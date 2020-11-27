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Украина хотела "быстрее душить Беларусь", - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина хотела

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявляет, что Украина якобы хотела "скорее душить Беларусь". Об этом будто бы свидетельствуют имеющиеся у него данные спецслужб.

Слова Лукашенко цитирует белорусское государственное информагентство "БЕЛТА", сообщает Цензор.НЕТ.

Лукашенко пересказал якобы содержание сводок КГБ Беларуси о беседе главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой Хайко Маасом: "Мы теряем наши возможности, не делая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".

"Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - возмутился Лукашенко.

Также на Цензор.НЕТ: Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
ну и времена! что не президент - то дурачек....
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27.11.2020 18:35
+23
Дурачек у нас, там воинствующий шизоид...
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27.11.2020 18:36
+21
Долбоящер усатый!!!
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27.11.2020 18:35
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Та куда там Украина? Лукашеночка сам ее задушил))
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27.11.2020 18:35 Ответить
Кулеба так і говорив. Чого захотів, щоб білоруську економіку задушити. Ідіот. А до кого будемо їздити по туалетний папір та мило? Дефолт і "венесуела" на носі. Докерувалися.
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28.11.2020 14:38 Ответить
душили-душили -прям как шариков-скоро абыр будет мычать-
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27.11.2020 18:35 Ответить
Долбоящер усатый!!!
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27.11.2020 18:35 Ответить
УсСатый
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27.11.2020 18:43 Ответить
ну и времена! что не президент - то дурачек....
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27.11.2020 18:35 Ответить
Дурачек у нас, там воинствующий шизоид...
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27.11.2020 18:36 Ответить
Кацап опохмелись. У вас моль.
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27.11.2020 19:21 Ответить
Там (тут) просто говорящая жопа *****.
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27.11.2020 21:59 Ответить
Потрібно ввести заборону на білоруський експорт! Чого ходити кругами, давайте діяти!
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27.11.2020 18:35 Ответить
ааа..уже выпустили..
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27.11.2020 18:37 Ответить
на прогулянку. Украина хотела "быстрее душить Беларусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8720
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27.11.2020 18:39 Ответить
только тебя гнида,только тебя
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27.11.2020 18:36 Ответить
Если Лукашенко -захвативший власть "президент" то что такое тогда наше недоразумение?
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27.11.2020 18:36 Ответить
Клинический случай...
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27.11.2020 18:37 Ответить
Украина хотела "быстрее душить Беларусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5007
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27.11.2020 18:36 Ответить
Ой, держите меня семеро... Хеопалитики с Банковой кого-то там душить могут? Разве что в туалете...
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27.11.2020 18:37 Ответить
Надо укреплять северную границу . "Наполеон" чухается ?
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27.11.2020 18:38 Ответить
Вот вам мыло душистое и веррьовка пушистая!!
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27.11.2020 18:39 Ответить
від цього недофюрера вже нудить..
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27.11.2020 18:39 Ответить
Подивись квартал.
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28.11.2020 14:46 Ответить
Бог мой! какое же оно иПанутое.....
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27.11.2020 18:41 Ответить
иПапутое ?
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27.11.2020 18:42 Ответить
а как же те автобусы шо кличко в беларусии купил ? блият....
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27.11.2020 18:41 Ответить
Ну да как раз на Белорусь наш взор упал ,тут с двумя полуобластями 6 лет душим незадушим
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27.11.2020 18:41 Ответить
Конечно, там ещё в Киеве базы лобарторные НАТО были. А США то те вообще у нас в "Украине - зверствуют"
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27.11.2020 18:44 Ответить
Да уж, эти ястребы из Слуги Народа они такие. Скоро доберутся и до бункерного, и до Кима. 😂
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27.11.2020 18:47 Ответить
Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9603 Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7283
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27.11.2020 18:48 Ответить
оглянись..это раша тебя душит в своих объятиях...
и от недостатка кислорода первым мозг отмирает..
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27.11.2020 18:50 Ответить
Луку надо посадить в тюрьму, повесить в камере телевизор с одним каналом и 95-м кварталом пытать. Пожизненно.
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27.11.2020 18:50 Ответить
Неа. Телевизор с хутиным на него лучше подействует.
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27.11.2020 19:01 Ответить
Быстрее чем ты сам, Беларусь никто душить не сможет.
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27.11.2020 18:51 Ответить
Лукашенко совсем сошел с ума. Украине бы со своими проблемами разобраться. Не президент страны, а певун под дудку *****
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27.11.2020 18:51 Ответить
Лукашенка не просто зламали раїсьські братушки, його знищіли, як особистість...
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27.11.2020 18:55 Ответить
