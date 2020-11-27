Ляшко: Первыми от COVID-19 вакцинируют медиков, затем военных в зоне ООС
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Вакцину от коронавируса как можно быстрее зарегистрируют в Украине и бесплатно обеспечат ею 20% населения.
Об этом заявил во время круглого стола замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня утверждены приоритетные группы. В первую очередь - это медицинские работники; во вторую - военнослужащие, в частности, те, которые принимают участие в операции ООС на востоке страны; следующие - это работники социальной сферы, а также лица, находящиеся в специализированных учреждениях, в интернатах, домах для людей преклонного возраста и персонал этих учреждений; и следующие - люди в группе медицинского риска - это больные в возрасте от 60 лет, имеющие соматические заболевания, которые очень часто приводят к летальным последствиям, если человек инфицируется коронавирусной болезнью, и именно таких в первоочередной группе больше всего - ориентировочно 7 млн", - рассказал Ляшко.
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По словам председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутата СН Михаила Радуцкого, бесплатно сделать прививку от COVID-19 сможет каждый пятый украинец.
"Мы имеем уже гарантию, что 20% населения бесплатно получат дозы этой вакцины. Создано законодательство, которое позволяет существенно сократить сроки регистрации этой вакцины в Украине, чтобы она как можно быстрее попала к гражданам", - сказал Радуцкий.
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"Вакцину получат 4 миллиона человек, а прививку сделают дважды, поэтому это уже 8 миллионов доз. В бюджете заложены 2,6 млрд грн на закупку вакцины дополнительно, и надеемся, что это позволит максимально распространить эту вакцину среди населения Украины. И мы надеемся, что ведущие производители вакцины, которые испытали и стоят в начале ее производства, предоставят возможность закупить на деньги госбюджета дополнительные дозы", - добавил Радуцкий.
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Ні друзі... Я не буду писати про те скільки це коштує, навіщо Порошенку це потрібно і таке інше! Сенс? Думаючий людині нічого вже пояснювати не треба, а для ходячих шлунків, через дві години придумають «методичку»...
Президент, завжди залишається Президентом!
и тебя той вакциной и ширнут...
10л до 2000 $.
Якщо щеплення не є обов'язковим по країні, то роботодавець не може примусити працівника, мені здається, і погрожувати йому звільненям.
Я тут бачила коменти, що медпрацівники самі не хочуть щеплюватися цією вакциною, готові піти з роботи, якщо поставлять умову.