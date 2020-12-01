Депутат Європарламенту від Угорщини Саєр, який виступав проти одностатевих шлюбів, пішов у відставку після затримання на гей-вечірці

Депутат Європарламенту від Угорщини Йожеф Саєр пішов у відставку після того, як був затриманий на секс-вечірці у Брюсселі, яка проходила з порушенням антикоронавірусних обмежень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Meduza, інцидент стався 27 листопада. 1 грудня з посиланням на джерела про нього вперше написало видання La Derniere Heure. Як зазначала газета, вечірка відбувалася на території бару, що за декілька десятків метрів від поліцейського комісаріату в центрі Брюсселя. Журналіст Euronews Даррен Маккефрі уточнював, що це була вечірка для гомосексуалів.

Поліцію викликали через шум, оскільки через коронавірус усі бари і ресторани в Бельгії повинні бути закриті. Під час рейду було затримано близько 25 осіб. La Derniere Heure зазначала, що в барі було двоє дипломатів-високопосадовців, а також депутат Європарламенту (його імені газета не називала), який при появі поліції намагався втекти через вікно, але був затриманий. В учасників вечірки були вилучені наркотики.

29 листопада, ще до того, як про історію дізналися ЗМІ, Саєр оголосив про свою відставку. Тоді він пояснював її втомою від щоденної політичної боротьби, підкреслюючи, що прийняв таке рішення "після довгого періоду роздумів".

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1 грудня Саєр визнав, що справді був на вечірці. Він попросив вибачення за "безвідповідальне порушення правил" карантину і заявив про готовність зазнати покарання за це. При цьому колишній депутат стверджував, що не вживав наркотиків. Він заявив, що не знає, звідки при ньому була виявлена ​​таблетка екстазі, і підкреслив, що ще під час затримання пропонував поліцейським пройти тест на наркотичне сп'яніння.

Саєр був членом правлячої в Угорщині консервативної партії "Фідес" і одним із близьких соратників прем'єра Віктора Орбана. У 2010 році за безпосередньою участю Саєра до конституції країни були прийняті поправки, які закріплювали поняття інституту шлюбу як союзу чоловіка і жінки.