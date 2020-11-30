Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Відтермінування і зниження розміру штрафів пояснюються карантином, запровадженим для громадян.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про відтермінування запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також пропонується знизити штрафи і скасувати відшкодування покупцям за скаргу. Відповідний законопроєкт №4439 зареєстровано в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Законопроєктом пропонується:

відтермінувати з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп;

скасувати механізм компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафів;

скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО);

подовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог закону щодо використання програмних реєстраторів розрахункових операцій;

запровадити поняття "дистанційні послуги" та передбачити незастосування РРО (ПРРО) під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

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Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, через запровадження карантинних обмежень для боротьби з COVID-19 виникла необхідність відтермінування та уточнення окремих положень законів про впровадження РРО.