за свет.Люди мягко сказать в АХЕРЕ.Оказывается в условиях ПАНДЕМИИ,когда Государства во всем Мире ПОМОГАЮТ бизнесу,освобождают он налогов,дают беспроцентные кредиты,в Украине для них вместо этого,подняли цену на электроэнергию на ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ....Понимаете друзья,ну это даже не жадность Ахметова и его ручных политиков,это чистейший ЗАКАЗ ПУТИНА об уничтожении украинской экономики.Нет НИ ОДНОЙ причины увеличивать стоимость электроэнергии.Наоборот она ОБЯЗАНА была СНИЗИТЬСЯ.Ну посудите сами,нефть УПАЛА и вслед за этим по ВСЕМУ Миру упали цены на электричество,ибо эти вещи ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.Вот как выжить Одесскому фермеру у которого ДВА ГОДА нет урожая,а его ДАВЯТ этими ценами.Или ресторатору или бизнесмену средней руки,у которого из за коронавируса уже ГОД как нет никакого дохода.Ну ПЛЯТЬ,ну это же АД АДСКИЙ....
Или вот еще. Отключили лифт за неуплату квартплаты. Те, у которых субсидия и которые ездят на ЭТОМ лифте, кричат громче всех на тех, кто НЕ заплатил начальнику ЖЭК за квартиру. А ты, живя на третьем этаже и не пользуясь лифтом, платишь и за ЛИФТ в том числе, на котором катаются субсидианты. У таких нет долгов за отопление. Воду и газ они экономят, свет в том числе - в первую очередь. Некоторым еще и приплачивали за экономию))).