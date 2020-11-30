Джемілєв отримав нагороду глави МЗС Чехії

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав нагороду міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршічека - медаль "За заслуги в дипломатії".

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Глава МЗС Чехії нагородив деяких видатних особистостей із різних країн. Мустафа Джемілєв, зокрема, отримав нагороду за "вагомий внесок упродовж життя у захист прав людини", - сказано в повідомленні.

Оскільки у зв'язку з пандемією COVID-19 неможливо забезпечити участь лауреатів на церемонії вручення нагород особисто міністром, медалі будуть передані нагородженим у закордонних дипломатичних установах, додали в МЗС.

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