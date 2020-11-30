Лауреатов премии "Евромайдан SOS" наградили онлайн

Церемония награждения волонтерской премией "Евромайдан SOS" в этом году состоялась в онлайн-формате.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Семь лет назад, 30 ноября, для миллионов украинцев начался новый отсчет времени. На уровне страны мы получили мощный толчок, который вошел в историю под названием Революция Достоинства... В 2014 году мы решили основать волонтерскую премию для того, чтобы отмечать людей, которые работают в самоорганизованных волонтерских инициативах, делают эту работу индивидуально, закрывают государственные функции в разных сферах. Они помогают детям-сиротам, занимаются экологией, поддерживают раненых и двигают эту страну вперед", - сказала во время церемонии награждения председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

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Лауреатами волонтерской премии в 2020 году стали: основательница благотворительного фонда "Возрождение Защитников Украины" Ирина Ващук-Диспирио, руководитель волонтерской группы Angels Юрий Вдовцов, координатор Украинской ассоциации родителей недоношенных детей "Ранние пташки" Юлия Александрова, тренер Сергей Брушницкий, глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

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Критериями выдвижения номинантов на премию были ежедневная волонтерская работа или поступок; отсутствие принадлежности к руководящим позициям в любой из политических сил; неоплачиваемость деятельности.

Волонтерская премия "Евромайдан SOS" была основана в ноябре 2014 года. Ее вручение проходит ежегодно в Киеве 30 ноября.