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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Відтермінування і зниження розміру штрафів пояснюються карантином, запровадженим для громадян.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про відтермінування запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також пропонується знизити штрафи і скасувати відшкодування покупцям за скаргу. Відповідний законопроєкт №4439 зареєстровано в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Законопроєктом пропонується:

  • відтермінувати з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп;
  • скасувати механізм компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафів;
  • скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО);
  • подовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог закону щодо використання програмних реєстраторів розрахункових операцій;
  • запровадити поняття "дистанційні послуги" та передбачити незастосування РРО (ПРРО) під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дайте ФОПам працювати": підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, через запровадження карантинних обмежень для боротьби з COVID-19 виникла необхідність відтермінування та уточнення окремих положень законів про впровадження РРО.

Автор: 

ВР (14940) Зеленський (23653) підприємці (618) спрощенка (74) малий бізнес (280)


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Топ коментарі
+25
это спазм ануса и одновременная установка катка для недопущения митингов и демонстраций))
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30.11.2020 15:44
+16
очередной "золотой дождь" для зебанашек от брехла.
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30.11.2020 15:41
+15
Все як в Московіі, погані боярє "щемят" ФОПів ,а добрий сцарь(Бубочка Оманський) їх рішення відтерміновує !!))
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30.11.2020 15:57
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30.11.2020 15:39 Відповісти
это спазм ануса и одновременная установка катка для недопущения митингов и демонстраций))
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30.11.2020 15:44 Відповісти
Когнітивний дисонанс !!)))
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30.11.2020 15:59 Відповісти
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30.11.2020 16:08 Відповісти
И полную отмену налогов неработающим предприятиям в локдаун

