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Польша (7499) украинцы (3738) студенты (630)

Двое украинских студентов тяжело ранены в Польше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Двое украинских студентов тяжело ранены в Польше

Около 4 часов утра неизвестный ранил двоих украинских студентов в польском Жешуве. Оба молодых человека - в больнице в тяжелом состоянии, задержать нападавшего не удалось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Чрезвычайная ситуация произошла около 4 ночи (по киевскому времени). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены два молодых мужчин: граждан Украины в возрасте 19 и 21 года", - сообщил представитель пресс-службы полиции города Жешув Адам Шеленг.

Он добавил, что пострадавшие попали в больницу с серьезными ранами.

По словам полицейского, ЧП произошло в квартире, которую арендовали студенты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гибель украинца после задержания полицией в Польше: вскрытие не помогло установить причину смерти

Полиция и прокуратура сейчас собирает информацию, которая позволит выяснить обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Шеленг отметил, что на данный момент никого по этому делу не задержан. Однако он не исключил, что это может произойти в ближайшее время.

Полицейский не подтвердил, но и не отрицал, что оба украинцы были тяжело ранены ножом, о чем информировали польские СМИ. В частности, по информации RMF24, одного из раненых украинцев полиция обнаружила в доме, а другой - возле дома, где они проживали. В квартире полиция зафиксировала следы драки.

