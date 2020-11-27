УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12248 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
6 977 11
вирок (903) росія (47349) Бакай (11)

Екскерівника "Нафтогазу" Бакая засудили в Росії до 4 років умовно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Екскерівника

Суд у Москві виніс одному з творців "Нафтогазу", екскерівникові Держуправління справами часів Кучми Ігорю Бакаю вирок у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у пресслужбі суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Басманний суд Москви визнав Бакая винним в особливо великому шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ). Його засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно (з випробувальним терміном 4 роки).

Бакай, який має громадянства Росії, України і Греції, - у минулому впливовий український політик, один із творців "Нафтогазу".

Обіймав посаду першого голови правління компанії з 1998 по 2000 рік. З 1997 року по 2000 рік був позаштатним радником президента України Леоніда Кучми. У 2003-2004 роках очолював Державне управління справами України.

Читайте також: Заарештованого в Москві Бакая звинувачують у розкраданні $12 млн, - Інтерфакс-Україна

У 2005 році Бакай отримав російське громадянство.

Він фігурував у низці кримінальних справ, які розслідували українські правоохоронні органи. У 2005 році МВС України оголосило його в розшук у справі про зловживання повноваженнями.

У 2010 році за рішенням суду в Києві всі кримінальні справи проти Бакая були припинені.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Наши злодії навіть у ***** отримали вирок а у нас тільки подяки і підвищення .Ганьба всім правителям (незалежної) залежної від совка , окупованої і сплюндрованої України.Слава Україні. Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно - Цензор.НЕТ 2725
показати весь коментар
27.11.2020 22:10
+5
Говорили же некоторым,что говно едите, а они все - повидло,повидло...
показати весь коментар
27.11.2020 22:05
+2
Ну так там бабла неміряно, кому треба,тому і дав. От тому і умовно. А що ви,власне, хотіли? Єта мацква,дєтка...
показати весь коментар
27.11.2020 22:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Говорили же некоторым,что говно едите, а они все - повидло,повидло...
показати весь коментар
27.11.2020 22:05 Відповісти
ну так бакай не кидался пластиковыми стаканчиками...
показати весь коментар
27.11.2020 22:07 Відповісти
судьба любит поулыбаться над смертными Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно - Цензор.НЕТ 6344
показати весь коментар
27.11.2020 22:10 Відповісти
Наши злодії навіть у ***** отримали вирок а у нас тільки подяки і підвищення .Ганьба всім правителям (незалежної) залежної від совка , окупованої і сплюндрованої України.Слава Україні. Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно - Цензор.НЕТ 2725
показати весь коментар
27.11.2020 22:10 Відповісти
Ну так там бабла неміряно, кому треба,тому і дав. От тому і умовно. А що ви,власне, хотіли? Єта мацква,дєтка...
показати весь коментар
27.11.2020 22:25 Відповісти
Там за нього мертвечук порішав, щоб не так строго наказали
показати весь коментар
28.11.2020 09:46 Відповісти
как я рад
показати весь коментар
27.11.2020 22:36 Відповісти
"Пацан к успеху шел..."
показати весь коментар
27.11.2020 22:45 Відповісти
ет патаму, шо у нєво тілівізєра нє било

Екскерівника "Нафтогазу" Бакая засудили в Росії до 4 років умовно - Цензор.НЕТ 412
показати весь коментар
28.11.2020 00:22 Відповісти
У нас от всех отмазался, а в РФ хоть и условно, но срок получил. Ну и где правосудие работает лучше?
показати весь коментар
28.11.2020 11:16 Відповісти
вопрос из серии: "летели два крокодила один зелёный другой в Африку, сколько лет моей бабушке?" так как ни какого отношения к правосудию не наше не кацапское правоблудие не имеют, что сверху спустили то "суд" и озвучил, и не более того.
показати весь коментар
28.11.2020 12:43 Відповісти
 
 