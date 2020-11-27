РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14606 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияФоторепортаж Агрессия России против Украины
8 633 21
ДТП (7438) Кировоградщина (558) военнослужащие (5646) Военная прокуратура (930)

На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Военная прокуратура Кировоградского гарнизона начала уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с военным автомобилем, которое произошло 26 ноября на территории Новоархангельск района Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на военную прокуратуру Южного региона.

На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура 01

"Предварительно установлено, что водитель МАЗ 6317, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, не выбрав безопасного интервала, допустил столкновение с асфальтоукладчиком VÖGELE и наезд на трех граждан, которые осуществляли ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия проезжей части дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП двое пострадавших погибли, один с телесными повреждениями госпитализирован.

На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура 02

Читайте: На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура. ФОТО

Военнослужащий-водитель арестован, выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
без слов...
RIP...
показать весь комментарий
27.11.2020 16:03
+3
Водій вантажівки не винен! Будівельна компанія грубо порушила ПДР і не встановила необхідні попереджувальні та обмежувальні дорожні знаки в місці виконання робіт, за 50, 100, 150 метів від асфальтоукладчика. Місце проведення робіт не було відповідним чином огороджене і освітлене, не було машин з проблісковими маячками попереду руху асфальтоукладчика, на самому асфальтоукладчику не працювало освітлення та сигналізація. За ДТП має нести відповідальність директор підрядної організації, керівник будівельних бригад, прораб та майстер, які не забезпечили техніку безпеки та охорону праці чим створили смертельну небезпеку для працівників, водіїв та пасажирів! І це відбувається по всій Україні, де я тільки бачу укладку асфальту - там всі можливі закони, ПДР, заходи безпеки та норми охорони праці грубо порушені! Ось допорушувались!
показать весь комментарий
27.11.2020 16:06
+3
Асфальтоукладач рухається проти смуги руху і тому відстань між ним і машиною зменшується. Гарячій асфальт в холодну пору року створює велику хмару, яка приховує за собою асфальтоуладач і створює локальний туман, врахувати дію якого водій не може. Тому є вимоги ПДР про обмеження руху в місці проведення робіт. Ці обмеження не були виконані і тому загинули та травмувались люди, знищена військова техніка, пошкоджений асфальтоукладач, втрачений застивший асфальт в машинах, який мали укласти на дорогу протягом робочої зміни! За це все мають нести відповідальність конкретні люди, які зекономили на безпеці і не створили безпечних умов під час проведення дорожних робіт! Тому все керівництво дорожно-будівельної компанії потрібно відправити в тюрму як свідомих вбивць на довічне!
показать весь комментарий
27.11.2020 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
асфальтоукладчик обгонял и подрезал На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3634
показать весь комментарий
27.11.2020 15:59 Ответить
А що чму козлобезкопитному не подобається в "асфальтоукладчик обгонял и подрезал" - правда очі колить?
показать весь комментарий
27.11.2020 16:06 Ответить
О еще один козломордый...
показать весь комментарий
27.11.2020 16:16 Ответить
Водій вантажівки не винен! Будівельна компанія грубо порушила ПДР і не встановила необхідні попереджувальні та обмежувальні дорожні знаки в місці виконання робіт, за 50, 100, 150 метів від асфальтоукладчика. Місце проведення робіт не було відповідним чином огороджене і освітлене, не було машин з проблісковими маячками попереду руху асфальтоукладчика, на самому асфальтоукладчику не працювало освітлення та сигналізація. За ДТП має нести відповідальність директор підрядної організації, керівник будівельних бригад, прораб та майстер, які не забезпечили техніку безпеки та охорону праці чим створили смертельну небезпеку для працівників, водіїв та пасажирів! І це відбувається по всій Україні, де я тільки бачу укладку асфальту - там всі можливі закони, ПДР, заходи безпеки та норми охорони праці грубо порушені! Ось допорушувались!
