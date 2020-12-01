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Депутат Европарламента от Венгрии Сайер, выступавший против однополых браков, ушел в отставку после задержания на гей-вечеринке

Депутат Европарламента от Венгрии Сайер, выступавший против однополых браков, ушел в отставку после задержания на гей-вечеринке
Фото: hungarytoday.hu

Депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер ушел в отставку после того, как был задержан на секс-вечеринке в Брюсселе, которая проходила в нарушение антикоронавирусных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Meduza, инцидент произошел 27 ноября, 1 декабря со ссылкой на источники о нем впервые написало издание La Derniere Heure. Как отмечала газета, вечеринка происходила на территории бара, который находится в нескольких десятках метров от полицейского комиссариата в центре Брюсселя. Журналист Euronews Даррен Маккэфри уточнял, что это была вечеринка для гомосексуалов.

Полицию вызвали из-за шума, так как из-за коронавируса все бары и рестораны в Бельгии должны быть закрыты. В ходе рейда были задержаны около 25 человек. La Derniere Heure отмечала, что в баре находились два высокопоставленных дипломата, а также депутат Европарламента (его имени газета не называла), который при появлении полиции пытался бежать через окно, но был задержан. У участников вечеринки были изъяты наркотики.

29 ноября, еще до того, как об истории узнали СМИ, Сайер объявил о своей отставке. Тогда он объяснял свой уход усталостью от ежедневной политической борьбы, подчеркивая, что принял решение об уходе "после долгого периода размышлений".

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1 декабря Сайер признал, что действительно находился на вечеринке. Он попросил прощения за "безответственное нарушение правил" карантина и заявил о готовности понести наказание за это. При этом бывший депутат утверждал, что не употреблял наркотики. Он заявил, что не знает, откуда при нем была обнаружена таблетка экстази, и подчеркнул, что еще при задержании предлагал полицейским пройти тест на наркотическое опьянение.

Сайер был членом правящей в Венгрии консервативной партии "Фидес" и одним из близких соратников премьера Виктора Орбана. В 2010 году при непосредственном участии Сайера в конституцию страны были приняты поправки, которые закрепляли понятие института брака как союза мужчины и женщины.

Автор: 

Венгрия (1932) депутат (3309) Европарламент (1795) задержание (6673) однополые браки (16) скандал (4475) ЛГБТ-сообщество (332)


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Топ комментарии
+42
Крч я понял почему мадяры выпендрываются. П....сы там
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01.12.2020 23:39
+30
****** ещё и п и . О р асы)))
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01.12.2020 23:54
+24
Почему не задержали Сийярто? Судя по его последним заявлениям - он самый главный цыганский *******!
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01.12.2020 23:43
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Наглядное сравнение гея и наших пи@@сов
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02.12.2020 08:11 Ответить
Решил внедриться в стан врага и объявить войну геями, но сразу же проиграл)))
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02.12.2020 09:10 Ответить
Похоже на наших чиновников, которые с коррупцией борятся
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02.12.2020 09:11 Ответить
Уже давно известно, что те, кто особо рьяно протестуют против сексменьшинств - сами являются конченными ********.
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02.12.2020 09:15 Ответить
Венгрия, на подсосе у свинособак - поэтому удивляться ничему не стоит.
И нужно писать правильно, у них нет геев, у них только кидарасы....
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02.12.2020 10:21 Ответить
Кажуть міністр закордоних справ Сірайло там тоже був, але втік через задній прохід!!!
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02.12.2020 12:03 Ответить
Ну зачем же сразу в отставку. Он же там не женился, а просто трахался... Но вообще неудивительно: среди завзятых моралистов всегда хватало лицемеров и моральных уродов.
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02.12.2020 14:24 Ответить
Вот так выглядит злоупотребление служебным положением в личных целях у мадьяр. Чувак просто не хотел выходить замуж за подружку, потому и выступал против однополых браков.
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02.12.2020 15:30 Ответить
Лицемер
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17.12.2020 18:10 Ответить
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