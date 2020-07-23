В оккупированном Крыму состоялось первое заседание по "делу Джемилева", - адвокат

В Армянском городском суде в четверг прошло первое судебное слушание по существу по делу против народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Сегодня в Армянском городском суде состоялось первое судебное слушание по существу по делу в отношении Мустафы Джемилева… Заседание началось с ходатайств, заявленных стороной защиты. Первое ходатайство касалось допуска в зал судебного заседания слушателей, для обеспечения принципа гласности в открытом судебном заседании…. Армянский городской суд удовлетворил ходатайство защиты", - написал Полозов.

По словам адвоката, стороной защиты было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела письменных возражений на ранее заявленное ходатайство прокурора о проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого.

Также защитой было заявлено ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу. "Но, даже не смотря на формальные основания для приостановления производства по делу, суд отказался удовлетворить данное ходатайство защиты", - отметил адвокат.

Помимо прочего, защита ходатайствовала о предоставлении для ознакомления протокола судебного заседания и о вызове переводчика. Первое ходатайство суд удовлетворил, а второе – нет.

Далее, как отмечает Полозов, прокурор зачитала обвинительное заключение. Так, позиция защиты к предъявленному обвинению однозначная: Джемилев не признаёт обвинение ни по одному пункту, считает его преследование политически мотивированным, связанным с его открытой позицией о непризнании незаконной временной оккупации Крыма.

"На этом судом был объявлен перерыв до 30.07 для вызова свидетелей обвинения в процесс", - написал адвокат.

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Как сообщалось, дело против Джемилева было открыто 11 августа 2014 года. Его обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 1 ст. 222 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, что привело к смерти человека или другим тяжким последствиям).

Обвинение Джемилеву предъявили заочно 13 апреля.