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ДТП (4209) Кіровоградщина (442) військовослужбовці (3952) Військова прокуратура (700)

На Кіровоградщині військова вантажівка зіткнулася з асфальтоукладачем, 2 людини загинули, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди з військовим автомобілем, яка сталася 26 листопада на території Новоархангельська району Кіровоградської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на військову прокуратуру Південного регіону.

На Кіровоградщині військова вантажівка зіткнулася з асфальтоукладачем, 2 людини загинули, - прокуратура 01

"Попередньо встановлено, що водій МАЗ 6317, військовослужбовець однієї з військових частин ЗС України, не обравши безпечного інтервалу, допустив зіткнення з асфальтоукладачем VÖGELE та наїзд на трьох громадян, які здійснювали ремонтні роботи з укладення асфальтного покриття проїзної частини дороги", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП двоє потерпілих загинули, одного з тілесними ушкодженнями ушпиталили.

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На Кіровоградщині військова вантажівка зіткнулася з асфальтоукладачем, 2 людини загинули, - прокуратура 02

Військовослужбовець-водій заарештований, з'ясовуються всі обставини події, вирішується питання про призначення необхідних експертиз. Крім того, готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
без слов...
RIP...
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27.11.2020 16:03
+3
Водій вантажівки не винен! Будівельна компанія грубо порушила ПДР і не встановила необхідні попереджувальні та обмежувальні дорожні знаки в місці виконання робіт, за 50, 100, 150 метів від асфальтоукладчика. Місце проведення робіт не було відповідним чином огороджене і освітлене, не було машин з проблісковими маячками попереду руху асфальтоукладчика, на самому асфальтоукладчику не працювало освітлення та сигналізація. За ДТП має нести відповідальність директор підрядної організації, керівник будівельних бригад, прораб та майстер, які не забезпечили техніку безпеки та охорону праці чим створили смертельну небезпеку для працівників, водіїв та пасажирів! І це відбувається по всій Україні, де я тільки бачу укладку асфальту - там всі можливі закони, ПДР, заходи безпеки та норми охорони праці грубо порушені! Ось допорушувались!
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27.11.2020 16:06
+3
Асфальтоукладач рухається проти смуги руху і тому відстань між ним і машиною зменшується. Гарячій асфальт в холодну пору року створює велику хмару, яка приховує за собою асфальтоуладач і створює локальний туман, врахувати дію якого водій не може. Тому є вимоги ПДР про обмеження руху в місці проведення робіт. Ці обмеження не були виконані і тому загинули та травмувались люди, знищена військова техніка, пошкоджений асфальтоукладач, втрачений застивший асфальт в машинах, який мали укласти на дорогу протягом робочої зміни! За це все мають нести відповідальність конкретні люди, які зекономили на безпеці і не створили безпечних умов під час проведення дорожних робіт! Тому все керівництво дорожно-будівельної компанії потрібно відправити в тюрму як свідомих вбивць на довічне!
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27.11.2020 16:28
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асфальтоукладчик обгонял и подрезал На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3634
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27.11.2020 15:59 Відповісти
А що чму козлобезкопитному не подобається в "асфальтоукладчик обгонял и подрезал" - правда очі колить?
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27.11.2020 16:06 Відповісти
О еще один козломордый...
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27.11.2020 16:16 Відповісти
Водій вантажівки не винен! Будівельна компанія грубо порушила ПДР і не встановила необхідні попереджувальні та обмежувальні дорожні знаки в місці виконання робіт, за 50, 100, 150 метів від асфальтоукладчика. Місце проведення робіт не було відповідним чином огороджене і освітлене, не було машин з проблісковими маячками попереду руху асфальтоукладчика, на самому асфальтоукладчику не працювало освітлення та сигналізація. За ДТП має нести відповідальність директор підрядної організації, керівник будівельних бригад, прораб та майстер, які не забезпечили техніку безпеки та охорону праці чим створили смертельну небезпеку для працівників, водіїв та пасажирів! І це відбувається по всій Україні, де я тільки бачу укладку асфальту - там всі можливі закони, ПДР, заходи безпеки та норми охорони праці грубо порушені! Ось допорушувались!
