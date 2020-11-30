Джемилев получил награду главы МИД Чехии

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил награду министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека - медаль "За заслуги в дипломатии".

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава МИД Чехии наградил ряд выдающихся личностей из разных стран. Мустафа Джемилев, в частности, получил награду за "весомый вклад в течение жизни в защиту прав человека", - сказано в сообщении.

Поскольку в связи с пандемией COVID-19 невозможно обеспечить участие лауреатов на церемонии вручения наград лично министром, медали будут переданы награжденным в заграничных дипломатических учреждениях, добавили в МИД.

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