"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат
За жовтень українцям нарахували 11 млрд грн за надання комунальних послуг. Це на 57% більше, ніж торік - тоді за жовтень всі приватні споживачі мали заплатити 7 млрд.
Про це свідчать дані Держстату, інформує Цензор.НЕТ.
У жовтні українці погасили понад 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, а рік тому - 5,8 млрд грн (понад 83%).
Відповідно, борг українців за комунальні послуги в жовтні збільшився на 1,7 млрд грн. Загалом заборгованість становить 56,1 млрд грн.
Найбільше за комунальні послуги нарахували жителям Києва (1,45 млрд грн), Харківської (944 млн грн), Дніпропетровської (925 млн грн), Київської (794 млн грн) і Львівської (763 млн грн) областей.
Топ коментарі
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Да уж умные. Сразу после прихода пороха,я за себя скажу,меня пенсионера,с 207$ посадили на 80$. При этом цены не уменьшились. Завод НКЭМЗ(Новая Каховка) вырезали. В 2016 году оставалось 3 полуживых из 12 цехов...В общем катились при порохе и продолжаем катиться в пропасть.И некому это падение остановить.Нет нормального человека одни БРЫГИ!
Твой пост подтверждает, что за Пороха голосуют умные люди, которые могут проанализировать ситуацию, в данном случае касаемо политики. Но ты не растраивайся, ЗЕбанько вам обещал конец. Эпохи его бедности. Занимай очередь, и ЗЕлена сопля и тебе разрешит подержаться за конец.
Лучшее - враг хорошего.
Про отопления в домах отдельная история.Людей оставили без выбора.Большинство многоэтажек и прочих домов не имеют возможности влиять на своё отопления квартиры.Прикрутить или добавить тепло.Нет проектов что бы каждый мог в своей квартире регулировать данную тему.Завтра они скажут платите за отопление 10 тыс.Всем пофиг.Пришёл очередной тупой который не понимает как живёт простой народ и с чем он сталкивается.
Без лоха жизнь для бубочки плоха...
Да, ЗЕбанутые?
И это еще не конец... Сначала зебилы перейдут на отбросы, а потом будут сидеть с протянутой рукой.
С точки зрения социал-дарвинизма ЗЕ подстегнул естественный отбор. Никчемные не должны выжить.