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27.11.2020 16:06 Відповісти
12. ШВИДКІСТЬ РУХУНа Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура - Цензор.НЕТ 301812.1. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним.
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27.11.2020 16:09 Відповісти
Асфальтоукладач рухається проти смуги руху і тому відстань між ним і машиною зменшується. Гарячій асфальт в холодну пору року створює велику хмару, яка приховує за собою асфальтоуладач і створює локальний туман, врахувати дію якого водій не може. Тому є вимоги ПДР про обмеження руху в місці проведення робіт. Ці обмеження не були виконані і тому загинули та травмувались люди, знищена військова техніка, пошкоджений асфальтоукладач, втрачений застивший асфальт в машинах, який мали укласти на дорогу протягом робочої зміни! За це все мають нести відповідальність конкретні люди, які зекономили на безпеці і не створили безпечних умов під час проведення дорожних робіт! Тому все керівництво дорожно-будівельної компанії потрібно відправити в тюрму як свідомих вбивць на довічне!
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27.11.2020 16:28 Відповісти
Брось принимать галюциогены.
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27.11.2020 19:41 Відповісти
Ігорьок, та тебе ж дійсно на всіх не хватає... Де це ти був, шо тебе так довго на цензорі не було? На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура - Цензор.НЕТ 406
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27.11.2020 16:14 Відповісти
а водитель что, слепой и не видел огромный асфальтоукладчик? может надо врачей из медкомиссии его военной части теперь проверить?
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27.11.2020 16:16 Відповісти
там ты был????- знаки не видел?????= идиоттт , да и только...........
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27.11.2020 17:59 Відповісти
без слов...
RIP...
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27.11.2020 16:03 Відповісти
Видишь ремонтные работы ведутся? Будь более внимательным и аккуратным! Как-то даже на подсознательном уровне должна включаться осторожность. Дорога монотонная, километр за километром одно и тоже, а тут ремонтные работы- хоть какое-то разнообразие. Должна по умолчанию проснуться внимательность.
Не просыпается только у пьяных...
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27.11.2020 16:07 Відповісти
т.е. даже бы грузовик ехал 40км.ч., но водила с 0.3 промилле, а укладчик выскочил с обочины, так шо бы и трезвый не среагировал, то виновны не оба, а только грузовика водитель? или как-то 50 на 50? Просто тут реально могли тупо наложить на безопасность, т.е. если солдат не выпил - виновен, если выпил - виновен тоже, хотя и трезвый(допустим) тоже не смог бы не врезаться?
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27.11.2020 16:37 Відповісти
Ну ваша версия совсем уж маловероятна. Она конечно имеет места быть, но... Какова вероятность? Укладчик очень медленный- "поймать" грузовик нужно ещё огромный опыт иметь...А с опытом нынче все в Польше) Как минимум 0,3 промилле тут не поможет.
Столкнулись на пустынном перекрестке Камаз и Жигули.
Инспектор и спрашивает водителя легковушки:
-Что же вы, ребята, такая широкая дорога, неужели не могли разъехаться?"
Водитель жигулей: "Да понимаете - я недавно за рулём, опыта мало, думал, проскочу...".
- Ну а вы что скажете?
Водитель Камаза: "Ну, я тридцать лет за рулём. У меня хрен проскочишь!"...
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27.11.2020 16:45 Відповісти
"укладчик выскочил с обочины" - очень оригинальная версия. А как вам такая версия:
водитель асфальтоукладчика превысил максимальную скорость 5 км в час да еще и подрезал МАЗ.
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27.11.2020 19:39 Відповісти
жесть как тот перевернутый краз в запорожье или ребенка задавили
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27.11.2020 16:35 Відповісти
Лошадь бойся спереди, корову- сзади, военного водителя и - спереди и сзади. Я на своей шкуре это испытал.
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27.11.2020 18:10 Відповісти
С 9-го этажа вещаем?)) Вы все напутали)))
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27.11.2020 19:19 Відповісти
Как можно было не заметить асфальтоукладчик? Все же МАЗ это не ферари и скорость такая что не разгонишся. Очевидно водила был бухой. У меня водительский стаж больше 30 лет и представить как иначе можно было не заметить асфальтоукладчик и ремонт дороги у меня в голове не укладывается.
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27.11.2020 19:33 Відповісти
 
 