В окупованому Криму відбулося перше засідання у "справі Джемілєва", - адвокат

В Армянському міському суді в четвер відбулося перше судове слухання по суті у справі проти народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив його адвокат Микола Полозов.

"Сьогодні в Армянському міському суді відбулося перше судове слухання по суті у справі проти Мустафи Джемілєва ... Засідання почалося з клопотань, заявлених стороною захисту. Перше клопотання стосувалося допуску в зал судового засідання слухачів, для забезпечення принципу гласності у відкритому судовому засіданні... Армянський міський суд задовольнив клопотання захисту", - написав Полозов.

За словами адвоката, сторона захисту заявила клопотання про залучення до матеріалів справи письмових заперечень на раніше заявлене клопотання прокурора про проведення судового розгляду за відсутності підсудного.

Також захистом було заявлено клопотання про зупинення провадження у кримінальній справі. "Але, навіть попри формальні підстави для зупинення провадження у справі, суд відмовився задовольнити це клопотання захисту", - зазначив адвокат.

Читайте також: Окупанти передали до "суду" справу Джемілєва без повідомлення обвинуваченого і захисників, - Полозов

Крім іншого, захист клопотав про надання для ознайомлення протоколу судового засідання і про виклик перекладача. Перше клопотання суд задовольнив, а друге - ні.

Далі, як зазначає Полозов, прокурор зачитала обвинувальний висновок. Так, позиція захисту до пред'явленого обвинувачення однозначна: Джемілєв не визнає звинувачення ні по одному пункту, вважає його переслідування політично мотивованим, пов'язаним з його відкритою позицією щодо невизнання незаконної тимчасової окупації Криму.

"На цьому судом було оголошено перерву до 30.07 для виклику свідків звинувачення в процес", - написав адвокат.

Як повідомлялося, справу проти Джемілєва було відкрито 11 серпня 2014 року. Його звинувачують за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Російської Федерації), ч. 1 ст. 222 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 244 (недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для його використання іншою особою, що призвело до смерті людини або інших тяжких наслідків).

Звинувачення Джемілєву пред'явили заочно 13 квітня.