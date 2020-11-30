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Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА

Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА

В Дарницком и Днепровском районах столицы в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителям рекомендуют закрыть окна.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующихся в результате работы промышленных предприятий", - сказано в сообщении.

Так, содержание диоксида азота в воздухе на Левом берегу столицы превышено в 5 раз, оксида азота - в 1,3 раза, диоксида углерода - в 4 раза, формальдегида - в 43 раза.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киев попал в тройку лидеров среди городов мира с самым грязным воздухом

В КГГА посоветовали жителям Левого берега ограничить пребывание на свежем воздухе и не открывать окна, а если их все же пришлось открыть - завешивать форточки влажной тканью.

Также следует проводить влажную уборку и пить больше жидкости. Полезно поставить в квартире емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - отметили в КГГА.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве назвали топ-3 главных загрязнителей воздуха

Автор: 

воздух (173) КГГА (2977) Киев (25469) смог (40) экология (1607)


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Топ комментарии
+6
Иут головне, чомусь в кінці: «формальдегида - в 43 раза
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30.11.2020 23:14
+5
Що тут сказати. Дякую, що живу в столиці. Немає у нас таких підприємств, як в тому ж Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі. Але вистачає вихлопи є. І стічні води в Дніпро. І тут місцеву владу треба писком тицяти. А як ти таке дозволив, де фільтри? Підалік, що скажеш?
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30.11.2020 23:31
+3
Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА - Цензор.НЕТ 9353
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30.11.2020 23:32
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Ну і що горить? Чи це тільки мусорний завод, як завжди, коптить на Позняках.
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30.11.2020 23:08 Ответить
А ну розкажи мені, що в Києві працює крім харчової, легкої і трошки хімічної промисловості?
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30.11.2020 23:18 Ответить
Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА - Цензор.НЕТ 2227
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30.11.2020 23:26 Ответить
Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА - Цензор.НЕТ 9353
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30.11.2020 23:32 Ответить
Жителям Левого берега Киева лучше не открывать окна, - КГГА - Цензор.НЕТ 3521
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30.11.2020 23:35 Ответить
Возможно какая-то утечка на заводе ДСП, если формальдегид в таком кол-ве в воздухе.
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01.12.2020 00:34 Ответить
1) Краков в яме (там хоть жги хоть не жги)
2) в Польше зимой топят углем, частный сектор так поголовно
..интересно что в Германии такая же фигня! и даже поляки жалуются, когда ветер со стороны Германии (понятно почему им так хочется кацапского газу)
В Украине в этом отношении в сравнении с Польшами/Германиями вообще коммунизм
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30.11.2020 23:33 Ответить
В Кракове топят полетами. Я даже не буду спрашивать за кого ты голосовал.
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01.12.2020 01:38 Ответить
Иут головне, чомусь в кінці: «формальдегида - в 43 раза
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30.11.2020 23:14 Ответить
на левом берегу?
от уже правда не каждый продукт горения до середины Днепра дошкребется.
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30.11.2020 23:20 Ответить
Та да. Десь о годині 15-й був такий душман, що я подумала десь на жд коліях в Дарниці загорівся брикет в вагонах.
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30.11.2020 23:23 Ответить
Що тут сказати. Дякую, що живу в столиці. Немає у нас таких підприємств, як в тому ж Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі. Але вистачає вихлопи є. І стічні води в Дніпро. І тут місцеву владу треба писком тицяти. А як ти таке дозволив, де фільтри? Підалік, що скажеш?
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30.11.2020 23:31 Ответить
вихлопи від авто з кожним роком все більш екологічні (реально, раніше в київських корках можна було свідомість втратити)
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30.11.2020 23:35 Ответить
шо ты несёшь, если машин больше стало а электродвигателей всего 5-10%
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30.11.2020 23:47 Ответить
Только раньше их было меньше и они ехали, а теперь стоят)
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01.12.2020 00:18 Ответить
Только раньше они были с катализаторами
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01.12.2020 01:39 Ответить
Особенно вазы, газы и ланосы были с катализаторами)))
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01.12.2020 07:24 Ответить
Не можу погодитись. Зараз, через ремонти основних розв"язок, одночасно стоїть все місто. Мені ще п"ятнадцять років тому було дуже шкода мешканців Троєщини. Вони чекали на метро.
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30.11.2020 23:48 Ответить
"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - отметили в КГГА.

Очень своевременный совет в нынешней ситуации. Проще сразу в морг.
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01.12.2020 00:47 Ответить
Зловісний заголовок. Можна було ще сформулювати - "Нет времени объяснять. Окна не открывайте".
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01.12.2020 00:55 Ответить
виталька сразу решил вводить интеллектуальный локдаун. блад! ничего нового. и опять на пять лет.
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01.12.2020 01:00 Ответить
Типа лысого поставили бы, и было как со степашкой😃. Забавные зелёные, шо пипец.
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01.12.2020 01:43 Ответить
И ВСЕ КАК ЛОХИ ЭТО ТЕРПЯТ ПЛЮЯ НА СВОИХ ДЕТЕЙ !!! ХОТЯ ПРОСТО ЗА ОДИН ДЕНЬ ВСЕ ВРЕДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУ БЫТЬ УНИЧТОЖЕННЫ !!!
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01.12.2020 01:38 Ответить
Вместе с лохами, которые на них работают и голосуют за зе!!!!!
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01.12.2020 01:41 Ответить
Їхав з Києва іінтерсіті, то бачив під Києвом сміттєзвалище горить, дебело горить, цікаво куди вітер, може в цьому причина!
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01.12.2020 06:13 Ответить
Та мокрая тряпка на окне во время проветривания - как до женского полового органа дверца. Она только сделает бессмысленным само проветривание.
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01.12.2020 07:53 Ответить
Мені цікаво, хто думає про будівництво окружної, чи весь транзит з одного на інший беріг буде повзти через місто? А так вирізайте дерева, забудовуйте кожний метр і буде вам щастя.
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01.12.2020 08:19 Ответить
Окна не открывайте - задохнетесь, из дома не выходите - не вернетесь, спать не ложитесь - не проснетесь!
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01.12.2020 08:27 Ответить
Лучше этим КГГА предупредить собственников дарницкой ТЭЦ, а то зимой не останется отмазок. Ещё лучше ночью предупреждать, когда это всё они в трубу выпускают.
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02.12.2020 17:04 Ответить
 
 