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Новини Силовики
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Громадянин України загинув у ДТП на південному сході Польщі, - поліція

Громадянин України загинув у ДТП на південному сході Польщі, - поліція

На автодорозі Майдан Нови - Марковичі Білгорайського повіту Люблінського воєводства на південному сході Польщі зіткнулися три мікроавтобуси.

Як повідомляє пресслужба поліції Білгорайського повіту, в ДТП, яка сталася близько полудня 27 листопада, постраждали троє водіїв транспортних засобів, двоє з яких - українці, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією поліції, 29-річний водій мікроавтобуса Fiat виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, яким керував 60-річний українець. У той же час в Mercedes ззаду в'їхав 23-річний українець на мікроавтобусі марки Mercedes.

Зазначається, що 60-річного водія доставили в лікарню, де він помер від травм. Як встановили поліцейські, 29-річний і 23-річний водії були тверезими. Обставини і причини аварії встановлюються.

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Автор: 

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в Польше...столкнулись 3 машины...3 водителя украинцы...1 погиб...
это такой "наш" стиль вожения (т.е ожидаемая закономерность) или все же трагическая случайность...
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29.11.2020 21:28 Відповісти
"три водителей транспортных средств, двое из которых - украинцы".

А вообще здобули. Да.

Источник: https://censor.net/ru/n3233938
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29.11.2020 22:01 Відповісти
Ребят блин читайте внимательно !!! Наши ехали двумя бусами друг за другом !!! Польский бус выскочил на встречку в лоб . У первого не было шансов а второй просто не успел остановиться (((
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29.11.2020 22:02 Відповісти
......виновником аварии стал 29-летний мужчина из Украины, который своим микроавтобусом Fiat выехал на встречную полосу. В это время там двигался микроавтобус Mercedes, которым также руководил украинец - 60-летний. Позади этого микроавтобуса подоспел еще один Mercedes, которым также руководил 23-летний украинец. Не успев затормозить, задний Mercedes ударил тот, который был впереди......
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29.11.2020 22:08 Відповісти
откуда инф?- здесь трохи не так..
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29.11.2020 22:12 Відповісти
https://today.ua/ru/**********-smertelna-dtp-u-polshhi-try-busy-z-vodiyamy-*************-ne-zmogly-rozmynutys-na-dorozi/
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29.11.2020 22:17 Відповісти
..ну токо двое..- 29-летний был ино для наших.. но- в поландии и плюнуть - в соотечественника попасть...))
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29.11.2020 22:11 Відповісти
Вы знаете, перечитал другие новостные ленты...там слово-в-слово как на Цензоре.НЕТ, т.е. два - точно наши, третий...
так что ... готов с Вами согласиться (но в свое оправдание скажу - я какбы сам не придумал, а прочитал)
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29.11.2020 22:21 Відповісти
Це не дивно, наші їздять як дебіли, сам був свідком як наш Спрінтер з заробітчанами в'їхав у наш же каміон на об'їзній Любліна...
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29.11.2020 21:46 Відповісти
 
 