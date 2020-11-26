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Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская

COVID-19 будет проблемой, пока не появится специфическое медикаментозное лечение и профилактика.

Об этом Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вакцин разрабатывают очень много, много уже завершают третью фазу (исследований. - Ред). Посмотрим. Но неприятно то, что даже на горизонте нет никаких действенных методов специфического лечения. Вот при гриппе есть всем известные препараты, например, осельтамивир, а здесь нет и даже не ожидается. А пока не будет специфического лечения и эффективной специфической профилактики, это будет очень серьезной проблемой ", - сказала Голубовская.

Читайте также: Бессимптомные больные заразны и являются "двигателями" эпидемии, - Голубовская
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Топ комментарии
+14
Какое *** лекарство от подверженного мутации вируса? Шо они там курят?
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26.11.2020 15:14
+11
Она пережила пандемию свинного гриппу. Тогда еще пол планеты вымерло, но баба юля всех тогда спасла
Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2380
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26.11.2020 15:20
+8
Хочу от сего гения меднауки тот час же услышать про «лекарства»: от чумы, оспы, тифа, полиомиелита, столбняка, кори, паротита и прочих иных, как она думает, «орз»....
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26.11.2020 15:16
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Скоро рассвет, выхода нет
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26.11.2020 15:11 Ответить
суперспид не ждали, а он пришел! Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2278
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26.11.2020 15:11 Ответить
да кто она такая???? много текста, смысл один, мы все умрем
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26.11.2020 15:13 Ответить
А Вы собирались жить вечно?))
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26.11.2020 15:14 Ответить
Лично я за. Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5181
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26.11.2020 15:15 Ответить
я да, пока что все идет по плану с некоторыми оговорками - пережил Ковид... тяжело, с осложнениями и неприятностями по анализу крови после болезни (все завышены в десятки раз) но по прежнему иду по выбранному пути
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26.11.2020 15:53 Ответить
Она пережила пандемию свинного гриппу. Тогда еще пол планеты вымерло, но баба юля всех тогда спасла
Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2380
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26.11.2020 15:20 Ответить
нас спасет медицинский канабис и зебилье казино
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26.11.2020 15:42 Ответить
Посмейся, там смертность до 50%.
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26.11.2020 16:07 Ответить
Я розумію що яндекстранслейт гімно собаче і ти хотів бути "Полом Маккартні", але поясни чому вас, в ваших Пахоміях, від Юльки так бомбить?
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26.11.2020 17:54 Ответить
кто такая бабка жЮлька ?
Пол Маккартни ? Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 567
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26.11.2020 21:00 Ответить
это шутка, но надо отдать должное бабе жЮле - она все подняла задницу и озаботилась.
а то что Тамифлю закупленный пропал - ну и шут с ним...... Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5209
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26.11.2020 21:03 Ответить
Осельтамивир (озельтамивир, oseltamivir), Осельтамивира фосфат - противовирусный препарат, относится к группе ингибиторов нейраминидазы[1]. В России известен под торговой маркой «Тамифлю»[2][3]. В Белоруссии производится под торговой маркой «Флу-стоп»


товарищ главный эпидемиолог, ПРОТИВ ВИРУСА НЕТ ПРИЙОМА !
это знают даже маленькие дети Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2743
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26.11.2020 20:58 Ответить
Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5490 Сказала, что нужно Радуцкому заказывать чудо-средство. Этот парень не подведёт. Он всех спасёт.
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26.11.2020 15:13 Ответить
Какое *** лекарство от подверженного мутации вируса? Шо они там курят?
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26.11.2020 15:14 Ответить
Они точно ничего не курят. Что-то курит стадо баранов, которое, развесив уши, слушает их побрехеньки.
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26.11.2020 15:18 Ответить
конечно не бывает, они бредят. Прививку сделал посидел дома недели три пока выработается иммунитет и вперёд арбайтен
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26.11.2020 15:21 Ответить
Если исключить профилактику, поддержание иммунитета и создание искусственого иммунитета (вакцинации), то сужествует 3 способа лечение вирусных заболеваний.
1. Блокировка (нейтрализация) токсинов, это лечение последствий, для некоторых вирусов препараты существуют и используются.
2. Препятствие проникновению вирусов в клетки (пока на стадии разработки), что позволит ослабить течение болезни и дать время на иммуный ответ. Тут главное не заблокировать процесс попадания в клетки нужных организму белков и т.д.
3. Препятствие процессу размножения вирусов внутри клеток (опять же, пока только перспектива, не такая уж далекая). Заключается в блокировании для вируса тех участков генов носителя, которые участвуют в его размножении. И тут стоит проблема - не навреди хозяину.

