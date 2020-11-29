Гражданин Украины погиб в ДТП на юго-востоке Польши, - полиция

На автодороге Майдан Новы - Марковичи Билгорайского повята Люблинского воеводства на юго-востоке Польши столкнулись три микроавтобуса.

Как сообщает пресс-служба полиции Билгорайского повята, в ДТП, которое произошло около полудня 27 ноября, пострадали в общей сложности три водителей транспортных средств, двое из которых - украинцы, информирует Цензор.НЕТ.

По информации полиции, 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец. В то же время в Mercedes сзади въехал 23-летний украинец на микроавтобусе марки Mercedes.

Отмечается, что 60-летнего водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Как установили полицейские, 29-летний и 23-летний водители были трезвыми. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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