- Ясно. Делириум тременс - белая горячка.
- Да, белый, горячий, совсем белый
(с)
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27.11.2020 18:55 Ответить
Так "накатите" Кулебе ноту протеста!
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27.11.2020 18:57 Ответить
Кстати, есть анализ, что кремль сливает таки луку. Поэтому, скоро ждем от "лахтинских" гневные комментарии в адрес лукашенко- какой он "фу фу плохой". А то, что эти же люди писали пару дней назад, какой он "хороший хозяйственник и стоит на страже РБ". Так это не считается, нынче- "Фу фу фу Лукашеску"...
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27.11.2020 19:00 Ответить
Tut jasno s nim.Vokrug vse vragi kak vsegda,tolko raska jest drug u nego
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27.11.2020 19:07 Ответить
вырадак вчепився за владу як клещ
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27.11.2020 19:02 Ответить
Тільки тут поправочка душити не Беларусь,а прихвостня путлера.
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27.11.2020 19:05 Ответить
Сам ти прихвостень Путлера. Лукашенко вже американську нафту купує.
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28.11.2020 14:54 Ответить
мне кажется бульбофюрера в течение прошедших суток познакомили с действием легких наркотиков, шо не скажет - все исторический факт, прям все как у феофана VI-го
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27.11.2020 19:12 Ответить
Белаааааз!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!
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27.11.2020 19:14 Ответить
Відберіть у діда мікрофон, він погано чує і тому постійні істерики
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27.11.2020 19:18 Ответить
Лукашенко вже не соромиться казати гидоти на адресу України. Не розумію, чому перемовини що до Донбасу досі проходять у Мінську? Наші хочуть дочекатися, коли їх на кордоні будуть принижувати і не пускати до Білорусі.
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27.11.2020 19:25 Ответить
Після такої гидоти на Луку, він ще дуже толерантний до України.
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28.11.2020 14:56 Ответить
,,Везет,, Украине на е**тых соседей.
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27.11.2020 19:27 Ответить
Всё правильно, только Лукашенко не дурачёк, а дурачок. Вообще-то он не совсем и дурачок, просто иногда вынужден вести себя по-дурацки.
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27.11.2020 19:36 Ответить
Konecno ne duracok,ne kazdi bi smog iz strani zdelat tiurmu
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27.11.2020 19:45 Ответить
Якби була "тюрма", то не було б стільки одурачених дебілок з цвіточками на вулицях.
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28.11.2020 15:00 Ответить
Подивіться кого в Україні називали литвинами. Потім скину посилання. Будете здивовані.
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27.11.2020 19:39 Ответить
Ну ты тайну открыл Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3822
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27.11.2020 21:18 Ответить
На самом деле етот вьіживший из ума упьірь представляет сейчас определенную опасность для нас. Все ети его бредовьіе вьісказьівания наталкивают на мьісль что ето чмо занимается накачкой силовиков относительно Украиньі. Причем не без подсказок из Кремля.
И я не исключаю что однаждьі етот ублюдок попрет сюда(на самом дпле кацапьі под видом бульбашей) "навести порядок и справедливость".
В обмен на то Путин его приютит и не даст предстать перед судом.
Так что.
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27.11.2020 19:41 Ответить
Да у него рука кремля до гланд доходит через жопу. Кто-то еще питает иллюзии о сущности режима луки?
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27.11.2020 20:35 Ответить
"Мы Беларусь душили-душили, душили-душили..."
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27.11.2020 19:56 Ответить
Я прям вижу эту картину: Украина (одной рукой - желтой, другой - блакитной) "душит" няшчасную Беларусь с одной стороны - в районе Каленковичей, с другой - в районе Ляховцов. З Беларускага воротника сыплецца бульба, цукровыя буракі,згушчанае малако. А Украина все душит и душит... Вот уже у Беларуси ёё усы вылезли из орбит Полесья, уже зубры перасталі мукать у Белавежскай пушче, а гэтая Украіна не перастае сціскаць горла. Ужас.
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27.11.2020 20:25 Ответить
козломордые на северной границе. Это факт!
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27.11.2020 20:37 Ответить
Лукашенко это не Беларусь!!!
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27.11.2020 20:30 Ответить
Дайте мне его хоть за горло подержать.
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27.11.2020 20:47 Ответить
Хочет чтобы на него обратили внимания ведь он теперь никто.
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27.11.2020 20:54 Ответить
Хвора людина...
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27.11.2020 21:06 Ответить
Удушить... - А че идея(от бацьки ) заманчива, ща самое то взять бацьку голыми руками , бо пыне не до него, бог шельму метит, непогодой обесточен массив Владивостока минимум в100 000 чел, город как после ядерного взрыва, еще и гололедом боже шлифонул... Бацька таки навангует себе на погибель. Вон, Тихановскую Байден уже пригласил на инаугурацию.
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27.11.2020 23:36 Ответить
Владивосток, последствия ледяного дождя:
Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8743
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27.11.2020 23:41 Ответить
сосуля с неба - безбожникам, боже, спасибо что ты есть.
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27.11.2020 23:45 Ответить
Байден не довіряє ЄС, хоче сам розібратися. Ось, як поговорить з цією проросійською, (як і її муж,) терористкою, зрозуміє все, і ВИЗНАЄ Лукашенка легітимним президентом, бо так воно і є. А "фальсифікацію" придумали вороги Білорусі.
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28.11.2020 15:10 Ответить
https://youtu.be/aOnp0kfAr80
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28.11.2020 16:08 Ответить
 
 