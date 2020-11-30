Лауреатів премії "Євромайдан SOS" нагородили онлайн
Церемонія нагородження волонтерською премією "Євромайдан SOS" цьогоріч відбулася в онлайн-форматі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Сім років тому, 30 листопада, для мільйонів українців почався новий відлік часу. На рівні країни ми отримали потужний поштовх, який увійшов в історію під назвою Революція Гідності ... У 2014 році ми вирішили започаткувати волонтерську премію для того, щоб відзначати людей, які працюють в самоорганізованих волонтерських ініціативах, які роблять цю роботу індивідуально, які закривають державницькі функції в різних сферах. Вони допомагають дітям-сиротам, опікуються екологією, підтримують поранених і рухають цю країну вперед", - сказала під час церемонії нагородження голова правління Центру громадських свобод Олександра Матвійчук.
Лауреатами волонтерської премії у 2020 році стали: засновниця Благодійного фонду "Відродження Захисників України" Ірина Ващук-Діспіріо, керівник волонтерської групи Angels Юрій Вдовцов, координаторка Української асоціації батьків передчасно народжених дітей "Ранні пташки" Юлія Александрова, тренер Сергій Брушніцький, глава БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.
Критеріями висування номінантів на премію були щоденна волонтерська робота або вчинок; відсутність належності до керівних позицій у будь-якій із політичних сил; неоплачуваність діяльності.
Волонтерська премія "Євромайдан SOS-2017" заснована у листопаді 2014 року. Її вручення відбувається щороку у Києві 30 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль