Жителям Лівого берега Києва краще не відкривати вікна, - КМДА

У Дарницькому і Дніпровському районах столиці в повітрі зафіксовано продукти горіння. Жителям рекомендують закрити вікна.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Безвітряна погода викликає накопичення продуктів горіння в повітрі. Йдеться про автомобільні гази, забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств", - сказано в повідомленні.

Так, вміст діоксиду азоту в повітрі на Лівому березі столиці перевищено в 5 разів, оксиду азоту - в 1,3 рази, діоксиду вуглецю - в 4 рази, формальдегіду - в 43 рази.

У КМДА порадили жителям Лівого берега обмежити перебування на свіжому повітрі і не відкривати вікна, а якщо їх все ж довелося відкрити - завішувати кватирки вологою тканиною.

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Також слід проводити вологе прибирання і пити більше рідини. Корисно поставити в квартирі ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.

"Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря", - зазначили в КМДА.