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Джемилев получил награду главы МИД Чехии

Джемилев получил награду главы МИД Чехии

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил награду министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека - медаль "За заслуги в дипломатии".

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава МИД Чехии наградил ряд выдающихся личностей из разных стран. Мустафа Джемилев, в частности, получил награду за "весомый вклад в течение жизни в защиту прав человека", - сказано в сообщении.

Поскольку в связи с пандемией COVID-19 невозможно обеспечить участие лауреатов на церемонии вручения наград лично министром, медали будут переданы награжденным в заграничных дипломатических учреждениях, добавили в МИД.

Также на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму состоялось первое заседание по "делу Джемилева", - адвокат

Автор: 

Джемилев (852) МИД (6933) награда (1794) Чехия (1699) крымские татары (2716)


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30.11.2020 19:30 Ответить
поздравляем
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30.11.2020 19:36 Ответить
Человек , полжизни отсидевший в советской тюрьме по политическим статьям и не прогнувшийся под коммунистическим режимом - заслуживает любых наград .
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30.11.2020 19:38 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Джемилев получил награду главы МИД Чехии"

За публічний осуд радянської окупації Чехословачини у 1968 році Мустафа Джемілєв був позбавлений волі на три роки.
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30.11.2020 22:14 Ответить
А ОРУЖИЕ КОМУ ЧЕХИ ПРОДАЛИ !?
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01.12.2020 01:39 Ответить
 
 