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Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС

Вакцину от коронавируса как можно быстрее зарегистрируют в Украине и бесплатно обеспечат ею 20% населения.

Об этом заявил во время круглого стола замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня утверждены приоритетные группы. В первую очередь - это медицинские работники; во вторую - военнослужащие, в частности, те, которые принимают участие в операции ООС на востоке страны; следующие - это работники социальной сферы, а также лица, находящиеся в специализированных учреждениях, в интернатах, домах для людей преклонного возраста и персонал этих учреждений; и следующие - люди в группе медицинского риска - это больные в возрасте от 60 лет, имеющие соматические заболевания, которые очень часто приводят к летальным последствиям, если человек инфицируется коронавирусной болезнью, и именно таких в первоочередной группе больше всего - ориентировочно 7 млн​​", - рассказал Ляшко.

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По словам председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутата СН Михаила Радуцкого, бесплатно сделать прививку от COVID-19 сможет каждый пятый украинец.

"Мы имеем уже гарантию, что 20% населения бесплатно получат дозы этой вакцины. Создано законодательство, которое позволяет существенно сократить сроки регистрации этой вакцины в Украине, чтобы она как можно быстрее попала к гражданам", - сказал Радуцкий.

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"Вакцину получат 4 миллиона человек, а прививку сделают дважды, поэтому это уже 8 миллионов доз. В бюджете заложены 2,6 млрд грн на закупку вакцины дополнительно, и надеемся, что это позволит максимально распространить эту вакцину среди населения Украины. И мы надеемся, что ведущие производители вакцины, которые испытали и стоят в начале ее производства, предоставят возможность закупить на деньги госбюджета дополнительные дозы", - добавил Радуцкий.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Фонд Петра Порошенка придбав кисневі концетратори для хворих на Ковід. Все, що змогли знайти на цей день. Дванадцять апаратів приїхали зараз. А це дванадцять (а якщо бути точним, то двадцять чотири) надії на порятунку життя. Ще близька півсотні будуть поставлені до Нового року.

Ні друзі... Я не буду писати про те скільки це коштує, навіщо Порошенку це потрібно і таке інше! Сенс? Думаючий людині нічого вже пояснювати не треба, а для ходячих шлунків, через дві години придумають «методичку»...

Президент, завжди залишається Президентом!

Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС - Цензор.НЕТ 905
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27.11.2020 21:06
+3
Пусть себя вакцинируют! Медиков и военных убрать и страна беззащитная!
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27.11.2020 21:17
+2
20% забеспечуть,а решта нехай дохне))
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27.11.2020 20:56
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20% забеспечуть,а решта нехай дохне))
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27.11.2020 20:56 Ответить
Спокійно! Не все одразу, є дійсно категорія людей яким потрібне першочергове вакцинування. Навіть у Євросоюзі не зможуть всіх швидко вакцинувати, це відбуватиметься поступово.
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27.11.2020 21:00 Ответить
Там написано шо закуплять тільки для 20%.
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27.11.2020 21:08 Ответить
Це сочатку буде так, з часом закуплять більше.
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27.11.2020 23:11 Ответить
Спокійно, адже не факт, що зелене блювотиння взагалі закупить вакцину, а не буде годувати обіцянками, як з ШВЛ, кисневими концентраторами та всим іншим.
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27.11.2020 21:10 Ответить
Фонд Петра Порошенка придбав кисневі концетратори для хворих на Ковід. Все, що змогли знайти на цей день. Дванадцять апаратів приїхали зараз. А це дванадцять (а якщо бути точним, то двадцять чотири) надії на порятунку життя. Ще близька півсотні будуть поставлені до Нового року.

Ні друзі... Я не буду писати про те скільки це коштує, навіщо Порошенку це потрібно і таке інше! Сенс? Думаючий людині нічого вже пояснювати не треба, а для ходячих шлунків, через дві години придумають «методичку»...

Президент, завжди залишається Президентом!

Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС - Цензор.НЕТ 905
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27.11.2020 21:06 Ответить
А вакцину у Ху"ла він теж купе?))
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27.11.2020 21:09 Ответить
Галабародька потерпілий? Авжеж, саме там він і закупе вакцину для наріда.
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27.11.2020 21:11 Ответить
твоё чмо зелёное там вакцину покупает...
и тебя той вакциной и ширнут...
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27.11.2020 21:46 Ответить
Бот под прокси, перелогинься - ті зашкварился Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС - Цензор.НЕТ 6687
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27.11.2020 21:12 Ответить
свінорус не підгорай убогий. Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5932
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27.11.2020 21:33 Ответить
5 л концентратор.до 1000 $ (для больных средней тяжести.)
10л до 2000 $.
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27.11.2020 21:52 Ответить
бреше
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27.11.2020 21:11 Ответить
********** вакциною вакцинуйте всіх ********** опзж -прихвостнів *****. Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС - Цензор.НЕТ 9432
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27.11.2020 21:14 Ответить
а зуб даєш?
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27.11.2020 21:14 Ответить
Тобто, це буде обов'язково / примусово ?
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27.11.2020 21:16 Ответить
ну да, это ж люди гос.служащие, а шо, добровольно побежать ширяться- так это такую смелость надо иметь или податься всеобщему сумашествию!
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27.11.2020 21:59 Ответить
Це - дуже важливе питання насправді. Чекаю, що буде тут.
Якщо щеплення не є обов'язковим по країні, то роботодавець не може примусити працівника, мені здається, і погрожувати йому звільненям.
Я тут бачила коменти, що медпрацівники самі не хочуть щеплюватися цією вакциною, готові піти з роботи, якщо поставлять умову.
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27.11.2020 23:55 Ответить
Пусть себя вакцинируют! Медиков и военных убрать и страна беззащитная!
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27.11.2020 21:17 Ответить
Того й вакцинують щоб утилізувати. Військові повинні їх відвакцинити свинцем. Ляшко: Першими від COVID-19 вакцинують медиків, потім військових у зоні ООС - Цензор.НЕТ 2613
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27.11.2020 23:01 Ответить
Та ні,ш-ляшко,ти тільки і можеш,що шось там #издіти. А зробити щось ти не в змозі. Без П.О.Порошенка. А він таки робить,і що характерно,без тебе.Тому що нехєр ти йому потрібен...
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27.11.2020 21:20 Ответить
это как то подозрительно... я бы для начала вакцинировал депутатов и чиновников, на тот случай, если от вакцины будут побочки, и внезапная смерть.
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27.11.2020 21:35 Ответить
Вы думаете вот так просто получить разрешение на вакцину в сша?
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27.11.2020 21:43 Ответить
так же сложно, как например ввести санкции против хуавей, или повесить саддама хусейна. если это выгодно кому то на высоком уровне - как два пальца обоссать.
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27.11.2020 22:23 Ответить
Там компенсации не такие как у нас,если прихватят,а прихватывать будут адвокаты,то лучше перепроверить,чем они сейчас и занимаются.И не путайте политика на экспорт и для внутреннего пользования.
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27.11.2020 23:13 Ответить
я не сторонник теорий заговора или рептилойдов с сириуса о которых расказывает хРен ТВ... однако уколоть непонтно чем всех военных и врачей... без тестирования на мартышках ? вы в своем уме ? вдруг они завтра все сдохнут ? вы воевать и лечить будете ?
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27.11.2020 22:25 Ответить
Да она уже практически прошла все уровни тестирования.
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27.11.2020 23:10 Ответить
Не волновайтесь,мы будем не первые вакцинированные,первыми они своих вакцинируют.
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27.11.2020 23:16 Ответить
У них тесты и то кацапские, пусть сами вакцинируются. В Украине такое не прокатит, бо никто вам не верит.
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27.11.2020 21:38 Ответить
Считают детей разносчиками и при этом их "вакцинировать" пока не собираются, начинают с ненужных.
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27.11.2020 21:54 Ответить
И про мусоров - ни слова.
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27.11.2020 23:10 Ответить
Перший експеримент вчені типу Ральфа Баріка роблять на білих мищах, тобто в Україні на медиках і військових.
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28.11.2020 07:49 Ответить
треба Ж десь зпробляти!
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28.11.2020 09:39 Ответить
 
 