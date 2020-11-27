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Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна хотіла

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявляє, що Україна нібито хотіла "чимшвидше душити Білорусь". Про це нібито свідчать наявні у нього дані спецслужб.

Слова Лукашенка цитує білоруське державне інформагентство "БЕЛТА", повідомляє Цензор.НЕТ.

Лукашенко переказав нібито зміст зведень КДБ Білорусі про розмову глави МЗС України Дмитра Кулеби з німецьким колегою Хайко Маасом: "Ми втрачаємо наші можливості, не вживаючи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв".

"Прості люди до нас дуже добре ставляться, по-людськи, бо ми до них по-братськи ставилися. Але ж який цинізм: запізнюємося, треба чимшвидше душити Білорусь", - обурився Лукашенко.
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Топ коментарі
+27
ну и времена! что не президент - то дурачек....
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27.11.2020 18:35
+23
Дурачек у нас, там воинствующий шизоид...
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27.11.2020 18:36
+21
Долбоящер усатый!!!
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27.11.2020 18:35
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Та куда там Украина? Лукашеночка сам ее задушил))
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27.11.2020 18:35 Відповісти
Кулеба так і говорив. Чого захотів, щоб білоруську економіку задушити. Ідіот. А до кого будемо їздити по туалетний папір та мило? Дефолт і "венесуела" на носі. Докерувалися.
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28.11.2020 14:38 Відповісти
душили-душили -прям как шариков-скоро абыр будет мычать-
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27.11.2020 18:35 Відповісти
Долбоящер усатый!!!
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27.11.2020 18:35 Відповісти
УсСатый
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27.11.2020 18:43 Відповісти
ну и времена! что не президент - то дурачек....
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27.11.2020 18:35 Відповісти
Дурачек у нас, там воинствующий шизоид...
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27.11.2020 18:36 Відповісти
Кацап опохмелись. У вас моль.
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27.11.2020 19:21 Відповісти
Там (тут) просто говорящая жопа *****.
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27.11.2020 21:59 Відповісти
Потрібно ввести заборону на білоруський експорт! Чого ходити кругами, давайте діяти!
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27.11.2020 18:35 Відповісти
ааа..уже выпустили..
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27.11.2020 18:37 Відповісти
на прогулянку. Украина хотела "быстрее душить Беларусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8720
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27.11.2020 18:39 Відповісти
только тебя гнида,только тебя
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27.11.2020 18:36 Відповісти
Если Лукашенко -захвативший власть "президент" то что такое тогда наше недоразумение?
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27.11.2020 18:36 Відповісти
Клинический случай...
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27.11.2020 18:37 Відповісти
Украина хотела "быстрее душить Беларусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5007
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27.11.2020 18:36 Відповісти
Ой, держите меня семеро... Хеопалитики с Банковой кого-то там душить могут? Разве что в туалете...
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27.11.2020 18:37 Відповісти
Надо укреплять северную границу . "Наполеон" чухается ?
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27.11.2020 18:38 Відповісти
Вот вам мыло душистое и веррьовка пушистая!!
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27.11.2020 18:39 Відповісти
від цього недофюрера вже нудить..
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27.11.2020 18:39 Відповісти
Подивись квартал.
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28.11.2020 14:46 Відповісти
Бог мой! какое же оно иПанутое.....
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27.11.2020 18:41 Відповісти
иПапутое ?
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27.11.2020 18:42 Відповісти
а как же те автобусы шо кличко в беларусии купил ? блият....
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27.11.2020 18:41 Відповісти
Ну да как раз на Белорусь наш взор упал ,тут с двумя полуобластями 6 лет душим незадушим
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27.11.2020 18:41 Відповісти
Конечно, там ещё в Киеве базы лобарторные НАТО были. А США то те вообще у нас в "Украине - зверствуют"
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27.11.2020 18:44 Відповісти
Да уж, эти ястребы из Слуги Народа они такие. Скоро доберутся и до бункерного, и до Кима. 😂
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27.11.2020 18:47 Відповісти
Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9603 Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7283
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27.11.2020 18:48 Відповісти
оглянись..это раша тебя душит в своих объятиях...
и от недостатка кислорода первым мозг отмирает..
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27.11.2020 18:50 Відповісти
Луку надо посадить в тюрьму, повесить в камере телевизор с одним каналом и 95-м кварталом пытать. Пожизненно.
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27.11.2020 18:50 Відповісти
Неа. Телевизор с хутиным на него лучше подействует.
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27.11.2020 19:01 Відповісти
Быстрее чем ты сам, Беларусь никто душить не сможет.
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27.11.2020 18:51 Відповісти
Лукашенко совсем сошел с ума. Украине бы со своими проблемами разобраться. Не президент страны, а певун под дудку *****
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27.11.2020 18:51 Відповісти
Лукашенка не просто зламали раїсьські братушки, його знищіли, як особистість...
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27.11.2020 18:55 Відповісти