Также на Цензор.НЕТ: Двое граждан Украины погибли в ДТП в Польше. ФОТО

В Генеральном консульстве Украины в Люблине сообщили, что знают о происшествии, и попросили местную полицию проинформировать о его деталях.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
А чого взагалі синячити і кричати в чужій країні? Треба пам'ятати, що приїхав як гість, і просто не бути нахабним.
Українська мова сьогодні звучить в Польщі скрізь. На неї реагують так, як на чеську, німецьку, англійську. Тобто не реагують ніяк.
Проте якщо українці ведуть себе як свині, напившись і линдаючи ночами та горланячи, то вони запросто можуть знайти таких самих місцевих п'яних свиней. Чим це може закінчиться - теж відомо. Іноді далі бухають разом, іноді б'ють морди один одному. Рідко - буває і гірше.
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27.11.2020 17:22
+11
В 4 ранку? Прийшов і напав? Чи синячили до чортиків разом звечора?
Викликає питання тенденція, що українські ЗМІ голосно пишуть про "порізаних", "побитих", "підпалених" "поляками українців" - проте не публікується жоден результат розслідування, хоч польська сторона на 100% надає інформацію українському посольству чи консульствам в Польщі.
Видно, олігархів, яким належать всі ЗМІ в Україні, дуже дратує те, що немало колишніх рабів не хочуть бути рабами і працювати за копійки.
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27.11.2020 17:14
+9
Кацапы упорно стараются испортить отношения между Украиной и Польшей
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27.11.2020 17:05
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Кацапы упорно стараются испортить отношения между Украиной и Польшей
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27.11.2020 17:05 Ответить
нах за поребрик, експерт траханий
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27.11.2020 20:04 Ответить
Ты - траханый эксперт.
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27.11.2020 20:31 Ответить
Почитай на досуге, ясновидящая. Двох українських студентів важко поранено в Польщі - Цензор.НЕТ 8979
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27.11.2020 20:30 Ответить
О. знакомый городок. именно в нем на рынке в 1991 я столкнулся с украинским рэкетом
окрестности там красивые.
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27.11.2020 17:06 Ответить
В Польше очень много, так сказать, "национально ориентированных". Такая тенденция есть во всех странах, которые почувствовали на себе российско-советскую "братскую опеку" на протяжении многих десятков лет(и даже сотен). Поэтому "виноватых" будут искать во всех до кого руки дотягиваются. И "Слава Украине" кричать в Польше не стоит(а ночью слышно, хоть и был там недельку).
Очень уж сильно, в глазах поляков, хотели сделать "козлом отпущения" именно Украину за всё. И частично удалось. Поэтому в связи "с наслоением"- упоротые среди поляков найдутся. И немало...
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27.11.2020 17:10 Ответить
А чого взагалі синячити і кричати в чужій країні? Треба пам'ятати, що приїхав як гість, і просто не бути нахабним.
Українська мова сьогодні звучить в Польщі скрізь. На неї реагують так, як на чеську, німецьку, англійську. Тобто не реагують ніяк.
Проте якщо українці ведуть себе як свині, напившись і линдаючи ночами та горланячи, то вони запросто можуть знайти таких самих місцевих п'яних свиней. Чим це може закінчиться - теж відомо. Іноді далі бухають разом, іноді б'ють морди один одному. Рідко - буває і гірше.
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27.11.2020 17:22 Ответить
Я не знаю, что они кричат?! Молодежь потому что! Кричат, смеются, играют таким образом...Но я знаю поляков- очень "патриотичные" хлопцы (в украинском смысле этого слова). Украинская? Английская?? Какой то небольшой процент только. Я ездил в Гданьск на "Фликсбусе" с Баварии через Прагу и на Польшу. Получается через всю Польшу, с её юга на север. Пол автобуса украинцев- в 80%м эквиваленте разговаривают на русском, но в самом Гданьске ночью собираются и начинают кричать... каждую ночь слышал "патриотов". Но поляки не любят этот лозунг.
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27.11.2020 17:37 Ответить
Не ліпи політику до п'яних вересків. Покричи в Баварії "лозунги" в 4 години ранку. Скоріше всього приїде поліція. Або місцеві морду наб'ють.
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27.11.2020 18:22 Ответить
кацапа, що ти чешеш, подобається тобі чи ні, але п..- х..ло, оце кричать і розуміють всі.
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27.11.2020 18:25 Ответить
Типичная Восточная Европа, темные люди, ксенофобия, национализм, мракобесие. Бежали впереди бухенвальдского паровоза во время Холокоста.
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27.11.2020 17:24 Ответить
Никуда они не бежали. Поучи историю еврейского заселения Речи Посполитой!
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27.11.2020 18:25 Ответить
Бухенвальд, щоб ви знали, навіть згідно ******** офіційно-історичної версії, не належав до числа так званих "таборів смерті". Тому, що ув'язнених масово використовували для роботи на військових заводах. Не було жодного сенсу вбивати цінних робітників. Наприклад, знамениті ракети "Фау" теж були зроблені руками бухенвальдських в'язнів.
Про це знали англо-американські союзники. Тому безжально бомбардували Бухенвальд. Серед в'язнів теж були численні жертви.
Більшість загиблих у цьому концтаборі загинули наприкінці війни. Вони були переміщеними з таборів на території Польщі, і вже були хворими, що спричинило епідемію тифу.
Після війни Бухенвальд працював ще 5 років, - тільки вже в системі таборів ГУЛАГу...
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27.11.2020 19:16 Ответить
ну хз, я скорее подумаю на приезжих ц*пов на зарплате или даже самостоятельно безмозглых, ну или "наших" ватников с лугандона. поляки все же довольно долго европейцы, разве что у кого кукуха таки поехала, что тоже может быть конечно.
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27.11.2020 17:52 Ответить
"не стоит искать чёрную кошку в тёмном месте, особенно если её там нет".
Кукуха у многих едет среди поляков- очень сильно многие там, нервозно воспринимают коммунистическую историю Польши (а до этого восприятия большей часть Польши в составе Рос.Империи). Как они говорят- эта была жизнь за "русским забором". Поэтому их независимость, очень "восприимчиво" воспринимается польским обществом.
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27.11.2020 18:05 Ответить
Но причем тут украинцы?
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27.11.2020 18:12 Ответить
Очевидно, что Россия пытается всё вину спихнуть на украинцев. Конечно, не прямо. Потому что ясно- прямая вина на русских. "Но вы до нас не дотянитесь". Вон есть рядом украинцы- часть страны которой воевала в советской армии против вашей независимости, а часть в УПА, которая напрямую была против вас. "Вот их и ненавидьте-это они во всём виноваты!"-вот посыл рос. пропаганды, которая находит свой отклик в Польши.
Поляк: "Да нет- не верю". Но из окна каждый день: в первый год -ладно.. на второй год- нормально... потом- заткнитесь уже... дальше- надо с эти что-то делать...
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27.11.2020 18:25 Ответить
ну вот - подозревают соседа - "украинца" а был ли тот православным историческим лугандоном или просто сочувствующий кацапам (на западе Украины тоже процент есть и вряд ли очень маленький - видимо с заработков привозят "менталитет"). так что все очень ожидаемо, потому что Польша - это явно не кацапский "мир", развИлись таки, респект.
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27.11.2020 22:33 Ответить
В 4 ранку? Прийшов і напав? Чи синячили до чортиків разом звечора?
Викликає питання тенденція, що українські ЗМІ голосно пишуть про "порізаних", "побитих", "підпалених" "поляками українців" - проте не публікується жоден результат розслідування, хоч польська сторона на 100% надає інформацію українському посольству чи консульствам в Польщі.
Видно, олігархів, яким належать всі ЗМІ в Україні, дуже дратує те, що немало колишніх рабів не хочуть бути рабами і працювати за копійки.
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27.11.2020 17:14 Ответить
Та обычная бытовуха - ты что, с ордло приехал? та ты сам рагуль! Вот и все!
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27.11.2020 18:27 Ответить
Припиняйте непотрібні спори ...то був українець..може сепар ..х3
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27.11.2020 19:19 Ответить
В 90-х роках доводилося спостерігати в Любліні, як деякі українці з Західної України (чоловіки й жінки), які там зазвичай почуваються і сприймаються, як вдома, поводилися по-свинськи, пиячили, кричали на вулиці між собою і безобразничали. А хтось говорив, що в Чехії на дверях деяких барів було оголошення: "Вхід заборонено псам і українцям"...
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27.11.2020 19:25 Ответить
 
 