Выводы - лекарства в некоторых случаях уже есть и в не такой уж далекой перспективе их станет больше.
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26.11.2020 19:30 Ответить
это курит главный эпидимеолог Украины (есть такая посада, за которую еще и деньги платят немалые) Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9232
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26.11.2020 21:05 Ответить
Скоро ці "спікери" добалакаються до коврових бомбардувань...
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26.11.2020 15:14 Ответить
К мнению доктора медицинских наук , врача-инфекциониста стоит прислушаться. Хотя по сути, это понятно любому сельскому фельдшеру...
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26.11.2020 15:15 Ответить
Можно было бы прислушаться, если бы она говорила о том, что профилактика - это любые средства, как медикаметозные, так и альтернативные, которые укрепляют иммунную систему. Средства, которые в первую очередь улучшают работу тимуса и селезенки. И дала конкретные советы. А такое бла-бла-бла как она, может выдать любой обыватель. Для этого совершенно не нужны дипломы и звания.
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26.11.2020 15:27 Ответить
Вы очень требовательны, мадам Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 8444! Это же женский форум, а не научный симпозиум.
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26.11.2020 15:32 Ответить
При чем тут форум....... Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5224 Это ее интервью не Цензору.
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26.11.2020 16:53 Ответить
Мадам! Я с женщинами не спорю. Принципиально. Поэтому просто рекомендую перечитать информацию - "Об этом Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ"
О каком интервью вы пишите?
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26.11.2020 17:01 Ответить
Она много что наговорила за последние несколько дней. Начиная от того, что нужен полный локдаун по всей стране и заканчивая гениальной мыслью, что сейчас в силу погодных условий люди получают бОльшую дозу возбудителя, чем летом. Никакого спора в принципе нет и быть не может. Просто написала, что от главного инфекциониста.... или кто там у нас эта мадам,........ хотелось бы услышать что-то более полезное.
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26.11.2020 17:16 Ответить
Если кругом тебя кашляет 10 людей, ты быстрее заболеешь чем от одного. Концентрация вируса ядренее. Рагули тупо ржут "летом вируса не было, он появился после выборов". Был он, но заражены им были меньше тупых рагулей, и их пофигистичное несоблюдение карантина и неношение масок не так много биомассы укладывали в больницы. Сейчас такое поведение уже недопустимо и наказуемо болезнью, инвалидностью, смертью. Отрицать и не беречься стало слишком вредно для здоровья. Чем больше дебилов это поймет и станет придерживаться правил, тем всем будет лучше. А пока предлагаю принять закон: если рыло грубо нарушает правила карантина, разрешить лупашить рылу по рылу. Думаю эти меры смогут сдержать дикий рост больных и грозящий локдаун. Кстати, локдаун и даун довольно похожи, видимо не зря.
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27.11.2020 11:21 Ответить
Не поможет. Наш народ мало того, что не учится на чужих ошибках, он и на своих это делать не хочет. Единственно, что неистребимо - это коллективная вера в волшебника на голубом вертолете. Но так как таких нет в природе, будем существовать.
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27.11.2020 13:35 Ответить
Хочу от сего гения меднауки тот час же услышать про «лекарства»: от чумы, оспы, тифа, полиомиелита, столбняка, кори, паротита и прочих иных, как она думает, «орз»....
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26.11.2020 15:16 Ответить
Интересно, всё-таки эта зараза родом из сруско-китайской лаборатории, или таки из космоса? Необязательно из метеорита. Могли какую доисторическую фигню в Антарктиде вскрыть. Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская - Цензор.НЕТ 8729
Хотя как говорят зебизяны-какая разница!
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26.11.2020 15:18 Ответить
когда растопим вечную мерзлоту - вообще вздрогнем...
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26.11.2020 15:23 Ответить
они все здесь уже миллионы лет... просто созрели условия для "обратной связи"... примерно такие же мысли у бактерий, когда мы запускаем внутрь тонны антибиоты: ну откуда эта срань взялась, изоттуда (космоса) или лаборатории)))
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26.11.2020 15:29 Ответить
Собственно как всегда. Скорее матушка природа все расставит на свои места.
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26.11.2020 15:21 Ответить
Кто это такая *матушка природа*?
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26.11.2020 18:57 Ответить
Ну все что нас окружает и мі сами в том числе. В данном контексте я имел в виду иммунитет. Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 7186
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26.11.2020 19:02 Ответить
А где место Богу?
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26.11.2020 19:04 Ответить
А кто иммунитет придумал? Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3256
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26.11.2020 19:28 Ответить
Когда мы ездили на курсы усовершенствования (Харьков, институт Мечникова) и профессор читал лекции по иммунитету, то начинал так: "Такое мог придумать только Бог!". Имея профессиональные знание об иммунитете, невозможно не согласиться с профессором.
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26.11.2020 20:14 Ответить
Я далек от веры в то, что куча молекул так удачно сама собой сложилась в такой сложно организованный механизм как клетка. Да еще и сама собой научилась размножаться. Вы в это верите? За все остальное вообще промолчу.
