Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська

COVID-19 буде проблемою, поки не з'явиться специфічне медикаментозне лікування і профілактика.

Про це Голубовська сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вакцин розробляють дуже багато, багато вже завершують третю фазу (досліджень. - Ред). Подивимося. Але неприємно те, що навіть на обрії немає жодних дієвих методів специфічного лікування. Ось під час грипу є всім відомі препарати, наприклад, осельтамівір, а тут немає і навіть не очікується. А поки не буде специфічного лікування та ефективної специфічної профілактики, це буде дуже серйозною проблемою", - сказала Голубовська.

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