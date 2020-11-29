Громадянин України загинув у ДТП на південному сході Польщі, - поліція
На автодорозі Майдан Нови - Марковичі Білгорайського повіту Люблінського воєводства на південному сході Польщі зіткнулися три мікроавтобуси.
Як повідомляє пресслужба поліції Білгорайського повіту, в ДТП, яка сталася близько полудня 27 листопада, постраждали троє водіїв транспортних засобів, двоє з яких - українці, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією поліції, 29-річний водій мікроавтобуса Fiat виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, яким керував 60-річний українець. У той же час в Mercedes ззаду в'їхав 23-річний українець на мікроавтобусі марки Mercedes.
Зазначається, що 60-річного водія доставили в лікарню, де він помер від травм. Як встановили поліцейські, 29-річний і 23-річний водії були тверезими. Обставини і причини аварії встановлюються.
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это такой "наш" стиль вожения (т.е ожидаемая закономерность) или все же трагическая случайность...
А вообще здобули. Да.
Источник: https://censor.net/ru/n3233938
так что ... готов с Вами согласиться (но в свое оправдание скажу - я какбы сам не придумал, а прочитал)