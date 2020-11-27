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Двох українських студентів важко поранено в Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Двох українських студентів важко поранено в Польщі

Приблизно о 4 годині ранку невідомий поранив двох українських студентів у польському Жешуві. Обидва молодики - в лікарні у важкому стані, затримати нападника не вдалося.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Надзвичайна ситуація сталася приблизно о 4 ночі (за київським часом). Поліція на місці встановила, що в результаті застосування небезпечного інструмента поранено двох молодих чоловіків: громадян України віком 19 та 21 рік", - повідомив представник пресслужби поліції міста Жешув Адам Шельонг.

Він додав, що постраждалі потрапили до лікарні із серйозними ранами.

За словами поліцейського, НП сталася у квартирі, яку орендували студенти.

Поліція і прокуратура зараз збирає інформацію, яка дозволить з’ясувати обставини надзвичайної події.

Шельонг зазначив, що на цей момент нікого в цій справі не затримано. Однак він не відкидає, що це може статися вже найближчим часом.

Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були тяжко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ. Зокрема, за інформацією RMF24, одного з поранених українців поліція виявила у помешканні, а іншого – біля будинку, де вони проживали. У квартирі поліція зафіксувала сліди бійки.

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У Генеральному консульстві України в Любліні повідомили агентству, що знають про надзвичайну подію, і попросили місцеву поліцію поінформувати про її деталі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
А чого взагалі синячити і кричати в чужій країні? Треба пам'ятати, що приїхав як гість, і просто не бути нахабним.
Українська мова сьогодні звучить в Польщі скрізь. На неї реагують так, як на чеську, німецьку, англійську. Тобто не реагують ніяк.
Проте якщо українці ведуть себе як свині, напившись і линдаючи ночами та горланячи, то вони запросто можуть знайти таких самих місцевих п'яних свиней. Чим це може закінчиться - теж відомо. Іноді далі бухають разом, іноді б'ють морди один одному. Рідко - буває і гірше.
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27.11.2020 17:22
+11
В 4 ранку? Прийшов і напав? Чи синячили до чортиків разом звечора?
Викликає питання тенденція, що українські ЗМІ голосно пишуть про "порізаних", "побитих", "підпалених" "поляками українців" - проте не публікується жоден результат розслідування, хоч польська сторона на 100% надає інформацію українському посольству чи консульствам в Польщі.
Видно, олігархів, яким належать всі ЗМІ в Україні, дуже дратує те, що немало колишніх рабів не хочуть бути рабами і працювати за копійки.
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27.11.2020 17:14
+9
Кацапы упорно стараются испортить отношения между Украиной и Польшей
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27.11.2020 17:05
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Кацапы упорно стараются испортить отношения между Украиной и Польшей
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27.11.2020 17:05 Відповісти
нах за поребрик, експерт траханий
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27.11.2020 20:04 Відповісти
Ты - траханый эксперт.
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27.11.2020 20:31 Відповісти
Почитай на досуге, ясновидящая. Двох українських студентів важко поранено в Польщі - Цензор.НЕТ 8979
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27.11.2020 20:30 Відповісти
О. знакомый городок. именно в нем на рынке в 1991 я столкнулся с украинским рэкетом
окрестности там красивые.
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27.11.2020 17:06 Відповісти
В Польше очень много, так сказать, "национально ориентированных". Такая тенденция есть во всех странах, которые почувствовали на себе российско-советскую "братскую опеку" на протяжении многих десятков лет(и даже сотен). Поэтому "виноватых" будут искать во всех до кого руки дотягиваются. И "Слава Украине" кричать в Польше не стоит(а ночью слышно, хоть и был там недельку).
Очень уж сильно, в глазах поляков, хотели сделать "козлом отпущения" именно Украину за всё. И частично удалось. Поэтому в связи "с наслоением"- упоротые среди поляков найдутся. И немало...
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27.11.2020 17:10 Відповісти
А чого взагалі синячити і кричати в чужій країні? Треба пам'ятати, що приїхав як гість, і просто не бути нахабним.
Українська мова сьогодні звучить в Польщі скрізь. На неї реагують так, як на чеську, німецьку, англійську. Тобто не реагують ніяк.
Проте якщо українці ведуть себе як свині, напившись і линдаючи ночами та горланячи, то вони запросто можуть знайти таких самих місцевих п'яних свиней. Чим це може закінчиться - теж відомо. Іноді далі бухають разом, іноді б'ють морди один одному. Рідко - буває і гірше.
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27.11.2020 17:22 Відповісти
