Лауреатів премії "Євромайдан SOS" нагородили онлайн

Церемонія нагородження волонтерською премією "Євромайдан SOS" цьогоріч відбулася в онлайн-форматі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Сім років тому, 30 листопада, для мільйонів українців почався новий відлік часу. На рівні країни ми отримали потужний поштовх, який увійшов в історію під назвою Революція Гідності ... У 2014 році ми вирішили започаткувати волонтерську премію для того, щоб відзначати людей, які працюють в самоорганізованих волонтерських ініціативах, які роблять цю роботу індивідуально, які закривають державницькі функції в різних сферах. Вони допомагають дітям-сиротам, опікуються екологією, підтримують поранених і рухають цю країну вперед", - сказала під час церемонії нагородження голова правління Центру громадських свобод Олександра Матвійчук.

Лауреатами волонтерської премії у 2020 році стали: засновниця Благодійного фонду "Відродження Захисників України" Ірина Ващук-Діспіріо, керівник волонтерської групи Angels Юрій Вдовцов, координаторка Української асоціації батьків передчасно народжених дітей "Ранні пташки" Юлія Александрова, тренер Сергій Брушніцький, глава БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

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Критеріями висування номінантів на премію були щоденна волонтерська робота або вчинок; відсутність належності до керівних позицій у будь-якій із політичних сил; неоплачуваність діяльності.

Волонтерська премія "Євромайдан SOS-2017" заснована у листопаді 2014 року. Її вручення відбувається щороку у Києві 30 листопада.