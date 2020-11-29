Гражданин Украины погиб в ДТП на юго-востоке Польши, - полиция
На автодороге Майдан Новы - Марковичи Билгорайского повята Люблинского воеводства на юго-востоке Польши столкнулись три микроавтобуса.
Как сообщает пресс-служба полиции Билгорайского повята, в ДТП, которое произошло около полудня 27 ноября, пострадали в общей сложности три водителей транспортных средств, двое из которых - украинцы, информирует Цензор.НЕТ.
По информации полиции, 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец. В то же время в Mercedes сзади въехал 23-летний украинец на микроавтобусе марки Mercedes.
Отмечается, что 60-летнего водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Как установили полицейские, 29-летний и 23-летний водители были трезвыми. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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это такой "наш" стиль вожения (т.е ожидаемая закономерность) или все же трагическая случайность...
А вообще здобули. Да.
Источник: https://censor.net/ru/n3233938
так что ... готов с Вами согласиться (но в свое оправдание скажу - я какбы сам не придумал, а прочитал)