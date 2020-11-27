МЗС закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор геноцидом українського народу

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство до солідарності у визнанні Голодомору геноцидом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міжнародне визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом має стати виявом міжнародної солідарності з українським народом. Належне вшанування пам’яті жертв та всебічне вивчення злочину радянського режиму - спільний моральний обов’язок і дієвий спосіб запобігти повторенню подібних трагедій в майбутньому", - говориться в коментарі МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що цей злочин радянської влади вважається одним із найжорстокіших і наймасштабніших злочинів проти людяності ХХ століття.

"Комплексно спланований та реалізований геноцид українського народу щодня забирав понад тисячу життів. У результаті померли мільйони і ще більше - не народились. Такою була ціна, яку українці "платили" за спробу відновити свою національну незалежність у 1917-1920 роках", - підкреслили в МЗС.

Нагадуємо, у листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.