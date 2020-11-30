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Джемілєв отримав нагороду глави МЗС Чехії

Джемілєв отримав нагороду глави МЗС Чехії

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав нагороду міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршічека - медаль "За заслуги в дипломатії".

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Глава МЗС Чехії нагородив деяких видатних особистостей із різних країн. Мустафа Джемілєв, зокрема, отримав нагороду за "вагомий внесок упродовж життя у захист прав людини", - сказано в повідомленні.

Оскільки у зв'язку з пандемією COVID-19 неможливо забезпечити участь лауреатів на церемонії вручення нагород особисто міністром, медалі будуть передані нагородженим у закордонних дипломатичних установах, додали в МЗС.

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Автор: 

Джемілєв (283) МЗС (4106) нагорода (1256) Чехія (1606) кримські татари (2003)


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30.11.2020 19:30 Відповісти
поздравляем
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30.11.2020 19:36 Відповісти
Человек , полжизни отсидевший в советской тюрьме по политическим статьям и не прогнувшийся под коммунистическим режимом - заслуживает любых наград .
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30.11.2020 19:38 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Джемилев получил награду главы МИД Чехии"

За публічний осуд радянської окупації Чехословачини у 1968 році Мустафа Джемілєв був позбавлений волі на три роки.
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30.11.2020 22:14 Відповісти
А ОРУЖИЕ КОМУ ЧЕХИ ПРОДАЛИ !?
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01.12.2020 01:39 Відповісти
 
 