Джемилев получил награду главы МИД Чехии
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил награду министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека - медаль "За заслуги в дипломатии".
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Глава МИД Чехии наградил ряд выдающихся личностей из разных стран. Мустафа Джемилев, в частности, получил награду за "весомый вклад в течение жизни в защиту прав человека", - сказано в сообщении.
Поскольку в связи с пандемией COVID-19 невозможно обеспечить участие лауреатов на церемонии вручения наград лично министром, медали будут переданы награжденным в заграничных дипломатических учреждениях, добавили в МИД.
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За публічний осуд радянської окупації Чехословачини у 1968 році Мустафа Джемілєв був позбавлений волі на три роки.