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26.11.2020 20:38 Ответить
Причем, что еще интересно - размножается и воспроизводится только до определенного момента. А потом бац и как по команде перестает в строго определенное у каждого вида время. И соответственно особь данного вида стареет и умирает. А что такое сознание существа, откуда оно берется и куда девается после смерти так вообще полная покрытая мраком тайна. Считается что сознание продукт деятельности мозга человека. Хотя не понятно почему так считают. По электрическим импульсам в мозгу определяют? Так тут можно философскую линию поставить с точностью до наоборот. Что именно сознание управляет человеческим телом посредством электрических импульсов. Почему бы не так развернуть сию конструкцию.
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26.11.2020 20:44 Ответить
Именно так. Кора (куча нервных клеток), откуда разбегаются аксоны, миелиновые и немиелиновые, подкорка. Ну подумаешь,,, но всё это как *само по себе* может быть мышлением ? сознанием? эмоциями? (высшей нервной деятельностью). У нас есть то, что называют душой. Это *само по себе* невозможно!
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26.11.2020 21:06 Ответить
Относительно души (сознания, мыслящего - считайте как хотите) у меня есть ничем правда не подтвержденная теория, что человек не есть одно существо (ну или организм), а собственно два т.с. условно говоря существа, которые находятся в симбиозе. Собственно тело с примитивной нервной деятельностью способной на подсознательном уровне поддерживать существование и работу организма, и собственно так называемая душа.как сущность, деятельностью которой и определяется как высшая нервная деятельность такого создания как человек например. Что душа именно из себя представляет - загадка. Вот такая некая философская парадигма.
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26.11.2020 21:17 Ответить
Тело умрёт, душа - нет. Как и сказано.
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26.11.2020 21:37 Ответить
Ну это мы в конце концов точно узнаем. Но каждый в свое время. Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 4840
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26.11.2020 21:47 Ответить
В "само собой" не верю.
Я часто разговариваю с Богом. В частности о том, что вытворяет католическая церковь во главе с Ватиканом. (я живу в Италии и всё это вижу и слышу). 1 сентября прошлого года поздно вечером, на работе, опять мы с Ним разговаривали. Во дворе работы стояла статуя их мадонны , на которой была написана страшная ложь - что она наша спасительница, и наша надежда, и наша всех мадрэ.итд. В Италии такие места найдёте повсюду. И вдруг мне был голос (голос молодого мужчины) :"Болезнь", на русском. Тогда мне подумалось, что болезнь относится к католической церкви. Но когда появился ковид, и когда стали выяснять его начало, и объявили в Италии, что в сохранившихся образцах стоков канализации Милана и Болоньи, именно начиная с сентябрьских 2019-го, выявили вирус (за август - не выявили), потом его же выявили в образцах сохранённой крови беременных (они были асимптоматическими), и именно начиная с сентябрьских... вот тогда мне и пришло в голову, что *болезнь* - имелось в виду ковид. Ещё много чего есть рассказать. Но это моё сокровенное.
Исследования образцов проводились летом этого года***.
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26.11.2020 20:59 Ответить
Думаю не на этом форуме подобное рассказывать. Боюсь, что Вас сейчас здесь не так поймут. Со всеми вытекающими...
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26.11.2020 21:10 Ответить
100%.
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26.11.2020 21:13 Ответить
Оспа, Полиомиелит, Свинка, Корь, Столбняк, Коклюш, Дифтерия, Гепатит А - болезни, которые или ПОЛНОСТЬЮ или почти полностью, побеждены с помощью ВАКЦИН.
Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9256
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26.11.2020 15:21 Ответить
Коклюша валом всегда и везде было, т.к. действие вакцины заканчивается еще в детстве, а болеют им все, и взрослые в т.ч., просто его не ставят, т.к. он "побежден" вакциной. Кроме оспы гуляет все. Столбняк эпидемий не вызывает. Короче, чушь ты написал.
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26.11.2020 15:31 Ответить
не пи..и, а смотри ПРУФы:
Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2756
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26.11.2020 15:37 Ответить
Ну, и шо мне с этой картинкой делать? Ах, да, корь куда-то резко пропала вместе с Супрун. А где там гепатит А? Ты хоть знаешь, зачем от коклюша прививают только детей, а взрослых нет?
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26.11.2020 15:45 Ответить
разжевываю как для идиотов:
на этой "картинке" показано, что ДО начала прививок в 1980 году, ежегодно коклюшем болело почти ДВА МИЛЛИОНА человек.
а сейчас им болеет, менее ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ человек в год.
"почувствуй разницу".
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26.11.2020 15:49 Ответить
А тебе когда-нибудь грипп ставили официально?
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26.11.2020 15:52 Ответить
по поводу гриппа могу тоже ответить, но ты - съезжаешь с темы.
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26.11.2020 15:58 Ответить
Я тебе о тои, шо коклюш официально взрослому не поставят, и ребенку тоже, если он был привит. Будут пару месяцев слушать твой кашель, пока он сам не пройдет. Разве шо анализами докажешь.
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26.11.2020 16:04 Ответить
Откуда вы такие безмозглые кретины беретесь? В гугле вас мудаков забанили? А почитать хотя бы что-то религия не позволяет?
...Лечение всех форм дифтерии - введение противодифтерийной сыворотки (ПДС), которая подавляет дифтерийный токсин.

