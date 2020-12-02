"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат

За жовтень українцям нарахували 11 млрд грн за надання комунальних послуг. Це на 57% більше, ніж торік - тоді за жовтень всі приватні споживачі мали заплатити 7 млрд.

Про це свідчать дані Держстату, інформує Цензор.НЕТ.

У жовтні українці погасили понад 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, а рік тому - 5,8 млрд грн (понад 83%).

Відповідно, борг українців за комунальні послуги в жовтні збільшився на 1,7 млрд грн. Загалом заборгованість становить 56,1 млрд грн.

Найбільше за комунальні послуги нарахували жителям Києва (1,45 млрд грн), Харківської (944 млн грн), Дніпропетровської (925 млн грн), Київської (794 млн грн) і Львівської (763 млн грн) областей.