- Ясно. Делириум тременс - белая горячка.
- Да, белый, горячий, совсем белый
(с)
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27.11.2020 18:55 Відповісти
Так "накатите" Кулебе ноту протеста!
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27.11.2020 18:57 Відповісти
Кстати, есть анализ, что кремль сливает таки луку. Поэтому, скоро ждем от "лахтинских" гневные комментарии в адрес лукашенко- какой он "фу фу плохой". А то, что эти же люди писали пару дней назад, какой он "хороший хозяйственник и стоит на страже РБ". Так это не считается, нынче- "Фу фу фу Лукашеску"...
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27.11.2020 19:00 Відповісти
Tut jasno s nim.Vokrug vse vragi kak vsegda,tolko raska jest drug u nego
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27.11.2020 19:07 Відповісти
вырадак вчепився за владу як клещ
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27.11.2020 19:02 Відповісти
Тільки тут поправочка душити не Беларусь,а прихвостня путлера.
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27.11.2020 19:05 Відповісти
Сам ти прихвостень Путлера. Лукашенко вже американську нафту купує.
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28.11.2020 14:54 Відповісти
мне кажется бульбофюрера в течение прошедших суток познакомили с действием легких наркотиков, шо не скажет - все исторический факт, прям все как у феофана VI-го
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27.11.2020 19:12 Відповісти
Белаааааз!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!
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27.11.2020 19:14 Відповісти
Відберіть у діда мікрофон, він погано чує і тому постійні істерики
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27.11.2020 19:18 Відповісти
Лукашенко вже не соромиться казати гидоти на адресу України. Не розумію, чому перемовини що до Донбасу досі проходять у Мінську? Наші хочуть дочекатися, коли їх на кордоні будуть принижувати і не пускати до Білорусі.
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27.11.2020 19:25 Відповісти
Після такої гидоти на Луку, він ще дуже толерантний до України.
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28.11.2020 14:56 Відповісти
,,Везет,, Украине на е**тых соседей.
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27.11.2020 19:27 Відповісти
Всё правильно, только Лукашенко не дурачёк, а дурачок. Вообще-то он не совсем и дурачок, просто иногда вынужден вести себя по-дурацки.
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27.11.2020 19:36 Відповісти
Konecno ne duracok,ne kazdi bi smog iz strani zdelat tiurmu
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27.11.2020 19:45 Відповісти
Якби була "тюрма", то не було б стільки одурачених дебілок з цвіточками на вулицях.
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28.11.2020 15:00 Відповісти
Подивіться кого в Україні називали литвинами. Потім скину посилання. Будете здивовані.
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27.11.2020 19:39 Відповісти
Ну ты тайну открыл Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3822
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27.11.2020 21:18 Відповісти
На самом деле етот вьіживший из ума упьірь представляет сейчас определенную опасность для нас. Все ети его бредовьіе вьісказьівания наталкивают на мьісль что ето чмо занимается накачкой силовиков относительно Украиньі. Причем не без подсказок из Кремля.
И я не исключаю что однаждьі етот ублюдок попрет сюда(на самом дпле кацапьі под видом бульбашей) "навести порядок и справедливость".
В обмен на то Путин его приютит и не даст предстать перед судом.
Так что.
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27.11.2020 19:41 Відповісти
Да у него рука кремля до гланд доходит через жопу. Кто-то еще питает иллюзии о сущности режима луки?
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27.11.2020 20:35 Відповісти
"Мы Беларусь душили-душили, душили-душили..."
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27.11.2020 19:56 Відповісти
Я прям вижу эту картину: Украина (одной рукой - желтой, другой - блакитной) "душит" няшчасную Беларусь с одной стороны - в районе Каленковичей, с другой - в районе Ляховцов. З Беларускага воротника сыплецца бульба, цукровыя буракі,згушчанае малако. А Украина все душит и душит... Вот уже у Беларуси ёё усы вылезли из орбит Полесья, уже зубры перасталі мукать у Белавежскай пушче, а гэтая Украіна не перастае сціскаць горла. Ужас.
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27.11.2020 20:25 Відповісти
козломордые на северной границе. Это факт!
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27.11.2020 20:37 Відповісти
Лукашенко это не Беларусь!!!
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27.11.2020 20:30 Відповісти
Дайте мне его хоть за горло подержать.
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27.11.2020 20:47 Відповісти
Хочет чтобы на него обратили внимания ведь он теперь никто.
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27.11.2020 20:54 Відповісти
Хвора людина...
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27.11.2020 21:06 Відповісти
Удушить... - А че идея(от бацьки ) заманчива, ща самое то взять бацьку голыми руками , бо пыне не до него, бог шельму метит, непогодой обесточен массив Владивостока минимум в100 000 чел, город как после ядерного взрыва, еще и гололедом боже шлифонул... Бацька таки навангует себе на погибель. Вон, Тихановскую Байден уже пригласил на инаугурацию.
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27.11.2020 23:36 Відповісти
Владивосток, последствия ледяного дождя:
Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8743
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27.11.2020 23:41 Відповісти
сосуля с неба - безбожникам, боже, спасибо что ты есть.
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27.11.2020 23:45 Відповісти
Байден не довіряє ЄС, хоче сам розібратися. Ось, як поговорить з цією проросійською, (як і її муж,) терористкою, зрозуміє все, і ВИЗНАЄ Лукашенка легітимним президентом, бо так воно і є. А "фальсифікацію" придумали вороги Білорусі.
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28.11.2020 15:10 Відповісти
https://youtu.be/aOnp0kfAr80
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28.11.2020 16:08 Відповісти
 
 