Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявляє, що Україна нібито хотіла "чимшвидше душити Білорусь". Про це нібито свідчать наявні у нього дані спецслужб.
Слова Лукашенка цитує білоруське державне інформагентство "БЕЛТА", повідомляє Цензор.НЕТ.
Лукашенко переказав нібито зміст зведень КДБ Білорусі про розмову глави МЗС України Дмитра Кулеби з німецьким колегою Хайко Маасом: "Ми втрачаємо наші можливості, не вживаючи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв".
"Прості люди до нас дуже добре ставляться, по-людськи, бо ми до них по-братськи ставилися. Але ж який цинізм: запізнюємося, треба чимшвидше душити Білорусь", - обурився Лукашенко.
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и от недостатка кислорода первым мозг отмирает..
- Да, белый, горячий, совсем белый
(с)
И я не исключаю что однаждьі етот ублюдок попрет сюда(на самом дпле кацапьі под видом бульбашей) "навести порядок и справедливость".
В обмен на то Путин его приютит и не даст предстать перед судом.
Так что.