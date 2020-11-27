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Новости Политика Украины Голодомор. День памяти
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МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество к солидарности в признании Голодомора геноцидом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Международное признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом должно стать проявлением международной солидарности с украинским народом. Должное почтение памяти жертв и всестороннее изучение преступления советского режима - общий моральный долг и действенный способ предотвратить повторение подобных трагедий в будущем", - говорится в коментарии МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что это преступление советской власти считается одним из самых жестоких и масштабных преступлений против человечности ХХ столетия.

"Комплексно спланированный и реализованный геноцид украинского народа ежедневно забирал более тысячи жизней. В результате погибли миллионы и еще болеше - не родились. Такова была цена, которую украинцы "платили" за попытку восстановить свою национальную независимость в 1917-1920 годах", - подчеркнули в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно избегать двусмысленных формулировок, - Институт Нацпамяти выразил свою позицию по научной дискуссии "Был ли Голодомор геноцидом?"

Напоминаем, в ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
А как быть с Зеленским и его шуткой про "сеньора - Голодомора"? Вы слышали, что бы он принес свои извинения? Чем кого-то призывать прежде всего, надо дома таких "шутников" вылечить
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27.11.2020 19:38
+4
***** оно
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27.11.2020 19:41
+2
Процесс признания нужно обязательно довести до конца при поддержки новой администрации США! Показательной будет позиция Израиля (с позицией рашки усё понятно заранее) МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 7631
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27.11.2020 19:55
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при совке геноцид никуда и не девался на всем его протяжении вплоть до 1989 года
КСАПО и та сторона была просто переполнена нашими
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27.11.2020 19:37 Ответить
Не уловил логики,после 1933 года я нигде не вычитал за Голодомор, с оцеплением украинских сёл пулемётными расчётами и полной блокадой села,вплоть до 1989 года МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 3588
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27.11.2020 20:13 Ответить
А как быть с Зеленским и его шуткой про "сеньора - Голодомора"? Вы слышали, что бы он принес свои извинения? Чем кого-то призывать прежде всего, надо дома таких "шутников" вылечить
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27.11.2020 19:38 Ответить
***** оно
показать весь комментарий
27.11.2020 19:41 Ответить
Процесс признания нужно обязательно довести до конца при поддержки новой администрации США! Показательной будет позиция Израиля (с позицией рашки усё понятно заранее) МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 7631
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27.11.2020 19:55 Ответить
Евреям нужно быть осторожнее в дальнейшем,многие читали что еврей Троцкий и др были против того чтобы открыто выступать за разрушения Православных церквей и переводить их на Красные уголки с членами ВКПБ вместо образов,а доверили всё это делать Калинину. Если Израиль признает Голодомор в Украине то это отмоет еврейские общины,которые веками проживают на территории государства Украина
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27.11.2020 20:04 Ответить
не уловил логики
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27.11.2020 20:06 Ответить
Твои предки наверное были писарями при МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 6098 комиссарах
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27.11.2020 20:14 Ответить
Бессмыслица слепленая из противоречий. Ты заявил, что евреи были против разрушения церквей и затем, что если признают Голодомор то это отмоет еврейские общины. Отчего отмоются? .Ничего не понятно.
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28.11.2020 17:34 Ответить
Я говорил что они осторожные и разрушали церкви чужими руками с разрешения православного руського Калинина,а в годы Голодомора комиссары и чекисты были в основном евреи,что тут непонятного. Евреям предки которых делали Красный переворот в 1917г это неудобно рассказывать
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28.11.2020 19:35 Ответить
Ну теперь понял я твой полёт мысли.
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28.11.2020 20:02 Ответить
вот когда жидобандеровцы возникнут реально, тогда и посмотрим
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27.11.2020 20:00 Ответить
а лет через 100 будет порохомор. А может и быстрее? МЗС закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор геноцидом українського народу - Цензор.НЕТ 2488
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27.11.2020 20:37 Ответить
А как опишут потомки нынешний Зеленовид-19? Зеленоцид? Зеленомор? Зеленоморина-95 ?
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27.11.2020 20:49 Ответить
"МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа" - и что, Израиль тоже признает?
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27.11.2020 22:13 Ответить
вспоминают *** раз в год для пиара.
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28.11.2020 10:51 Ответить
 
 