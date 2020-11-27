Екскерівника "Нафтогазу" Бакая засудили в Росії до 4 років умовно
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Суд у Москві виніс одному з творців "Нафтогазу", екскерівникові Держуправління справами часів Кучми Ігорю Бакаю вирок у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.
Про це повідомили у пресслужбі суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
Басманний суд Москви визнав Бакая винним в особливо великому шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ). Його засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно (з випробувальним терміном 4 роки).
Бакай, який має громадянства Росії, України і Греції, - у минулому впливовий український політик, один із творців "Нафтогазу".
Обіймав посаду першого голови правління компанії з 1998 по 2000 рік. З 1997 року по 2000 рік був позаштатним радником президента України Леоніда Кучми. У 2003-2004 роках очолював Державне управління справами України.
У 2005 році Бакай отримав російське громадянство.
Він фігурував у низці кримінальних справ, які розслідували українські правоохоронні органи. У 2005 році МВС України оголосило його в розшук у справі про зловживання повноваженнями.
У 2010 році за рішенням суду в Києві всі кримінальні справи проти Бакая були припинені.
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незалежної) залежної від совка , окупованої і сплюндрованої України.Слава Україні.