Полицейский сбил насмерть пешехода под Киевом
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники Киево-Святошинского отделения полиции около 3 часов ночи сбил пешехода, который, как утверждают в полиции, двигался по проезжей части.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, около 3 часов ночи, работник полиции, возвращаясь со службы, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.
В полиции добавили, что полицейский в этот день раскрыл грабеж. Он возвращался домой после того, как доставил в изолятор временного содержания двоих злоумышленников.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Он совершил наезд на пешехода, который двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде", - добавили в полиции.
Полиция Киевщины проводит служебное расследование. Кроме того, на месте происшествия работали сотрудники ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Я вчера закончил ковку - Я два плана залудил - И в загранкомандировку От завода угодил. Копоть-сажу смыл под душем, Съел холодного язя.
Я теперь на переходы не ногой. Как новости почитаешь тока там и сбивают. Я их обхожу.
Я вчера закончил ковку,
Я два плана залудил,
И в загранкомандировку
От завода угодил.
Копоть-сажу смыл под душем,
Съел холодного язя
Я теперь на переходы
Ни ногою. Вот. Нельзя.