Лечение коклюша проводится преимущественно в домашних условиях, но под врачебным контролем. Терапия включает в себя: прием антибиотиков и противокашлевых препаратов;При подозрении на столбняк проводят противосудорожное лечение и вводят в организм антитоксин, подавляющий действие токсических веществ.
И тд. Нет и не можетбыть вакцин против половины перечисленых болезней.
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26.11.2020 15:38 Ответить
откуда ТЫ, такой безмозглый взялся?
"В колонке «Доступные вакцины» приведен перечень болезней, от которых имеются вакцины. Для каждого заболевания или возбудителя болезни представлена ссылка на страницу сайта с информацией по вакцинам, доступным во всем мире, с рекомендациями ВОЗ и другими ключевыми ресурсами."

https://www.who.int/immunization/diseases/ru/
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26.11.2020 15:43 Ответить
Расскажите ентому про АКДС! Во всём мире используемую до нынешнего дня. Коклюш - Дифтерия - Столбняк (адсорбированная вакцина).
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26.11.2020 19:03 Ответить
Щось ії стало занадто...
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26.11.2020 15:22 Ответить
а від грипів хіба є специфічні ліки? Немає. Навіть вакцинуються лише 5 % населення. Лікують ускладнення. Так само і для ковіду, лікуватимуть все життя ускладнення, які, як вважають деякі лікарі будуть в перспективі слабшати, тобто, коли вірус вже "прижився" в популяції він, стає менш агресивним до хазяїв, виходить, чим більше народу переболіє, тим меншу агресію буде проявляти вірус. Це не колективний імунітет в тому розумінні, до якого ми звикли, але зниження кількості ускладнень також можна вважати проявом колективного імунітету.
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26.11.2020 15:25 Ответить
вам проффесорам походу зекорона добре по кукунделю зачепила. відколи це лікування стали спереду профілактики?
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26.11.2020 15:30 Ответить
шо фавипиравир и ремдесивир на почти лярд уже закончился ?
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26.11.2020 15:30 Ответить
там новый уже затарили
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26.11.2020 15:54 Ответить
Извините, но один из светочей отечественной инфектологии гонит привсенеродно такую интересную для психиатров пургу, что я просто руками развожу. Что это было?
Даже просится этой дамочке назначить сомоотчет на расширенном ученом совете. Где она расскажет про собственную роль в разработке противовирусных препаратов (не КОВИДА, а любых - мы не варвары). И чего там она добилась. Типа за что ей зарплату платили все эти годы.
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26.11.2020 15:34 Ответить
она мечтает вернуть времена богатыревой.. о каких разработках идет речь
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26.11.2020 17:28 Ответить
Вот при гриппе есть всем известные препараты, например, осельтамивир Источник: https://censor.net/ru/n3233427

