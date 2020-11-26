Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская
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COVID-19 будет проблемой, пока не появится специфическое медикаментозное лечение и профилактика.
Об этом Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вакцин разрабатывают очень много, много уже завершают третью фазу (исследований. - Ред). Посмотрим. Но неприятно то, что даже на горизонте нет никаких действенных методов специфического лечения. Вот при гриппе есть всем известные препараты, например, осельтамивир, а здесь нет и даже не ожидается. А пока не будет специфического лечения и эффективной специфической профилактики, это будет очень серьезной проблемой ", - сказала Голубовская.
Топ комментарии
+14 Тарас Резниченко
показать весь комментарий26.11.2020 15:14
+11 Підлога Маккартні
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+8 Li Quan
показать весь комментарий26.11.2020 15:16
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Пол Маккартни ?
а то что Тамифлю закупленный пропал - ну и шут с ним......
товарищ главный эпидемиолог, ПРОТИВ ВИРУСА НЕТ ПРИЙОМА !
это знают даже маленькие дети
1. Блокировка (нейтрализация) токсинов, это лечение последствий, для некоторых вирусов препараты существуют и используются.
2. Препятствие проникновению вирусов в клетки (пока на стадии разработки), что позволит ослабить течение болезни и дать время на иммуный ответ. Тут главное не заблокировать процесс попадания в клетки нужных организму белков и т.д.
3. Препятствие процессу размножения вирусов внутри клеток (опять же, пока только перспектива, не такая уж далекая). Заключается в блокировании для вируса тех участков генов носителя, которые участвуют в его размножении. И тут стоит проблема - не навреди хозяину.
Выводы - лекарства в некоторых случаях уже есть и в не такой уж далекой перспективе их станет больше.
О каком интервью вы пишите?
Хотя как говорят зебизяны-какая разница!
Я часто разговариваю с Богом. В частности о том, что вытворяет католическая церковь во главе с Ватиканом. (я живу в Италии и всё это вижу и слышу). 1 сентября прошлого года поздно вечером, на работе, опять мы с Ним разговаривали. Во дворе работы стояла статуя их мадонны , на которой была написана страшная ложь - что она наша спасительница, и наша надежда, и наша всех мадрэ.итд. В Италии такие места найдёте повсюду. И вдруг мне был голос (голос молодого мужчины) :"Болезнь", на русском. Тогда мне подумалось, что болезнь относится к католической церкви. Но когда появился ковид, и когда стали выяснять его начало, и объявили в Италии, что в сохранившихся образцах стоков канализации Милана и Болоньи, именно начиная с сентябрьских 2019-го, выявили вирус (за август - не выявили), потом его же выявили в образцах сохранённой крови беременных (они были асимптоматическими), и именно начиная с сентябрьских... вот тогда мне и пришло в голову, что *болезнь* - имелось в виду ковид. Ещё много чего есть рассказать. Но это моё сокровенное.
Исследования образцов проводились летом этого года***.
на этой "картинке" показано, что ДО начала прививок в 1980 году, ежегодно коклюшем болело почти ДВА МИЛЛИОНА человек.
а сейчас им болеет, менее ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ человек в год.
"почувствуй разницу".
...Лечение всех форм дифтерии - введение противодифтерийной сыворотки (ПДС), которая подавляет дифтерийный токсин.
Лечение коклюша проводится преимущественно в домашних условиях, но под врачебным контролем. Терапия включает в себя: прием антибиотиков и противокашлевых препаратов;При подозрении на столбняк проводят противосудорожное лечение и вводят в организм антитоксин, подавляющий действие токсических веществ.
И тд. Нет и не можетбыть вакцин против половины перечисленых болезней.
"В колонке «Доступные вакцины» приведен перечень болезней, от которых имеются вакцины. Для каждого заболевания или возбудителя болезни представлена ссылка на страницу сайта с информацией по вакцинам, доступным во всем мире, с рекомендациями ВОЗ и другими ключевыми ресурсами."
https://www.who.int/immunization/diseases/ru/
Даже просится этой дамочке назначить сомоотчет на расширенном ученом совете. Где она расскажет про собственную роль в разработке противовирусных препаратов (не КОВИДА, а любых - мы не варвары). И чего там она добилась. Типа за что ей зарплату платили все эти годы.
Это врач, между прочим, заявляет. Ужоснах.
Протефлазид - инструкция, показания, состав, способприменения
достаточно послушать интервью этой телки с камингаутом, где она и ненавидит Супрун, ностальгирует о временах богатыревой, и уверена что раша сделала хорошую вакцину )))
Даже два из этого списка есть в протоколах МОЗ
Но абсолютно безграмотно написаны эти протоколы рекомендации насчет этиотропноюго лечения да и есть и другие моменты мягко сказано(((
але сировини для їх створення все одно не хватить на таку кількість захворілих.
Єдиний вихід, це як Китай зробив, Тестувати треба всіх.