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Ляшко: Першими від COVID-19 вакцинують медиків, потім військових у зоні ООС

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ляшко: Першими від COVID-19 вакцинують медиків, потім військових у зоні ООС

Вакцину від коронавірусу якнайшвидше зареєструють в Україні і безкоштовно забезпечать нею 20% населення.

Про цезаявив під час круглого столу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні затверджено пріоритетні групи. В першу чергу – це медичні працівники; в другу - військовослужбовці, зокрема ті, які беруть участь в операції ООС на сході держави; наступні - це працівники соціальної сфери, а також особи, які перебувають у спеціалізованих закладах в інтернатах, будинках для осіб похилого віку та персонал цих закладів; і наступні - люди в групі медичного ризику – це хворі віком від 60 років, які мають соматичні захворювання, що найбільш часто призводять до летальних наслідків, якщо людина інфікується коронавірусною хворобою, і саме таких в першочерговій групі є найбільше - орієнтовно 7 млн", - розповів Ляшко.

За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, депутата СН Михайла Радуцького, безкоштовно зробити щеплення від COVID-19 зможе кожен п'ятий українець.

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"Ми маємо вже гарантію, що 20% населення безкоштовно отримають дози цієї вакцини. Створено законодавство, яке дозволяє суттєво скоротити строки реєстрації цієї вакцини в Україні, щоб вона щонайшвидше потрапила до громадян", - повідомив Радуцький.

"Вакцину отримають 4 мільйони людей, а вакцинуються двічі, тому це вже 8 мільйонів доз. У бюджеті закладено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини додатково і сподіваємось, що це дасть можливість максимально поширити цю вакцину серед населення України. І ми сподіваємося, що провідні виробники вакцини, які випробували й стоять на початку її виробництва, нададуть можливість закупити на гроші держбюджету додаткові дози", - зазначив Радуцький.
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Топ коментарі
+5
Фонд Петра Порошенка придбав кисневі концетратори для хворих на Ковід. Все, що змогли знайти на цей день. Дванадцять апаратів приїхали зараз. А це дванадцять (а якщо бути точним, то двадцять чотири) надії на порятунку життя. Ще близька півсотні будуть поставлені до Нового року.

Ні друзі... Я не буду писати про те скільки це коштує, навіщо Порошенку це потрібно і таке інше! Сенс? Думаючий людині нічого вже пояснювати не треба, а для ходячих шлунків, через дві години придумають «методичку»...

Президент, завжди залишається Президентом!

Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС - Цензор.НЕТ 905
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27.11.2020 21:06
+3
Пусть себя вакцинируют! Медиков и военных убрать и страна беззащитная!
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27.11.2020 21:17
+2
20% забеспечуть,а решта нехай дохне))
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27.11.2020 20:56
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20% забеспечуть,а решта нехай дохне))
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27.11.2020 20:56 Відповісти
Спокійно! Не все одразу, є дійсно категорія людей яким потрібне першочергове вакцинування. Навіть у Євросоюзі не зможуть всіх швидко вакцинувати, це відбуватиметься поступово.
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27.11.2020 21:00 Відповісти
Там написано шо закуплять тільки для 20%.
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27.11.2020 21:08 Відповісти
Це сочатку буде так, з часом закуплять більше.
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27.11.2020 23:11 Відповісти
Спокійно, адже не факт, що зелене блювотиння взагалі закупить вакцину, а не буде годувати обіцянками, як з ШВЛ, кисневими концентраторами та всим іншим.
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27.11.2020 21:10 Відповісти
Фонд Петра Порошенка придбав кисневі концетратори для хворих на Ковід. Все, що змогли знайти на цей день. Дванадцять апаратів приїхали зараз. А це дванадцять (а якщо бути точним, то двадцять чотири) надії на порятунку життя. Ще близька півсотні будуть поставлені до Нового року.

Ні друзі... Я не буду писати про те скільки це коштує, навіщо Порошенку це потрібно і таке інше! Сенс? Думаючий людині нічого вже пояснювати не треба, а для ходячих шлунків, через дві години придумають «методичку»...

Президент, завжди залишається Президентом!

Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС - Цензор.НЕТ 905
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27.11.2020 21:06 Відповісти
А вакцину у Ху"ла він теж купе?))
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27.11.2020 21:09 Відповісти
Галабародька потерпілий? Авжеж, саме там він і закупе вакцину для наріда.
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27.11.2020 21:11 Відповісти
твоё чмо зелёное там вакцину покупает...
и тебя той вакциной и ширнут...
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27.11.2020 21:46 Відповісти
Бот под прокси, перелогинься - ті зашкварился Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС - Цензор.НЕТ 6687
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27.11.2020 21:12 Відповісти
свінорус не підгорай убогий. Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5932
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27.11.2020 21:33 Відповісти
5 л концентратор.до 1000 $ (для больных средней тяжести.)
10л до 2000 $.
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27.11.2020 21:52 Відповісти
бреше
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27.11.2020 21:11 Відповісти
********** вакциною вакцинуйте всіх ********** опзж -прихвостнів *****. Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС - Цензор.НЕТ 9432
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27.11.2020 21:14 Відповісти
а зуб даєш?
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27.11.2020 21:14 Відповісти
Тобто, це буде обов'язково / примусово ?
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27.11.2020 21:16 Відповісти
ну да, это ж люди гос.служащие, а шо, добровольно побежать ширяться- так это такую смелость надо иметь или податься всеобщему сумашествию!
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27.11.2020 21:59 Відповісти
Це - дуже важливе питання насправді. Чекаю, що буде тут.
Якщо щеплення не є обов'язковим по країні, то роботодавець не може примусити працівника, мені здається, і погрожувати йому звільненям.
Я тут бачила коменти, що медпрацівники самі не хочуть щеплюватися цією вакциною, готові піти з роботи, якщо поставлять умову.
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27.11.2020 23:55 Відповісти
Пусть себя вакцинируют! Медиков и военных убрать и страна беззащитная!
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27.11.2020 21:17 Відповісти
Того й вакцинують щоб утилізувати. Військові повинні їх відвакцинити свинцем. Ляшко: Першими від COVID-19 вакцинують медиків, потім військових у зоні ООС - Цензор.НЕТ 2613
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27.11.2020 23:01 Відповісти
Та ні,ш-ляшко,ти тільки і можеш,що шось там #издіти. А зробити щось ти не в змозі. Без П.О.Порошенка. А він таки робить,і що характерно,без тебе.Тому що нехєр ти йому потрібен...
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27.11.2020 21:20 Відповісти
это как то подозрительно... я бы для начала вакцинировал депутатов и чиновников, на тот случай, если от вакцины будут побочки, и внезапная смерть.
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27.11.2020 21:35 Відповісти
Вы думаете вот так просто получить разрешение на вакцину в сша?
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27.11.2020 21:43 Відповісти
так же сложно, как например ввести санкции против хуавей, или повесить саддама хусейна. если это выгодно кому то на высоком уровне - как два пальца обоссать.
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27.11.2020 22:23 Відповісти
Там компенсации не такие как у нас,если прихватят,а прихватывать будут адвокаты,то лучше перепроверить,чем они сейчас и занимаются.И не путайте политика на экспорт и для внутреннего пользования.
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27.11.2020 23:13 Відповісти
я не сторонник теорий заговора или рептилойдов с сириуса о которых расказывает хРен ТВ... однако уколоть непонтно чем всех военных и врачей... без тестирования на мартышках ? вы в своем уме ? вдруг они завтра все сдохнут ? вы воевать и лечить будете ?
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27.11.2020 22:25 Відповісти
Да она уже практически прошла все уровни тестирования.
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27.11.2020 23:10 Відповісти
Не волновайтесь,мы будем не первые вакцинированные,первыми они своих вакцинируют.
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27.11.2020 23:16 Відповісти
У них тесты и то кацапские, пусть сами вакцинируются. В Украине такое не прокатит, бо никто вам не верит.
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27.11.2020 21:38 Відповісти
Считают детей разносчиками и при этом их "вакцинировать" пока не собираются, начинают с ненужных.
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27.11.2020 21:54 Відповісти
И про мусоров - ни слова.
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27.11.2020 23:10 Відповісти
Перший експеримент вчені типу Ральфа Баріка роблять на білих мищах, тобто в Україні на медиках і військових.
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28.11.2020 07:49 Відповісти
треба Ж десь зпробляти!
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28.11.2020 09:39 Відповісти
 
 