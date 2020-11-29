Громадянин України загинув у ДТП на південному сході Польщі, - поліція

На автодорозі Майдан Нови - Марковичі Білгорайського повіту Люблінського воєводства на південному сході Польщі зіткнулися три мікроавтобуси.

Як повідомляє пресслужба поліції Білгорайського повіту, в ДТП, яка сталася близько полудня 27 листопада, постраждали троє водіїв транспортних засобів, двоє з яких - українці, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією поліції, 29-річний водій мікроавтобуса Fiat виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, яким керував 60-річний українець. У той же час в Mercedes ззаду в'їхав 23-річний українець на мікроавтобусі марки Mercedes.

Зазначається, що 60-річного водія доставили в лікарню, де він помер від травм. Як встановили поліцейські, 29-річний і 23-річний водії були тверезими. Обставини і причини аварії встановлюються.

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