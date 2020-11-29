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Новости Силовики
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Гражданин Украины погиб в ДТП на юго-востоке Польши, - полиция

Гражданин Украины погиб в ДТП на юго-востоке Польши, - полиция

На автодороге Майдан Новы - Марковичи Билгорайского повята Люблинского воеводства на юго-востоке Польши столкнулись три микроавтобуса.

Как сообщает пресс-служба полиции Билгорайского повята, в ДТП, которое произошло около полудня 27 ноября, пострадали в общей сложности три водителей транспортных средств, двое из которых - украинцы, информирует Цензор.НЕТ.

По информации полиции, 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец. В то же время в Mercedes сзади въехал 23-летний украинец на микроавтобусе марки Mercedes.

Отмечается, что 60-летнего водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Как установили полицейские, 29-летний и 23-летний водители были трезвыми. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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ДТП (7670) Польша (8390) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) смерть (9210)


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в Польше...столкнулись 3 машины...3 водителя украинцы...1 погиб...
это такой "наш" стиль вожения (т.е ожидаемая закономерность) или все же трагическая случайность...
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29.11.2020 21:28 Ответить
"три водителей транспортных средств, двое из которых - украинцы".

А вообще здобули. Да.

Источник: https://censor.net/ru/n3233938
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29.11.2020 22:01 Ответить
Ребят блин читайте внимательно !!! Наши ехали двумя бусами друг за другом !!! Польский бус выскочил на встречку в лоб . У первого не было шансов а второй просто не успел остановиться (((
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29.11.2020 22:02 Ответить
......виновником аварии стал 29-летний мужчина из Украины, который своим микроавтобусом Fiat выехал на встречную полосу. В это время там двигался микроавтобус Mercedes, которым также руководил украинец - 60-летний. Позади этого микроавтобуса подоспел еще один Mercedes, которым также руководил 23-летний украинец. Не успев затормозить, задний Mercedes ударил тот, который был впереди......
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29.11.2020 22:08 Ответить
откуда инф?- здесь трохи не так..
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29.11.2020 22:12 Ответить
https://today.ua/ru/**********-smertelna-dtp-u-polshhi-try-busy-z-vodiyamy-*************-ne-zmogly-rozmynutys-na-dorozi/
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29.11.2020 22:17 Ответить
..ну токо двое..- 29-летний был ино для наших.. но- в поландии и плюнуть - в соотечественника попасть...))
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29.11.2020 22:11 Ответить
Вы знаете, перечитал другие новостные ленты...там слово-в-слово как на Цензоре.НЕТ, т.е. два - точно наши, третий...
так что ... готов с Вами согласиться (но в свое оправдание скажу - я какбы сам не придумал, а прочитал)
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29.11.2020 22:21 Ответить
Це не дивно, наші їздять як дебіли, сам був свідком як наш Спрінтер з заробітчанами в'їхав у наш же каміон на об'їзній Любліна...
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29.11.2020 21:46 Ответить
 
 