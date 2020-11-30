Жителям Лівого берега Києва краще не відкривати вікна, - КМДА
У Дарницькому і Дніпровському районах столиці в повітрі зафіксовано продукти горіння. Жителям рекомендують закрити вікна.
Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Безвітряна погода викликає накопичення продуктів горіння в повітрі. Йдеться про автомобільні гази, забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств", - сказано в повідомленні.
Так, вміст діоксиду азоту в повітрі на Лівому березі столиці перевищено в 5 разів, оксиду азоту - в 1,3 рази, діоксиду вуглецю - в 4 рази, формальдегіду - в 43 рази.
У КМДА порадили жителям Лівого берега обмежити перебування на свіжому повітрі і не відкривати вікна, а якщо їх все ж довелося відкрити - завішувати кватирки вологою тканиною.
Також слід проводити вологе прибирання і пити більше рідини. Корисно поставити в квартирі ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.
"Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря", - зазначили в КМДА.
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2) в Польше зимой топят углем, частный сектор так поголовно
..интересно что в Германии такая же фигня! и даже поляки жалуются, когда ветер со стороны Германии (понятно почему им так хочется кацапского газу)
В Украине в этом отношении в сравнении с Польшами/Германиями вообще коммунизм
от уже правда не каждый продукт горения до середины Днепра дошкребется.
Очень своевременный совет в нынешней ситуации. Проще сразу в морг.