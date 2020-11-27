Українського політв'язня Марченка засудили в РФ до 10 років за шпигунство
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Суд Російської Федерації засудив громадянина України Сергія Марченка, викраденого бойовиками незаконного збройного формування "ДНР" у Донецьку в грудні 2018 року, до 10 років ув'язнення.
Про це написала у Фейсбуці дружина політв’язня Катерина Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Моєму чоловіку, Олександру Марченку, винесли вирок 10 років. І ніби ми знали, що виправдальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь Диво… Навіть не уявляю, які почуття наразі охоплюють Олександра. Знаю тільки одне - він тримається, тому що має неймовірну силу волі", - пише Катерина.
Марченка був викрали бойовики НВФ "ДНР" в Донецьку в жовтні 2018 року, пише "Укрінформ". Рідні розповідають, що в 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку, але не зміг забрати її через військові дії. У грудні 2018 року Марченко зателефонував знайомий, сказав, що начебто людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, а значить, автомобіль можна забрати. Чоловік вирушив за машиною і потрапив у руки терористів.
Після двох місяців перебування в ізоляторі "МДБ ДНР" Марченка доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів у депортаційному центрі Краснодарського краю.
Консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський у коментарі до посту повідомив, що наступного тижня відвідає Олександра Марченка в СІЗО та надасть йому всю можливу підтримку.
Кримінальну справу проти Марченка було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили в СІЗО, обвинувативши в приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення і шпигунстві.
У грудні 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав українця Марченка політв'язнем.
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..отак була людина,і пропала...
Знатно вашу большую рабсию Порошенко раком нагнул до сиих пор подгорает!
пару тройку лет времени своего подарит.(??!)
А в пример брать их судебную систему Военного суда,тут кишка тонка.А потом -то доля,то воля.
Время-это самое ценное.Если позволит возраст,то витримаэ......