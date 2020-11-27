УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12537 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Голодомор. День пам'яті
1 153 17
геноцид (282) голодомор (379) МЗС (3558)

МЗС закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор геноцидом українського народу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор геноцидом українського народу

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство до солідарності у визнанні Голодомору геноцидом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міжнародне визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом має стати виявом міжнародної солідарності з українським народом. Належне вшанування пам’яті жертв та всебічне вивчення злочину радянського режиму - спільний моральний обов’язок і дієвий спосіб запобігти повторенню подібних трагедій в майбутньому", - говориться в коментарі МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що цей злочин радянської влади вважається одним із найжорстокіших і наймасштабніших злочинів проти людяності ХХ століття.

"Комплексно спланований та реалізований геноцид українського народу щодня забирав понад тисячу життів. У результаті померли мільйони і ще більше - не народились. Такою була ціна, яку українці "платили" за спробу відновити свою національну незалежність у 1917-1920 роках", - підкреслили в МЗС.

Нагадуємо, у листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
А как быть с Зеленским и его шуткой про "сеньора - Голодомора"? Вы слышали, что бы он принес свои извинения? Чем кого-то призывать прежде всего, надо дома таких "шутников" вылечить
показати весь коментар
27.11.2020 19:38
+4
***** оно
показати весь коментар
27.11.2020 19:41
+2
Процесс признания нужно обязательно довести до конца при поддержки новой администрации США! Показательной будет позиция Израиля (с позицией рашки усё понятно заранее) МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 7631
показати весь коментар
27.11.2020 19:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
при совке геноцид никуда и не девался на всем его протяжении вплоть до 1989 года
КСАПО и та сторона была просто переполнена нашими
показати весь коментар
27.11.2020 19:37 Відповісти
Не уловил логики,после 1933 года я нигде не вычитал за Голодомор, с оцеплением украинских сёл пулемётными расчётами и полной блокадой села,вплоть до 1989 года МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 3588
показати весь коментар
27.11.2020 20:13 Відповісти
А как быть с Зеленским и его шуткой про "сеньора - Голодомора"? Вы слышали, что бы он принес свои извинения? Чем кого-то призывать прежде всего, надо дома таких "шутников" вылечить
показати весь коментар
27.11.2020 19:38 Відповісти
***** оно
показати весь коментар
27.11.2020 19:41 Відповісти
Процесс признания нужно обязательно довести до конца при поддержки новой администрации США! Показательной будет позиция Израиля (с позицией рашки усё понятно заранее) МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 7631
показати весь коментар
27.11.2020 19:55 Відповісти
Евреям нужно быть осторожнее в дальнейшем,многие читали что еврей Троцкий и др были против того чтобы открыто выступать за разрушения Православных церквей и переводить их на Красные уголки с членами ВКПБ вместо образов,а доверили всё это делать Калинину. Если Израиль признает Голодомор в Украине то это отмоет еврейские общины,которые веками проживают на территории государства Украина
показати весь коментар
27.11.2020 20:04 Відповісти
не уловил логики
показати весь коментар
27.11.2020 20:06 Відповісти
Твои предки наверное были писарями при МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 6098 комиссарах
показати весь коментар
27.11.2020 20:14 Відповісти
Бессмыслица слепленая из противоречий. Ты заявил, что евреи были против разрушения церквей и затем, что если признают Голодомор то это отмоет еврейские общины. Отчего отмоются? .Ничего не понятно.
показати весь коментар
28.11.2020 17:34 Відповісти
Я говорил что они осторожные и разрушали церкви чужими руками с разрешения православного руського Калинина,а в годы Голодомора комиссары и чекисты были в основном евреи,что тут непонятного. Евреям предки которых делали Красный переворот в 1917г это неудобно рассказывать
показати весь коментар
28.11.2020 19:35 Відповісти
Ну теперь понял я твой полёт мысли.
показати весь коментар
28.11.2020 20:02 Відповісти
вот когда жидобандеровцы возникнут реально, тогда и посмотрим
показати весь коментар
27.11.2020 20:00 Відповісти
а лет через 100 будет порохомор. А может и быстрее? МЗС закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор геноцидом українського народу - Цензор.НЕТ 2488
показати весь коментар
27.11.2020 20:37 Відповісти
А как опишут потомки нынешний Зеленовид-19? Зеленоцид? Зеленомор? Зеленоморина-95 ?
показати весь коментар
27.11.2020 20:49 Відповісти
"МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа" - и что, Израиль тоже признает?
показати весь коментар
27.11.2020 22:13 Відповісти
вспоминают *** раз в год для пиара.
показати весь коментар
28.11.2020 10:51 Відповісти
 
 