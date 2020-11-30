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Жителям Лівого берега Києва краще не відкривати вікна, - КМДА

Жителям Лівого берега Києва краще не відкривати вікна, - КМДА

У Дарницькому і Дніпровському районах столиці в повітрі зафіксовано продукти горіння. Жителям рекомендують закрити вікна.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Безвітряна погода викликає накопичення продуктів горіння в повітрі. Йдеться про автомобільні гази, забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств", - сказано в повідомленні.

Так, вміст діоксиду азоту в повітрі на Лівому березі столиці перевищено в 5 разів, оксиду азоту - в 1,3 рази, діоксиду вуглецю - в 4 рази, формальдегіду - в 43 рази.

У КМДА порадили жителям Лівого берега обмежити перебування на свіжому повітрі і не відкривати вікна, а якщо їх все ж довелося відкрити - завішувати кватирки вологою тканиною.

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Також слід проводити вологе прибирання і пити більше рідини. Корисно поставити в квартирі ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.

"Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря", - зазначили в КМДА.

Автор: 

повітря (165) КМДА (2363) Київ (19405) смог (20) екологія (1346)


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Топ коментарі
+6
Иут головне, чомусь в кінці: «формальдегида - в 43 раза
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30.11.2020 23:14
+5
Що тут сказати. Дякую, що живу в столиці. Немає у нас таких підприємств, як в тому ж Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі. Але вистачає вихлопи є. І стічні води в Дніпро. І тут місцеву владу треба писком тицяти. А як ти таке дозволив, де фільтри? Підалік, що скажеш?
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30.11.2020 23:31
+3
Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА - Цензор.НЕТ 9353
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30.11.2020 23:32
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Ну і що горить? Чи це тільки мусорний завод, як завжди, коптить на Позняках.
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30.11.2020 23:08 Відповісти
А ну розкажи мені, що в Києві працює крім харчової, легкої і трошки хімічної промисловості?
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30.11.2020 23:18 Відповісти
Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА - Цензор.НЕТ 2227
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30.11.2020 23:26 Відповісти
Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА - Цензор.НЕТ 9353
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30.11.2020 23:32 Відповісти
Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА - Цензор.НЕТ 3521
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30.11.2020 23:35 Відповісти
Возможно какая-то утечка на заводе ДСП, если формальдегид в таком кол-ве в воздухе.
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01.12.2020 00:34 Відповісти
1) Краков в яме (там хоть жги хоть не жги)
2) в Польше зимой топят углем, частный сектор так поголовно
..интересно что в Германии такая же фигня! и даже поляки жалуются, когда ветер со стороны Германии (понятно почему им так хочется кацапского газу)
В Украине в этом отношении в сравнении с Польшами/Германиями вообще коммунизм
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30.11.2020 23:33 Відповісти
В Кракове топят полетами. Я даже не буду спрашивать за кого ты голосовал.
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01.12.2020 01:38 Відповісти
Иут головне, чомусь в кінці: «формальдегида - в 43 раза
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30.11.2020 23:14 Відповісти
на левом берегу?
от уже правда не каждый продукт горения до середины Днепра дошкребется.
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30.11.2020 23:20 Відповісти
Та да. Десь о годині 15-й був такий душман, що я подумала десь на жд коліях в Дарниці загорівся брикет в вагонах.
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30.11.2020 23:23 Відповісти
Що тут сказати. Дякую, що живу в столиці. Немає у нас таких підприємств, як в тому ж Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі. Але вистачає вихлопи є. І стічні води в Дніпро. І тут місцеву владу треба писком тицяти. А як ти таке дозволив, де фільтри? Підалік, що скажеш?
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30.11.2020 23:31 Відповісти
вихлопи від авто з кожним роком все більш екологічні (реально, раніше в київських корках можна було свідомість втратити)
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30.11.2020 23:35 Відповісти
шо ты несёшь, если машин больше стало а электродвигателей всего 5-10%
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30.11.2020 23:47 Відповісти
Только раньше их было меньше и они ехали, а теперь стоят)
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01.12.2020 00:18 Відповісти
Только раньше они были с катализаторами
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01.12.2020 01:39 Відповісти
Особенно вазы, газы и ланосы были с катализаторами)))
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01.12.2020 07:24 Відповісти
Не можу погодитись. Зараз, через ремонти основних розв"язок, одночасно стоїть все місто. Мені ще п"ятнадцять років тому було дуже шкода мешканців Троєщини. Вони чекали на метро.
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30.11.2020 23:48 Відповісти
"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - отметили в КГГА.

Очень своевременный совет в нынешней ситуации. Проще сразу в морг.
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01.12.2020 00:47 Відповісти
Зловісний заголовок. Можна було ще сформулювати - "Нет времени объяснять. Окна не открывайте".
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01.12.2020 00:55 Відповісти
виталька сразу решил вводить интеллектуальный локдаун. блад! ничего нового. и опять на пять лет.
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01.12.2020 01:00 Відповісти
Типа лысого поставили бы, и было как со степашкой😃. Забавные зелёные, шо пипец.
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01.12.2020 01:43 Відповісти
И ВСЕ КАК ЛОХИ ЭТО ТЕРПЯТ ПЛЮЯ НА СВОИХ ДЕТЕЙ !!! ХОТЯ ПРОСТО ЗА ОДИН ДЕНЬ ВСЕ ВРЕДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУ БЫТЬ УНИЧТОЖЕННЫ !!!
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01.12.2020 01:38 Відповісти
Вместе с лохами, которые на них работают и голосуют за зе!!!!!
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01.12.2020 01:41 Відповісти
Їхав з Києва іінтерсіті, то бачив під Києвом сміттєзвалище горить, дебело горить, цікаво куди вітер, може в цьому причина!
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01.12.2020 06:13 Відповісти
Та мокрая тряпка на окне во время проветривания - как до женского полового органа дверца. Она только сделает бессмысленным само проветривание.
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01.12.2020 07:53 Відповісти
Мені цікаво, хто думає про будівництво окружної, чи весь транзит з одного на інший беріг буде повзти через місто? А так вирізайте дерева, забудовуйте кожний метр і буде вам щастя.
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01.12.2020 08:19 Відповісти
Окна не открывайте - задохнетесь, из дома не выходите - не вернетесь, спать не ложитесь - не проснетесь!
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01.12.2020 08:27 Відповісти
Лучше этим КГГА предупредить собственников дарницкой ТЭЦ, а то зимой не останется отмазок. Ещё лучше ночью предупреждать, когда это всё они в трубу выпускают.
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02.12.2020 17:04 Відповісти
 
 