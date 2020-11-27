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Новости За рубежом
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Бакай (33) приговор (1098) россия (91364)

Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Экс-главу

Суд в Москве вынес одному из создателей "Нафтогаза", экс-главе Госуправления делами време Кучмы Игорю Бакаю приговор по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Басманный суд Москвы признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года).

Бакай, имеющий гражданства России, Украины и Греции, - в прошлом влиятельный украинский политик, один из создателей "Нафтогаза".

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-главу Госуправделами Бакая арестовали в Москве

Занимал пост первого председателя правления компании с 1998 по 2000 год. С 1997 года по 2000 год был внештатным советником президента Украины Леонида Кучмы. В 2003-2004 годах возглавлял Государственное управление делами Украины.

В 2005 году Бакай получил российское гражданство.

Он фигурировал в ряде уголовных дел, которые расследовали украинские правоохранительные органы. В 2005 году МВД Украины объявило его в розыск по делу о злоупотреблениях полномочиями.

В 2010 году по решению суда в Киеве все уголовные дела в отношении Бакая были прекращены.

Также на Цензор.НЕТ: Арестованный в Москве Бакай обвиняется в хищении $12 млн, - "Интерфакс-Украина"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Наши злодії навіть у ***** отримали вирок а у нас тільки подяки і підвищення .Ганьба всім правителям (незалежної) залежної від совка , окупованої і сплюндрованої України.Слава Україні. Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно - Цензор.НЕТ 2725
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27.11.2020 22:10
+5
Говорили же некоторым,что говно едите, а они все - повидло,повидло...
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27.11.2020 22:05
+2
Ну так там бабла неміряно, кому треба,тому і дав. От тому і умовно. А що ви,власне, хотіли? Єта мацква,дєтка...
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27.11.2020 22:25
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Говорили же некоторым,что говно едите, а они все - повидло,повидло...
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27.11.2020 22:05 Ответить
ну так бакай не кидался пластиковыми стаканчиками...
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27.11.2020 22:07 Ответить
судьба любит поулыбаться над смертными Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно - Цензор.НЕТ 6344
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27.11.2020 22:10 Ответить
Наши злодії навіть у ***** отримали вирок а у нас тільки подяки і підвищення .Ганьба всім правителям (незалежної) залежної від совка , окупованої і сплюндрованої України.Слава Україні. Экс-главу "Нафтогаза" Бакая приговорили в России к 4 годам условно - Цензор.НЕТ 2725
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27.11.2020 22:10 Ответить
Ну так там бабла неміряно, кому треба,тому і дав. От тому і умовно. А що ви,власне, хотіли? Єта мацква,дєтка...
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27.11.2020 22:25 Ответить
Там за нього мертвечук порішав, щоб не так строго наказали
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28.11.2020 09:46 Ответить
как я рад
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27.11.2020 22:36 Ответить
"Пацан к успеху шел..."
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27.11.2020 22:45 Ответить
ет патаму, шо у нєво тілівізєра нє било

Екскерівника "Нафтогазу" Бакая засудили в Росії до 4 років умовно - Цензор.НЕТ 412
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28.11.2020 00:22 Ответить
У нас от всех отмазался, а в РФ хоть и условно, но срок получил. Ну и где правосудие работает лучше?
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28.11.2020 11:16 Ответить
вопрос из серии: "летели два крокодила один зелёный другой в Африку, сколько лет моей бабушке?" так как ни какого отношения к правосудию не наше не кацапское правоблудие не имеют, что сверху спустили то "суд" и озвучил, и не более того.
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28.11.2020 12:43 Ответить
 
 