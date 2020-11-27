На Кіровоградщині військова вантажівка зіткнулася з асфальтоукладачем, 2 людини загинули, - прокуратура. ФОТО
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Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди з військовим автомобілем, яка сталася 26 листопада на території Новоархангельська району Кіровоградської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на військову прокуратуру Південного регіону.
"Попередньо встановлено, що водій МАЗ 6317, військовослужбовець однієї з військових частин ЗС України, не обравши безпечного інтервалу, допустив зіткнення з асфальтоукладачем VÖGELE та наїзд на трьох громадян, які здійснювали ремонтні роботи з укладення асфальтного покриття проїзної частини дороги", - йдеться в повідомленні.
В результаті ДТП двоє потерпілих загинули, одного з тілесними ушкодженнями ушпиталили.
Військовослужбовець-водій заарештований, з'ясовуються всі обставини події, вирішується питання про призначення необхідних експертиз. Крім того, готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
RIP...
Не просыпается только у пьяных...
Столкнулись на пустынном перекрестке Камаз и Жигули.
Инспектор и спрашивает водителя легковушки:
-Что же вы, ребята, такая широкая дорога, неужели не могли разъехаться?"
Водитель жигулей: "Да понимаете - я недавно за рулём, опыта мало, думал, проскочу...".
- Ну а вы что скажете?
Водитель Камаза: "Ну, я тридцать лет за рулём. У меня хрен проскочишь!"...
водитель асфальтоукладчика превысил максимальную скорость 5 км в час да еще и подрезал МАЗ.