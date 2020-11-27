Поліцейський збив насмерть пішохода під Києвом
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Співробітник Києво-Святошинського відділення поліції приблизно о 3 годині ночі збив пішохода, який, як стверджують у поліції, рухався проїжджою частиною.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, приблизно о 3 годині ночі, працівник поліції, повертаючись зі служби, скоїв наїзд на пішохода, який рухався проїжджою частиною дороги. У результаті ДТП чоловік від травм помер", - йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що поліцейський цього дня розкрив грабіж. Він повертався додому після того, як доставив до ізолятора тимчасового тримання двох зловмисників.
"Він скоїв наїзд на пішохода, який рухався у темний час доби без світлоповертаючих елементів на одязі", - додали в поліції.
Поліція Київщини проводить службове розслідування. Крім того, на місці події працювали співробітники ДБР.
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Я вчера закончил ковку - Я два плана залудил - И в загранкомандировку От завода угодил. Копоть-сажу смыл под душем, Съел холодного язя.
Я теперь на переходы не ногой. Как новости почитаешь тока там и сбивают. Я их обхожу.
Я вчера закончил ковку,
Я два плана залудил,
И в загранкомандировку
От завода угодил.
Копоть-сажу смыл под душем,
Съел холодного язя
Я теперь на переходы
Ни ногою. Вот. Нельзя.