показать весь комментарий
27.11.2020 16:06 Ответить
12. ШВИДКІСТЬ РУХУНа Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура - Цензор.НЕТ 301812.1. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним.
показать весь комментарий
27.11.2020 16:09 Ответить
Асфальтоукладач рухається проти смуги руху і тому відстань між ним і машиною зменшується. Гарячій асфальт в холодну пору року створює велику хмару, яка приховує за собою асфальтоуладач і створює локальний туман, врахувати дію якого водій не може. Тому є вимоги ПДР про обмеження руху в місці проведення робіт. Ці обмеження не були виконані і тому загинули та травмувались люди, знищена військова техніка, пошкоджений асфальтоукладач, втрачений застивший асфальт в машинах, який мали укласти на дорогу протягом робочої зміни! За це все мають нести відповідальність конкретні люди, які зекономили на безпеці і не створили безпечних умов під час проведення дорожних робіт! Тому все керівництво дорожно-будівельної компанії потрібно відправити в тюрму як свідомих вбивць на довічне!
показать весь комментарий
27.11.2020 16:28 Ответить
Брось принимать галюциогены.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:41 Ответить
Ігорьок, та тебе ж дійсно на всіх не хватає... Де це ти був, шо тебе так довго на цензорі не було? На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура - Цензор.НЕТ 406
показать весь комментарий
27.11.2020 16:14 Ответить
а водитель что, слепой и не видел огромный асфальтоукладчик? может надо врачей из медкомиссии его военной части теперь проверить?
показать весь комментарий
27.11.2020 16:16 Ответить
там ты был????- знаки не видел?????= идиоттт , да и только...........
показать весь комментарий
27.11.2020 17:59 Ответить
без слов...
RIP...
показать весь комментарий
27.11.2020 16:03 Ответить
Видишь ремонтные работы ведутся? Будь более внимательным и аккуратным! Как-то даже на подсознательном уровне должна включаться осторожность. Дорога монотонная, километр за километром одно и тоже, а тут ремонтные работы- хоть какое-то разнообразие. Должна по умолчанию проснуться внимательность.
Не просыпается только у пьяных...
показать весь комментарий
27.11.2020 16:07 Ответить
т.е. даже бы грузовик ехал 40км.ч., но водила с 0.3 промилле, а укладчик выскочил с обочины, так шо бы и трезвый не среагировал, то виновны не оба, а только грузовика водитель? или как-то 50 на 50? Просто тут реально могли тупо наложить на безопасность, т.е. если солдат не выпил - виновен, если выпил - виновен тоже, хотя и трезвый(допустим) тоже не смог бы не врезаться?
показать весь комментарий
27.11.2020 16:37 Ответить
Ну ваша версия совсем уж маловероятна. Она конечно имеет места быть, но... Какова вероятность? Укладчик очень медленный- "поймать" грузовик нужно ещё огромный опыт иметь...А с опытом нынче все в Польше) Как минимум 0,3 промилле тут не поможет.
Столкнулись на пустынном перекрестке Камаз и Жигули.
Инспектор и спрашивает водителя легковушки:
-Что же вы, ребята, такая широкая дорога, неужели не могли разъехаться?"
Водитель жигулей: "Да понимаете - я недавно за рулём, опыта мало, думал, проскочу...".
- Ну а вы что скажете?
Водитель Камаза: "Ну, я тридцать лет за рулём. У меня хрен проскочишь!"...
показать весь комментарий
27.11.2020 16:45 Ответить
"укладчик выскочил с обочины" - очень оригинальная версия. А как вам такая версия:
водитель асфальтоукладчика превысил максимальную скорость 5 км в час да еще и подрезал МАЗ.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:39 Ответить
жесть как тот перевернутый краз в запорожье или ребенка задавили
показать весь комментарий
27.11.2020 16:35 Ответить
Лошадь бойся спереди, корову- сзади, военного водителя и - спереди и сзади. Я на своей шкуре это испытал.
показать весь комментарий
27.11.2020 18:10 Ответить
С 9-го этажа вещаем?)) Вы все напутали)))
показать весь комментарий
27.11.2020 19:19 Ответить
Как можно было не заметить асфальтоукладчик? Все же МАЗ это не ферари и скорость такая что не разгонишся. Очевидно водила был бухой. У меня водительский стаж больше 30 лет и представить как иначе можно было не заметить асфальтоукладчик и ремонт дороги у меня в голове не укладывается.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:33 Ответить
 
 