УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10309 відвідувачів онлайн
Новини
11 647 110

Депутат Європарламенту від Угорщини Саєр, який виступав проти одностатевих шлюбів, пішов у відставку після затримання на гей-вечірці

Депутат Європарламенту від Угорщини Саєр, який виступав проти одностатевих шлюбів, пішов у відставку після затримання на гей-вечірці
Фото: hungarytoday.hu

Депутат Європарламенту від Угорщини Йожеф Саєр пішов у відставку після того, як був затриманий на секс-вечірці у Брюсселі, яка проходила з порушенням антикоронавірусних обмежень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Meduza, інцидент стався 27 листопада. 1 грудня з посиланням на джерела про нього вперше написало видання La Derniere Heure. Як зазначала газета, вечірка відбувалася на території бару, що за декілька десятків метрів від поліцейського комісаріату в центрі Брюсселя. Журналіст Euronews Даррен Маккефрі уточнював, що це була вечірка для гомосексуалів.

Поліцію викликали через шум, оскільки через коронавірус усі бари і ресторани в Бельгії повинні бути закриті. Під час рейду було затримано близько 25 осіб. La Derniere Heure зазначала, що в барі було двоє дипломатів-високопосадовців, а також депутат Європарламенту (його імені газета не називала), який при появі поліції намагався втекти через вікно, але був затриманий. В учасників вечірки були вилучені наркотики.

29 листопада, ще до того, як про історію дізналися ЗМІ, Саєр оголосив про свою відставку. Тоді він пояснював її втомою від щоденної політичної боротьби, підкреслюючи, що прийняв таке рішення "після довгого періоду роздумів".

Читайте також: Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказано проблеми з вихованням. ФОТОрепортаж

1 грудня Саєр визнав, що справді був на вечірці. Він попросив вибачення за "безвідповідальне порушення правил" карантину і заявив про готовність зазнати покарання за це. При цьому колишній депутат стверджував, що не вживав наркотиків. Він заявив, що не знає, звідки при ньому була виявлена ​​таблетка екстазі, і підкреслив, що ще під час затримання пропонував поліцейським пройти тест на наркотичне сп'яніння.

Саєр був членом правлячої в Угорщині консервативної партії "Фідес" і одним із близьких соратників прем'єра Віктора Орбана. У 2010 році за безпосередньою участю Саєра до конституції країни були прийняті поправки, які закріплювали поняття інституту шлюбу як союзу чоловіка і жінки.

Автор: 

Угорщина (2261) депутат (1770) Європарламент (1041) затримання (4336) одностатеві шлюби (10) скандал (625) ЛГБТ-спільнота (266)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Крч я понял почему мадяры выпендрываются. П....сы там
показати весь коментар
01.12.2020 23:39
+30
****** ещё и п и . О р асы)))
показати весь коментар
01.12.2020 23:54
+24
Почему не задержали Сийярто? Судя по его последним заявлениям - он самый главный цыганский *******!
показати весь коментар
01.12.2020 23:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Наглядное сравнение гея и наших пи@@сов
показати весь коментар
02.12.2020 08:11 Відповісти
Решил внедриться в стан врага и объявить войну геями, но сразу же проиграл)))
показати весь коментар
02.12.2020 09:10 Відповісти
Похоже на наших чиновников, которые с коррупцией борятся
показати весь коментар
02.12.2020 09:11 Відповісти
Уже давно известно, что те, кто особо рьяно протестуют против сексменьшинств - сами являются конченными ********.
показати весь коментар
02.12.2020 09:15 Відповісти
Венгрия, на подсосе у свинособак - поэтому удивляться ничему не стоит.
И нужно писать правильно, у них нет геев, у них только кидарасы....
показати весь коментар
02.12.2020 10:21 Відповісти
Кажуть міністр закордоних справ Сірайло там тоже був, але втік через задній прохід!!!
показати весь коментар
02.12.2020 12:03 Відповісти
Ну зачем же сразу в отставку. Он же там не женился, а просто трахался... Но вообще неудивительно: среди завзятых моралистов всегда хватало лицемеров и моральных уродов.
показати весь коментар
02.12.2020 14:24 Відповісти
Вот так выглядит злоупотребление служебным положением в личных целях у мадьяр. Чувак просто не хотел выходить замуж за подружку, потому и выступал против однополых браков.
показати весь коментар
02.12.2020 15:30 Відповісти
Лицемер
показати весь коментар
17.12.2020 18:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 