Депутатам и чиновникам,будете закрывать бизнес- сидите сами без зарплаты
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30.11.2020 15:41 Відповісти
Все як в Московіі, погані боярє "щемят" ФОПів ,а добрий сцарь(Бубочка Оманський) їх рішення відтерміновує !!))
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30.11.2020 15:57 Відповісти
А для чого дражнити підприємців і блокувати їх роботу і "відтермінувати з 1 квітня 2021" а чому не з 1 січня 2021 р? Що січень-березень (квартал) вони вимушені будуть працювати з касовими апаратами? а лише з 1 квітня -без...
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30.11.2020 18:18 Відповісти
Поддерживаю
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30.11.2020 18:23 Відповісти
нафіга вообще ліпить 2 групу до 3 і 4. 2-це менше 1 млн за рік- дуже дрібний бізнес, на базарі торгуючи овочами більше заробляють
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30.11.2020 19:59 Відповісти
очередной "золотой дождь" для зебанашек от брехла.
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30.11.2020 15:41 Відповісти
Не надейся, зе-идиот, шо эта херня тебя как-то спасьот! Нічьо , шо я в рифму?!
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30.11.2020 15:46 Відповісти
нУ, ЩО КАЗАТИ,. ВАША РИМОВОНА ХЕРНЯ НАБАГАТО ВИЩЕ КЛАСОМ, НIЖ У ЗЕ- АДIЙОТА.! пИШIТЬ ДАЛI.
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30.11.2020 22:14 Відповісти
Дешевый пиар недолекого человека. Сейчас он предлагает то, что его же фракция провалила еще в сентябре. "Спаситель" и "благодетель"
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30.11.2020 15:48 Відповісти
Боже, какой у нас хороший преЗЕдент, ну просто душка, отец родной!
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30.11.2020 15:48 Відповісти
" Вот приедет барин,барин сам разсудит !" !!!! ))))
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30.11.2020 16:00 Відповісти
Вот-вот, только на него, родимого, все надежды!
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30.11.2020 16:19 Відповісти
піар вАвіне фсьо !!
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30.11.2020 15:50 Відповісти
Засцал... Напрасно. Давно пора это сделать
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30.11.2020 15:55 Відповісти
Нахера?
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30.11.2020 18:40 Відповісти
Я виріс з мікро бізнесу і знаю, що таке мінімізація.
Знаю, як купувати фіктивні надходження.
Знаю, як дробити і занижувати оборот.
Знаю, як переводити через ФОП.
Знаю, як платити ЗП в конверті.
Далі текст мовою оригіналу
Знаю, как делать морду кирпичом и кричать про ущемление прав предпринимателей, а самому работая на миллионом ФОП с 200 гривен единого налога оборачивать в 10 раз больше.
Поэтому.
Позвольте мне вам кое-что сказать.
Мы хотим цветущую Украину.
Мы хотим высокие зарплаты у врачей.
Мы хотим не брать деньги у МВФ.
Но мы не хотим даже минимально платить налоги.
Ввозить импорт в белую - ой б*я.
Платить честно налоги по кассе - ой б*я.
Регистрировать наемных работников - ой б*я.
И коронавирус здесь ни при чем.
Скажите мне.
Какая проблема поставить кассовый аппарат и честно бить кассу?
Нет проблем, если только вы не обманываете государство.
Я скажу как есть.
Одни тащат контрабанду через границу и платят взятки вместо налогов.
Вторые эту контрабанду без кассы и чеков валом продают на точках и при необходимости завтра показать приходы по фискальной кассе - уср*тся.
Третьи осознают, что поставь у них с 01.01.2020 фискальную кассу, их годовой оборот последних лет - это будет один месяц их работы. И уже со второго квартала они перейдут на другую группу.
Свежий пример.
Сегодня, я заехал в небольшой магазин освещения:
- Вот этот светильник я хочу купить?
- Этого сейчас нет в наличии. Это Польша. Надо ждать.
- Сколько ждать?
- Ох. Ну раньше была одна неделя от предоплаты, а теперь даже не знаю. Уже вторую неделю бусы стоят, не могут границу проехать.
- А это что контрабас?
- А что по цене не видно? Такой с налогами будет в полтора раза дороже.
На прошлой неделе аналогичный текст мне выдала моя знакомая, которая возмущаясь нищетой в Украине, а сама системно через Черновцы тащит контрабанду турецкого постельного белья для продажи на рынках.
А мой друг, валяющийся сейчас в инфекционном отделении больницы, пишет возмущённые посты, что в стране нет бесплатной Медицины. Но сам возит корейскую косметику в свои магазинчики, дробя инвойсы на десятки посылок до 100 евро.
Давайте так.
Если вы честно завозить товар, имеете легальный белый приход и раньше били по кассе оборот честно - то ваша группа, ваши налоги и ваш оборот совпадут.
Знаете, есть разница.
Минимизировать или тупо не платить.
Да, каждая власть у нас г*вно
Но дело в том, что и мы все в большинстве своём такое же унылое г*вно.
Запомните.
Не начнём хотя бы в чем-то жить по правилам и хоть минимально платить налоги - так и останемся в этом г*вне.https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/drug-lezhit-v-likarni-i-hoche-bezkoshtovnu-meditsinu-a-sam-ne-platit-podatki-tak-ne-buvae.htm
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30.11.2020 20:02 Відповісти
Ты сейчас хотел рассказать как должно быть ? Так начни с отправной точки когда товар проходит таможню. Шарль Пьеро, блин.
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30.11.2020 20:35 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/drug-lezhit-v-likarni-i-hoche-bezkoshtovnu-meditsinu-a-sam-ne-platit-podatki-tak-ne-buvae.htm
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01.12.2020 12:44 Відповісти
Нельзя платить взятки, а потом еще платить и налоги, нужно выбрать что то одно: или взятки или налоги. Если полэкономики в тени откуда будут налоги? Почему они не платятся? Потому что не выгодно, ибо самая нищая страна Европы не может иметь самые большие налоги. Сделайте чтобы было выгодно платить налоги и вопрос отпадет сам собой. Но этого не будет, ибо пчелы неправильные, и, вообще, какие то ЗЕленые. Если хочешь налогов, я написал откуда надо начинать. Сколько раз уже менялся начальник таможенной службы? А кассовые аппараты для бабушек с семечками - это креатив в стиле 95. Так что просто забей, расслабься, и не пиши дичь, не все вокруг избиратели Зеленского. Лучшее конечно впереди.
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01.12.2020 17:13 Відповісти
Ни одно изделие, ни один фунт хлеба не должен находиться вне учета, ибо социализм - это прежде всего учет. ЗАСЕДАНИЕ ВЦИК 4 (17) НОЯБРЯ 1917 г.
ты уже не один раз постил это со своми кассами учетом и идеями канибалов-андрофагов ,зачем повторяешься ?
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30.11.2020 21:25 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/drug-lezhit-v-likarni-i-hoche-bezkoshtovnu-meditsinu-a-sam-ne-platit-podatki-tak-ne-buvae.htm
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01.12.2020 12:44 Відповісти
Бассейн с дьіркой в полу, никода не сможешь наполнить водой.Если за год стьірьіли 30 миллиардов, сколько каждому предпринимателю надо заплатить налогов дополнительно? Предприниматель у нас не каждый , имей ввиду ! У нас каждый пенсионер или безработный !

