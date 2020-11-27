Двое украинских студентов тяжело ранены в Польше
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Около 4 часов утра неизвестный ранил двоих украинских студентов в польском Жешуве. Оба молодых человека - в больнице в тяжелом состоянии, задержать нападавшего не удалось.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Чрезвычайная ситуация произошла около 4 ночи (по киевскому времени). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены два молодых мужчин: граждан Украины в возрасте 19 и 21 года", - сообщил представитель пресс-службы полиции города Жешув Адам Шеленг.
Он добавил, что пострадавшие попали в больницу с серьезными ранами.
По словам полицейского, ЧП произошло в квартире, которую арендовали студенты.
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Полиция и прокуратура сейчас собирает информацию, которая позволит выяснить обстоятельства чрезвычайного происшествия.
Шеленг отметил, что на данный момент никого по этому делу не задержан. Однако он не исключил, что это может произойти в ближайшее время.
Полицейский не подтвердил, но и не отрицал, что оба украинцы были тяжело ранены ножом, о чем информировали польские СМИ. В частности, по информации RMF24, одного из раненых украинцев полиция обнаружила в доме, а другой - возле дома, где они проживали. В квартире полиция зафиксировала следы драки.
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В Генеральном консульстве Украины в Люблине сообщили, что знают о происшествии, и попросили местную полицию проинформировать о его деталях.
Пожалуйста, подождите...
окрестности там красивые.
Очень уж сильно, в глазах поляков, хотели сделать "козлом отпущения" именно Украину за всё. И частично удалось. Поэтому в связи "с наслоением"- упоротые среди поляков найдутся. И немало...
Українська мова сьогодні звучить в Польщі скрізь. На неї реагують так, як на чеську, німецьку, англійську. Тобто не реагують ніяк.
Проте якщо українці ведуть себе як свині, напившись і линдаючи ночами та горланячи, то вони запросто можуть знайти таких самих місцевих п'яних свиней. Чим це може закінчиться - теж відомо. Іноді далі бухають разом, іноді б'ють морди один одному. Рідко - буває і гірше.
Про це знали англо-американські союзники. Тому безжально бомбардували Бухенвальд. Серед в'язнів теж були численні жертви.
Більшість загиблих у цьому концтаборі загинули наприкінці війни. Вони були переміщеними з таборів на території Польщі, і вже були хворими, що спричинило епідемію тифу.
Після війни Бухенвальд працював ще 5 років, - тільки вже в системі таборів ГУЛАГу...
Кукуха у многих едет среди поляков- очень сильно многие там, нервозно воспринимают коммунистическую историю Польши (а до этого восприятия большей часть Польши в составе Рос.Империи). Как они говорят- эта была жизнь за "русским забором". Поэтому их независимость, очень "восприимчиво" воспринимается польским обществом.
Поляк: "Да нет- не верю". Но из окна каждый день: в первый год -ладно.. на второй год- нормально... потом- заткнитесь уже... дальше- надо с эти что-то делать...
Викликає питання тенденція, що українські ЗМІ голосно пишуть про "порізаних", "побитих", "підпалених" "поляками українців" - проте не публікується жоден результат розслідування, хоч польська сторона на 100% надає інформацію українському посольству чи консульствам в Польщі.
Видно, олігархів, яким належать всі ЗМІ в Україні, дуже дратує те, що немало колишніх рабів не хочуть бути рабами і працювати за копійки.