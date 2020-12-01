Депутат Европарламента от Венгрии Сайер, выступавший против однополых браков, ушел в отставку после задержания на гей-вечеринке

Депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер ушел в отставку после того, как был задержан на секс-вечеринке в Брюсселе, которая проходила в нарушение антикоронавирусных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Meduza, инцидент произошел 27 ноября, 1 декабря со ссылкой на источники о нем впервые написало издание La Derniere Heure. Как отмечала газета, вечеринка происходила на территории бара, который находится в нескольких десятках метров от полицейского комиссариата в центре Брюсселя. Журналист Euronews Даррен Маккэфри уточнял, что это была вечеринка для гомосексуалов.

Полицию вызвали из-за шума, так как из-за коронавируса все бары и рестораны в Бельгии должны быть закрыты. В ходе рейда были задержаны около 25 человек. La Derniere Heure отмечала, что в баре находились два высокопоставленных дипломата, а также депутат Европарламента (его имени газета не называла), который при появлении полиции пытался бежать через окно, но был задержан. У участников вечеринки были изъяты наркотики.

29 ноября, еще до того, как об истории узнали СМИ, Сайер объявил о своей отставке. Тогда он объяснял свой уход усталостью от ежедневной политической борьбы, подчеркивая, что принял решение об уходе "после долгого периода размышлений".

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1 декабря Сайер признал, что действительно находился на вечеринке. Он попросил прощения за "безответственное нарушение правил" карантина и заявил о готовности понести наказание за это. При этом бывший депутат утверждал, что не употреблял наркотики. Он заявил, что не знает, откуда при нем была обнаружена таблетка экстази, и подчеркнул, что еще при задержании предлагал полицейским пройти тест на наркотическое опьянение.

Сайер был членом правящей в Венгрии консервативной партии "Фидес" и одним из близких соратников премьера Виктора Орбана. В 2010 году при непосредственном участии Сайера в конституцию страны были приняты поправки, которые закрепляли понятие института брака как союза мужчины и женщины.