Двое украинских студентов тяжело ранены в Польше

Около 4 часов утра неизвестный ранил двоих украинских студентов в польском Жешуве. Оба молодых человека - в больнице в тяжелом состоянии, задержать нападавшего не удалось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Чрезвычайная ситуация произошла около 4 ночи (по киевскому времени). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены два молодых мужчин: граждан Украины в возрасте 19 и 21 года", - сообщил представитель пресс-службы полиции города Жешув Адам Шеленг.

Он добавил, что пострадавшие попали в больницу с серьезными ранами.

По словам полицейского, ЧП произошло в квартире, которую арендовали студенты.

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Полиция и прокуратура сейчас собирает информацию, которая позволит выяснить обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Шеленг отметил, что на данный момент никого по этому делу не задержан. Однако он не исключил, что это может произойти в ближайшее время.

Полицейский не подтвердил, но и не отрицал, что оба украинцы были тяжело ранены ножом, о чем информировали польские СМИ. В частности, по информации RMF24, одного из раненых украинцев полиция обнаружила в доме, а другой - возле дома, где они проживали. В квартире полиция зафиксировала следы драки.

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В Генеральном консульстве Украины в Люблине сообщили, что знают о происшествии, и попросили местную полицию проинформировать о его деталях.