Полицейский сбил насмерть пешехода под Киевом

Сотрудники Киево-Святошинского отделения полиции около 3 часов ночи сбил пешехода, который, как утверждают в полиции, двигался по проезжей части.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 3 часов ночи, работник полиции, возвращаясь со службы, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что полицейский в этот день раскрыл грабеж. Он возвращался домой после того, как доставил в изолятор временного содержания двоих злоумышленников.

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"Он совершил наезд на пешехода, который двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде", - добавили в полиции.

Полиция Киевщины проводит служебное расследование. Кроме того, на месте происшествия работали сотрудники ГБР.