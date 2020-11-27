Двох українських студентів важко поранено в Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Приблизно о 4 годині ранку невідомий поранив двох українських студентів у польському Жешуві. Обидва молодики - в лікарні у важкому стані, затримати нападника не вдалося.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
"Надзвичайна ситуація сталася приблизно о 4 ночі (за київським часом). Поліція на місці встановила, що в результаті застосування небезпечного інструмента поранено двох молодих чоловіків: громадян України віком 19 та 21 рік", - повідомив представник пресслужби поліції міста Жешув Адам Шельонг.
Він додав, що постраждалі потрапили до лікарні із серйозними ранами.
За словами поліцейського, НП сталася у квартирі, яку орендували студенти.
Поліція і прокуратура зараз збирає інформацію, яка дозволить з’ясувати обставини надзвичайної події.
Шельонг зазначив, що на цей момент нікого в цій справі не затримано. Однак він не відкидає, що це може статися вже найближчим часом.
Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були тяжко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ. Зокрема, за інформацією RMF24, одного з поранених українців поліція виявила у помешканні, а іншого – біля будинку, де вони проживали. У квартирі поліція зафіксувала сліди бійки.
У Генеральному консульстві України в Любліні повідомили агентству, що знають про надзвичайну подію, і попросили місцеву поліцію поінформувати про її деталі.
Будь ласка, зачекайте...
окрестности там красивые.
Очень уж сильно, в глазах поляков, хотели сделать "козлом отпущения" именно Украину за всё. И частично удалось. Поэтому в связи "с наслоением"- упоротые среди поляков найдутся. И немало...
Українська мова сьогодні звучить в Польщі скрізь. На неї реагують так, як на чеську, німецьку, англійську. Тобто не реагують ніяк.
Проте якщо українці ведуть себе як свині, напившись і линдаючи ночами та горланячи, то вони запросто можуть знайти таких самих місцевих п'яних свиней. Чим це може закінчиться - теж відомо. Іноді далі бухають разом, іноді б'ють морди один одному. Рідко - буває і гірше.
Про це знали англо-американські союзники. Тому безжально бомбардували Бухенвальд. Серед в'язнів теж були численні жертви.
Більшість загиблих у цьому концтаборі загинули наприкінці війни. Вони були переміщеними з таборів на території Польщі, і вже були хворими, що спричинило епідемію тифу.
Після війни Бухенвальд працював ще 5 років, - тільки вже в системі таборів ГУЛАГу...
Кукуха у многих едет среди поляков- очень сильно многие там, нервозно воспринимают коммунистическую историю Польши (а до этого восприятия большей часть Польши в составе Рос.Империи). Как они говорят- эта была жизнь за "русским забором". Поэтому их независимость, очень "восприимчиво" воспринимается польским обществом.
Поляк: "Да нет- не верю". Но из окна каждый день: в первый год -ладно.. на второй год- нормально... потом- заткнитесь уже... дальше- надо с эти что-то делать...
Викликає питання тенденція, що українські ЗМІ голосно пишуть про "порізаних", "побитих", "підпалених" "поляками українців" - проте не публікується жоден результат розслідування, хоч польська сторона на 100% надає інформацію українському посольству чи консульствам в Польщі.
Видно, олігархів, яким належать всі ЗМІ в Україні, дуже дратує те, що немало колишніх рабів не хочуть бути рабами і працювати за копійки.