Во всем мире микробизнес и самозанятые не платят налогов! А у нас платят! https://www.youtube.com/watch?v=moqrOwzXchU&lc=z23vjtgohwrsyhpl5acdp43bn1t2fqwg0uvq2bgfjztw03c010c Послушай умного человека которьый работал в США предпринимателем сколько имел касс и кому и сколько платил , у него есть все подробно очень описано, но не в этом ролике
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01.12.2020 12:59 Відповісти
Он имел доход там,по нашим понятиям ,просто фантастический, а кассы не имел !
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01.12.2020 13:01 Відповісти
господя, еще один коммунист. Тебя хоть раз задрачивала налоговая?Видно нет, так бы пи..дел поменьше
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30.11.2020 21:41 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/drug-lezhit-v-likarni-i-hoche-bezkoshtovnu-meditsinu-a-sam-ne-platit-podatki-tak-ne-buvae.htm
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01.12.2020 12:45 Відповісти
Почему нет пункта об уголовной ответственности налогового инспектора за незаконное наказание.
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30.11.2020 16:04 Відповісти
Так, проектом закона №4439 предлагается отсрочить до 1 января 2022 обязательное применение РРО для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога (кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения).
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30.11.2020 16:19 Відповісти
Читать пробовали что он внес? Хрень на палочке. Законопроект Гетьманцева по факту.
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30.11.2020 16:26 Відповісти
Клоун, не "ломай людям год". Рестораторы - народ гордый, начнут хер@чить поварешками по асфальту, кирпичи полетят в твою сторону. Ну и про проценты не забудь. На всякий случай: у Авакова тоже очередь на "не мешай поработать".
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30.11.2020 16:33 Відповісти
Гордый народ рестораторы! Прямо спецназ и горцы во главе с Колей-Велюром..
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30.11.2020 16:47 Відповісти
Рестораторы - народ гордый, начнут хер@чить поварешками по асфальту, кирпичи полетят в твою сторону

Чорнороби ресторанних кар*єрів ...
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30.11.2020 20:04 Відповісти
От сердца оторвал, свои деньги потратил. Спасибо, отец родной. Хотел последние копейки отобрать, но на год отсрочил, какой хороший барин.
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30.11.2020 16:45 Відповісти
Сам зробив це, а тепер він наче спаситель буде відміняти що у нього війшло в звичку (минулі владинавіть яник з кучмою собі такого не дозволяли), наприймали лайна і потім самі ж свої закони героїчно відміняють і змінюють представляючи це як якусь перемогу.

І є ж пустоголові які їм вірять.
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30.11.2020 16:52 Відповісти
каокй-таки классный Сцарь в Украине - и какие мрази его бояре-АХАХА
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30.11.2020 17:09 Відповісти
Это все равно что лечить болячку приёмом обезбаливающих оттягивая неминуемое
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30.11.2020 17:13 Відповісти
Отвратительно. Не могут даже смелости набраться и отменить полностью антинародный закон.
Опять игры. Никто, кромне олигархов от этого не выиграет. Гетманцева давно пора увальнять к монаху....

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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30.11.2020 17:17 Відповісти
Он просто не знал, а как узнал,так і подав на відтермінування
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30.11.2020 17:21 Відповісти
"Яболел".
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30.11.2020 17:48 Відповісти
Вот это заходишь на цензор иногда. И все как всегда. Зеленский пальцем в говне ковыряеццо. Или носом - это как когда. Дипутаны яйцы чешут - и себе и Зеленскому. Все дебилы в зборе - можно паковать - и топить в Днепре.
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30.11.2020 17:43 Відповісти
Сцыт Сцаныч, когда сцыкотно.
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30.11.2020 17:48 Відповісти
Как сделать лоху хорошо? Сделать ему плохо, потом вернуть как було.
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30.11.2020 17:58 Відповісти
В разгар пандемии ломают через колено верховну раду и совершенно не вовремя протягивают этот закон, а через несколько дней Шмаркля весь в белом, на вороном коне вносит закон чтобы отложить его действие. Что это если не цирк для тупых идиотов?
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30.11.2020 18:05 Відповісти
З 1 квітня? А з 1 січня по 1 квітня ісіх раком поставлять за відсутність рро
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30.11.2020 19:54 Відповісти
Вова, уйди по-хорошему. Сам.
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30.11.2020 20:46 Відповісти
там только лишь некоторые категрии фопов указаны в рассрочке, основная масса 90% никакой отсрочки не получит..
короче зелин пытается развести народ как обычно
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30.11.2020 21:24 Відповісти
В стране три кризиса.
1. Финансовый
2. Конституционный.
3. Гуманитарный.
И одна причина всех трех кризисов - ЗеОманский клоун !!
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30.11.2020 22:52 Відповісти
 
 