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Полицейский сбил насмерть пешехода под Киевом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейский сбил насмерть пешехода под Киевом

Сотрудники Киево-Святошинского отделения полиции около 3 часов ночи сбил пешехода, который, как утверждают в полиции, двигался по проезжей части.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 3 часов ночи, работник полиции, возвращаясь со службы, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что полицейский в этот день раскрыл грабеж. Он возвращался домой после того, как доставил в изолятор временного содержания двоих злоумышленников.

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"Он совершил наезд на пешехода, который двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде", - добавили в полиции.

Полиция Киевщины проводит служебное расследование. Кроме того, на месте происшествия работали сотрудники ГБР.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Це важливо,що "поліцейський в той вечір затримав двох порушніків і здав їх в ізолятор"...Це зрівноважує його порушення і робить смерть нещасного пішохода недаремною...Вибачаюсь за чорний гумор,але мєнтовські виправдання в даному анонсі були зовсім необов"язкові...
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27.11.2020 17:27
+6
так написано, как будто он сбил преступника и раскрыл грабёж. Сильно много трепотни-" в нерабочее время", наверное пьяная скотина залил сливу
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27.11.2020 17:25
+6
Реформовані поліцаї отримали право на вбивство Українців.
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27.11.2020 17:26
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То мент обмив успішний день і їхав бухий за кермом. Іншої причини для мента в 3 години ночі вештатись на машині по місту я не знаю - тільки п'яний загул по повіях!
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27.11.2020 17:22 Ответить
так написано, как будто он сбил преступника и раскрыл грабёж. Сильно много трепотни-" в нерабочее время", наверное пьяная скотина залил сливу
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27.11.2020 17:25 Ответить
Реформовані поліцаї отримали право на вбивство Українців.
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27.11.2020 17:26 Ответить
Маячня якась. Це з будь ким може статись. І до чого тут реформа? От якби він навмисно згвалтував на підпитку, потім збив, а його товарищі просто дивились але нічого протиправного не робили, а тому проходили би тільки як свідки, то була б інша справа... Нічого не нагадує?
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27.11.2020 20:50 Ответить
Це важливо,що "поліцейський в той вечір затримав двох порушніків і здав їх в ізолятор"...Це зрівноважує його порушення і робить смерть нещасного пішохода недаремною...Вибачаюсь за чорний гумор,але мєнтовські виправдання в даному анонсі були зовсім необов"язкові...
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27.11.2020 17:27 Ответить
В полиции добавили, что полицейский в этот день раскрыл грабеж. Он возвращался домой после того, как доставил в изолятор временного содержания двоих злоумышленников. Источник: https://censor.net/ru/n3233711
Я вчера закончил ковку - Я два плана залудил - И в загранкомандировку От завода угодил. Копоть-сажу смыл под душем, Съел холодного язя.
Полицейский сбил насмерть пешехода под Киевом - Цензор.НЕТ 9880

Я теперь на переходы не ногой. Как новости почитаешь тока там и сбивают. Я их обхожу.
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27.11.2020 17:33 Ответить
Разрешите добавить для рифмы одно слово.
Я вчера закончил ковку,
Я два плана залудил,
И в загранкомандировку
От завода угодил.
Копоть-сажу смыл под душем,
Съел холодного язя
Я теперь на переходы
Ни ногою. Вот. Нельзя.
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27.11.2020 18:28 Ответить
Поліцейський збив насмерть пішохода під Києвом - Цензор.НЕТ 3122 +++++
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27.11.2020 18:55 Ответить
Не прошло и нескольких лет , как нью менты с которыми все хотели сфоткаться , превратились в обычных мусоров которых люто ненавидит вся Украина , я лично к старым ментам относился куда лучше , чем к этим недоразумнениям в форме .Потому любое действие совершенное ими у нас всех вызывает устойчивую антипатию. По тому прав был мусорок или нет значения не имеет , он мудак и любой поступок совершенный им априори будет мудацким.
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27.11.2020 17:34 Ответить
А где обычные в таких случаях комментарии - "эти пешедралы ходят так как вроде они бессмертные"?
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27.11.2020 17:40 Ответить
Таки да. Ненависть к полиции стала почему-то побольше ненависти к пешкодралам...
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27.11.2020 17:46 Ответить
А если полицейский пешком, так за ним все водители начинают охоту.
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27.11.2020 17:49 Ответить
Это джек-пот тогда.
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27.11.2020 17:50 Ответить
То бишь мусор занимался своим обычным для мусора делом , давил граждан ... Полицейский сбил насмерть пешехода под Киевом - Цензор.НЕТ 5635
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27.11.2020 17:42 Ответить
душили,душили... душили,душили
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27.11.2020 18:21 Ответить
ЗАПРЕТИТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ ЕЗДИТЬ НА МАШИНАХ!
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27.11.2020 17:42 Ответить
скільки раз бачив іпанатів обкурених чи обдовбаних чи бухих посеред дороги,деяким приходилось більш конкретно пояснювати,що це проЇзджа частина.Але краще вночі об Їхати ,бо можна одержати кулю,або ніж,так що з нашим народом,що хочеш може бути!
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27.11.2020 18:06 Ответить
при современном дебилизированном "ближнем" свете на большинстве машин с одинаковыми номерами кто угодно может сбить любого, кто вдруг находится на проезжей части по любой причине.Даже на небольшой скорости.
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27.11.2020 18:10 Ответить
Может оказаться, что пешеход умер не от наезда, а раньше...
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27.11.2020 18:32 Ответить
Якщо там не було достатнього освітлення, а пішохід йшов по дорозі о третій годині ночі і не чув шуму машини, то він сам винен, нема що тинятися вночі по дорозі. Напевне був п'яний.
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27.11.2020 19:04 Ответить
Може й чув, але пішоходи гадають шо водій їх бачить за кілометр, вони себе почувають Дунканами Маклаудами, вони ходять не назустріч руху, взагалі вони тупі ( так само, як і водії ) Поліцейський збив насмерть пішохода під Києвом - Цензор.НЕТ 3509
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28.11.2020 07:14 Ответить
Ну, а как же иначе, мент мента всегда выручает, пешеход сам виноват, ведь мент гнал с выключенными фарами и потому не видел пешехода, правда?
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27.11.2020 21:04 Ответить
 
 