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Українського політв'язня Марченка засудили в РФ до 10 років за шпигунство

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Українського політв'язня Марченка засудили в РФ до 10 років за шпигунство

Суд Російської Федерації засудив громадянина України Сергія Марченка, викраденого бойовиками незаконного збройного формування "ДНР" у Донецьку в грудні 2018 року, до 10 років ув'язнення.

Про це написала у Фейсбуці дружина політв’язня Катерина Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Моєму чоловіку, Олександру Марченку, винесли вирок 10 років. І ніби ми знали, що виправдальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь Диво… Навіть не уявляю, які почуття наразі охоплюють Олександра. Знаю тільки одне - він тримається, тому що має неймовірну силу волі", - пише Катерина.

Марченка був викрали бойовики НВФ "ДНР" в Донецьку в жовтні 2018 року, пише "Укрінформ". Рідні розповідають, що в 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку, але не зміг забрати її через військові дії. У грудні 2018 року Марченко зателефонував знайомий, сказав, що начебто людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, а значить, автомобіль можна забрати. Чоловік вирушив за машиною і потрапив у руки терористів.

Після двох місяців перебування в ізоляторі "МДБ ДНР" Марченка доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів у депортаційному центрі Краснодарського краю.

Консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський у коментарі до посту повідомив, що наступного тижня відвідає Олександра Марченка в СІЗО та надасть йому всю можливу підтримку.

Кримінальну справу проти Марченка було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили в СІЗО, обвинувативши в приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення і шпигунстві.

У грудні 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав українця Марченка політв'язнем.

Українського політвязня Марченка засудили в РФ до 10 років за шпигунство 01
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Топ коментарі
+8
Ну і як там автівка,наїздився?Одного вагіной заманили,цього автівкою,цікаві якісь люди.
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27.11.2020 20:23
+1
Похер на даунбасню! Это из-за этих гнид Украина страдает!
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27.11.2020 20:22
+1
..у нас в україні москальноти до блуду...чому б їх потихеньку не знищувати...
..отак була людина,і пропала...
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27.11.2020 20:24
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Похер на даунбасню! Это из-за этих гнид Украина страдает!
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27.11.2020 20:22 Відповісти
Ну і як там автівка,наїздився?Одного вагіной заманили,цього автівкою,цікаві якісь люди.
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27.11.2020 20:23 Відповісти
..у нас в україні москальноти до блуду...чому б їх потихеньку не знищувати...
..отак була людина,і пропала...
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27.11.2020 20:24 Відповісти
Знищити потрібно від 32 до 73% приблизно...
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27.11.2020 20:25 Відповісти
казламордый слушай, свиньями бывают только кацапы!
Знатно вашу большую рабсию Порошенко раком нагнул до сиих пор подгорает!
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27.11.2020 20:34 Відповісти
,,,,,Консул в Ростове-на-Дону окажет ему всю возможную поддержку,,,-можливо

пару тройку лет времени своего подарит.(??!)
А в пример брать их судебную систему Военного суда,тут кишка тонка.А потом -то доля,то воля.
Время-это самое ценное.Если позволит возраст,то витримаэ...... Украинского политзаключенного Марченко приговорили в РФ к 10 годам за шпионаж - Цензор.НЕТ 1977
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27.11.2020 20:39 Відповісти
Не цацкаются как у нас со своими врагами...
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27.11.2020 20:41 Відповісти
При диктатуре вообще ни с кем не цацкаются... особо гордиться не чем!
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27.11.2020 20:48 Відповісти
но если это война , а не гражданский конфликт, то это ошибка! Враги не христиане, а звери! Убивал на Донбассе, не надо шить дежурство на блокпосту! Я видел как они проверяли автобусы на блокпостах...с оружием и угрозами...
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27.11.2020 20:51 Відповісти
нехер было шастать! всех, кого нквд русодыры после 15-го года поймало по приезду в скотоферму и кинуло на подвал ради недвижимости - вам хата была дороже жизни, так что не нойте
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27.11.2020 20:50 Відповісти
Він,звісно,дурень,що тути поїхав. Але це наш дурень. Він не сєпар,і не гнида. І ми повинні за нього боротись.
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27.11.2020 20:52 Відповісти
Зато наши судьи сепарам условный срок дают.
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27.11.2020 20:57 Відповісти
Cуд тероррестической организации и ее отпрыск днр приговорил..ясно понятно
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27.11.2020 21:31 Відповісти
это фашизм редкой степени
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27.11.2020 21:32 Відповісти
 
 