Это врач, между прочим, заявляет. Ужоснах.
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26.11.2020 15:34 Ответить
А, ну да, она же свинячий грипп пережила.
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26.11.2020 15:36 Ответить
женский конгресс?
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26.11.2020 15:37 Ответить
Сколько експертов блин развелось и такую пургу несут что спасу нету
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26.11.2020 15:49 Ответить
Вы спера прочитайте чем вакцина отличается от сыворотки!
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26.11.2020 15:58 Ответить
Именно поэтому в разработку вакцину вкладывают кучу денег, и очередь за ещё не тестированой стоит. Короче все лохи Голубовская рулит
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26.11.2020 16:03 Ответить
Нужно не лекарства, а защита! Нужно начать массовую продажу масок противогазов, как у SWAT. Хочешь защититься, покупай маску противогаз. Это лучший выход, чтобы остановить заражение. Противогазы по сути на этот случай и придумывались - от газа и тут от биоэфиров. И маски будут выгодно еще населению иметь у каждого дома, на случай новых вирусов, которые прогнозирует Билл Гейтс.
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26.11.2020 16:05 Ответить
сам то готов её носить сватовец?
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26.11.2020 16:24 Ответить
Конечно. Она же защиту дает 100% от коронавируса.
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26.11.2020 19:27 Ответить
Я все пытаюсь выяснить у спецов, есть ли какая профилактика? Ну чихнул кто то рядом, и что теперь ждать пять дней, словил вирус или не словил? Может керосину выпить или клизму поставить, а может лампочку антибактерицидную купить и посветить в квартире? Все молчат, как воды в рот....
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26.11.2020 16:09 Ответить
"Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская" - Украинский ученый нашел эффективное лекарство от коронавируса
Протефлазид - инструкция, показания, состав, способприменения
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26.11.2020 16:23 Ответить
Протефлазид лакаю с февраля, его еще в Новых Санжарах народу давали. Ковидом не болел, но переболел простудой. 37, кашель, горло. По крови и осмотру у терапевта не ковид. К терапевту пошел в "Здравицу", чтоб не ждать в поликлинике в очереди. Экофарм уиверждает что Протефлазид подавляет развитие короновируса в пробирке. Двигали его на державный уровень, но не прошли. То ли не забашляли, то ли не убедили. Или как обычно - всем похер.
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26.11.2020 23:54 Ответить
а что скажет еще доктор комаровский?
достаточно послушать интервью этой телки с камингаутом, где она и ненавидит Супрун, ностальгирует о временах богатыревой, и уверена что раша сделала хорошую вакцину )))
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26.11.2020 17:29 Ответить
Докторша снова чушь несет!!! она что н курсе что давно были и есть специфические лекарства Только их надо правильно применять!!!! Авиган Ремдесивир Озельтамивир Умифеновир Интерферон Фамитидин
Даже два из этого списка есть в протоколах МОЗ
Но абсолютно безграмотно написаны эти протоколы рекомендации насчет этиотропноюго лечения да и есть и другие моменты мягко сказано(((
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26.11.2020 18:08 Ответить
Что она мелет.
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26.11.2020 19:10 Ответить
Ліки від COVID-19 Є
але сировини для їх створення все одно не хватить на таку кількість захворілих.

Єдиний вихід, це як Китай зробив, Тестувати треба всіх.
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26.11.2020 20:59 Ответить
 
 