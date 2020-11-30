Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА
В Дарницком и Днепровском районах столицы в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителям рекомендуют закрыть окна.
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующихся в результате работы промышленных предприятий", - сказано в сообщении.
Так, содержание диоксида азота в воздухе на Левом берегу столицы превышено в 5 раз, оксида азота - в 1,3 раза, диоксида углерода - в 4 раза, формальдегида - в 43 раза.
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В КГГА посоветовали жителям Левого берега ограничить пребывание на свежем воздухе и не открывать окна, а если их все же пришлось открыть - завешивать форточки влажной тканью.
Также следует проводить влажную уборку и пить больше жидкости. Полезно поставить в квартире емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.
"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - отметили в КГГА.
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2) в Польше зимой топят углем, частный сектор так поголовно
..интересно что в Германии такая же фигня! и даже поляки жалуются, когда ветер со стороны Германии (понятно почему им так хочется кацапского газу)
В Украине в этом отношении в сравнении с Польшами/Германиями вообще коммунизм
от уже правда не каждый продукт горения до середины Днепра дошкребется.
Очень своевременный совет в нынешней ситуации. Проще сразу в морг.