Я не знаю, что они кричат?! Молодежь потому что! Кричат, смеются, играют таким образом...Но я знаю поляков- очень "патриотичные" хлопцы (в украинском смысле этого слова). Украинская? Английская?? Какой то небольшой процент только. Я ездил в Гданьск на "Фликсбусе" с Баварии через Прагу и на Польшу. Получается через всю Польшу, с её юга на север. Пол автобуса украинцев- в 80%м эквиваленте разговаривают на русском, но в самом Гданьске ночью собираются и начинают кричать... каждую ночь слышал "патриотов". Но поляки не любят этот лозунг.
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27.11.2020 17:37 Відповісти
Не ліпи політику до п'яних вересків. Покричи в Баварії "лозунги" в 4 години ранку. Скоріше всього приїде поліція. Або місцеві морду наб'ють.
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27.11.2020 18:22 Відповісти
кацапа, що ти чешеш, подобається тобі чи ні, але п..- х..ло, оце кричать і розуміють всі.
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27.11.2020 18:25 Відповісти
Типичная Восточная Европа, темные люди, ксенофобия, национализм, мракобесие. Бежали впереди бухенвальдского паровоза во время Холокоста.
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27.11.2020 17:24 Відповісти
Никуда они не бежали. Поучи историю еврейского заселения Речи Посполитой!
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27.11.2020 18:25 Відповісти
Бухенвальд, щоб ви знали, навіть згідно ******** офіційно-історичної версії, не належав до числа так званих "таборів смерті". Тому, що ув'язнених масово використовували для роботи на військових заводах. Не було жодного сенсу вбивати цінних робітників. Наприклад, знамениті ракети "Фау" теж були зроблені руками бухенвальдських в'язнів.
Про це знали англо-американські союзники. Тому безжально бомбардували Бухенвальд. Серед в'язнів теж були численні жертви.
Більшість загиблих у цьому концтаборі загинули наприкінці війни. Вони були переміщеними з таборів на території Польщі, і вже були хворими, що спричинило епідемію тифу.
Після війни Бухенвальд працював ще 5 років, - тільки вже в системі таборів ГУЛАГу...
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27.11.2020 19:16 Відповісти
ну хз, я скорее подумаю на приезжих ц*пов на зарплате или даже самостоятельно безмозглых, ну или "наших" ватников с лугандона. поляки все же довольно долго европейцы, разве что у кого кукуха таки поехала, что тоже может быть конечно.
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27.11.2020 17:52 Відповісти
"не стоит искать чёрную кошку в тёмном месте, особенно если её там нет".
Кукуха у многих едет среди поляков- очень сильно многие там, нервозно воспринимают коммунистическую историю Польши (а до этого восприятия большей часть Польши в составе Рос.Империи). Как они говорят- эта была жизнь за "русским забором". Поэтому их независимость, очень "восприимчиво" воспринимается польским обществом.
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27.11.2020 18:05 Відповісти
Но причем тут украинцы?
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27.11.2020 18:12 Відповісти
Очевидно, что Россия пытается всё вину спихнуть на украинцев. Конечно, не прямо. Потому что ясно- прямая вина на русских. "Но вы до нас не дотянитесь". Вон есть рядом украинцы- часть страны которой воевала в советской армии против вашей независимости, а часть в УПА, которая напрямую была против вас. "Вот их и ненавидьте-это они во всём виноваты!"-вот посыл рос. пропаганды, которая находит свой отклик в Польши.
Поляк: "Да нет- не верю". Но из окна каждый день: в первый год -ладно.. на второй год- нормально... потом- заткнитесь уже... дальше- надо с эти что-то делать...
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27.11.2020 18:25 Відповісти
ну вот - подозревают соседа - "украинца" а был ли тот православным историческим лугандоном или просто сочувствующий кацапам (на западе Украины тоже процент есть и вряд ли очень маленький - видимо с заработков привозят "менталитет"). так что все очень ожидаемо, потому что Польша - это явно не кацапский "мир", развИлись таки, респект.
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27.11.2020 22:33 Відповісти
В 4 ранку? Прийшов і напав? Чи синячили до чортиків разом звечора?
Викликає питання тенденція, що українські ЗМІ голосно пишуть про "порізаних", "побитих", "підпалених" "поляками українців" - проте не публікується жоден результат розслідування, хоч польська сторона на 100% надає інформацію українському посольству чи консульствам в Польщі.
Видно, олігархів, яким належать всі ЗМІ в Україні, дуже дратує те, що немало колишніх рабів не хочуть бути рабами і працювати за копійки.
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27.11.2020 17:14 Відповісти
Та обычная бытовуха - ты что, с ордло приехал? та ты сам рагуль! Вот и все!
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27.11.2020 18:27 Відповісти
Припиняйте непотрібні спори ...то був українець..може сепар ..х3
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27.11.2020 19:19 Відповісти
В 90-х роках доводилося спостерігати в Любліні, як деякі українці з Західної України (чоловіки й жінки), які там зазвичай почуваються і сприймаються, як вдома, поводилися по-свинськи, пиячили, кричали на вулиці між собою і безобразничали. А хтось говорив, що в Чехії на дверях деяких барів було оголошення: "Вхід заборонено псам і українцям"...
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27.11.2020 19:25 Відповісти
 
 