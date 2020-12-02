УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини
18 819 264

"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат

За жовтень українцям нарахували 11 млрд грн за надання комунальних послуг. Це на 57% більше, ніж торік - тоді за жовтень всі приватні споживачі мали заплатити 7 млрд.

Про це свідчать дані Держстату, інформує Цензор.НЕТ.

У жовтні українці погасили понад 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, а рік тому - 5,8 млрд грн (понад 83%).

Відповідно, борг українців за комунальні послуги в жовтні збільшився на 1,7 млрд грн. Загалом заборгованість становить 56,1 млрд грн.

Найбільше за комунальні послуги нарахували жителям Києва (1,45 млрд грн), Харківської (944 млн грн), Дніпропетровської (925 млн грн), Київської (794 млн грн) і Львівської (763 млн грн) областей.

Автор: 

Тарифи на воду (397) опалення (909) тарифи (2009) комунальні послуги (569) електроенергія (6176) Держстат (1604) Тарифи на газ (1055)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+73
"хужынибудит"
показати весь коментар
02.12.2020 21:15
+60
https://censor.net/ru/user/140860 - ".....2 грудня 2019 Зе записав свій знаменитий відосік....."

"Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат - Цензор.НЕТ 981
показати весь коментар
02.12.2020 21:25
+57
До речі, якраз 2 грудня 2019 Зе записав свій знаменитий відосік, де попросив трішки почекати і обіцяв, що в 2020 комуналка подешевшає
показати весь коментар
02.12.2020 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
"...какая разница.."
показати весь коментар
02.12.2020 22:19 Відповісти
А ну ка все заткнулись! Хватит клавы ломать диванные герои. Быстренько все побежали оплачивать .
показати весь коментар
02.12.2020 22:26 Відповісти
Вова, хватит паясничать, бо плохо кончишь-те.
показати весь коментар
03.12.2020 18:30 Відповісти
Причины роста платежей могут быть разные, лично я особого роста тарифов не увидел, как было так и осталось.
показати весь коментар
02.12.2020 22:29 Відповісти
+20-25% на газ и столько же на центральное отопление и примерно 12% на воду. Рост по сравнению с ноябрем 19 гривен в 400 на двушку.
показати весь коментар
03.12.2020 20:46 Відповісти
Зелёные мародёры прекрасно знают, что наш народ повозмущается, поугрожает власти и дружно побежит всё оплачивать, отказывая себе в нормальной еде, лечении, отдыхе, мелких радостях....Грех не повышать тарифы таким лохам....
показати весь коментар
02.12.2020 22:31 Відповісти
А при Поросе тарифы не повышали? я сейчас меньше плачу чем при той мразоте.
показати весь коментар
02.12.2020 22:39 Відповісти
Вы абсолютно правы, не горячитесь....Ответственный за свои обещания Голобородька выполнил свои обещания по снижению тарифов, для чего Вы и Вам подобные его выбрали, перетащили из клоунской гримёрки в президентские хоромы.....Одним словом, вы сделали всех.... И себя ,в том числе....
показати весь коментар
02.12.2020 22:47 Відповісти
Ясный пень. денег то у тебя нет. Вот и не платиш.
показати весь коментар
02.12.2020 22:55 Відповісти
Я знаю что ты прокацапская мразота и дебил безграмотный, докажи обратное
показати весь коментар
03.12.2020 04:17 Відповісти
Зельобобам пх - аби не Порошенко)
показати весь коментар
02.12.2020 22:47 Відповісти
Б-е-е-е-е!!! Ущемляют руськоязычных, заставляют говорить на украинском....уколите нас от короновируса шмурдяком из Макшании...абынепорошенко...
показати весь коментар
02.12.2020 22:54 Відповісти
узбагойся, сделаем твоего педрошенко президентом ...львова )
показати весь коментар
02.12.2020 23:04 Відповісти
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 596
показати весь коментар
02.12.2020 22:54 Відповісти
лайно до лайна...
показати весь коментар
03.12.2020 08:32 Відповісти
Потому что прихильныки Пороха - умные люди, а вокруг ЗЕбанутоно преписдента - тупое продажное быдло.
показати весь коментар
03.12.2020 10:22 Відповісти
"Потому что прихильныки Пороха - умные люди, а вокруг ЗЕбанутоно преписдента - тупое продажное быдло."
Да уж умные. Сразу после прихода пороха,я за себя скажу,меня пенсионера,с 207$ посадили на 80$. При этом цены не уменьшились. Завод НКЭМЗ(Новая Каховка) вырезали. В 2016 году оставалось 3 полуживых из 12 цехов...В общем катились при порохе и продолжаем катиться в пропасть.И некому это падение остановить.Нет нормального человека одни БРЫГИ!
показати весь коментар
03.12.2020 11:03 Відповісти
А при чем тут Порох? Скажи спасибо фюреру репоедов, Куйлу, что он напал на Украину. Или это Порох напал на народ бамбаса и на Куйла?
Твой пост подтверждает, что за Пороха голосуют умные люди, которые могут проанализировать ситуацию, в данном случае касаемо политики. Но ты не растраивайся, ЗЕбанько вам обещал конец. Эпохи его бедности. Занимай очередь, и ЗЕлена сопля и тебе разрешит подержаться за конец.
показати весь коментар
03.12.2020 11:59 Відповісти
А с другой стороны - просто надо перестать платить.
показати весь коментар
02.12.2020 22:58 Відповісти
ну что 73% дебилов, довольны?
показати весь коментар
02.12.2020 23:02 Відповісти
Хе-хе-хе ! Знайшли шляхи !
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 738
показати весь коментар
02.12.2020 23:13 Відповісти
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6696
показати весь коментар
02.12.2020 23:15 Відповісти
нашли а потом потеряли
показати весь коментар
03.12.2020 10:12 Відповісти
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 8359
показати весь коментар
02.12.2020 23:17 Відповісти
А тепер фірми 95кварталу будуть квартири за борги забирати😀
показати весь коментар
02.12.2020 23:39 Відповісти
Мало. Надо до 73 процентов дотянуть. Зебилы должны страдать симвоЛИЧНО. Дорогом вам обойдется жажда халявы-лох должен платить всегда.
показати весь коментар
02.12.2020 23:54 Відповісти
Хотели как лучше- получили как всегда (пословица Кравчука).
Лучшее - враг хорошего.
показати весь коментар
03.12.2020 00:28 Відповісти
Это Черномырдина
показати весь коментар
03.12.2020 06:41 Відповісти
Кінець епохи зубожіння! Зебіли, ви це зробили разом, шийте торби для старцювання.
показати весь коментар
03.12.2020 00:00 Відповісти
Головне щоб ліхтарі в парках світили.
показати весь коментар
03.12.2020 00:26 Відповісти
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 3538
показати весь коментар
03.12.2020 00:48 Відповісти
Ну так всё для людей особенно в период карантина когда и так многим туго.Газ который покупали совсем по низкой цене в прошлом году и который был забит до отказа в хранилищах сейчас впаривают народу по тройной цене как новая закупка.Это кидок народа.Тупые не понимают что за комуналку резко начали не платить.Пенсия меньше чем комуналка.выживай как хочешь это и есть геноцид.
Про отопления в домах отдельная история.Людей оставили без выбора.Большинство многоэтажек и прочих домов не имеют возможности влиять на своё отопления квартиры.Прикрутить или добавить тепло.Нет проектов что бы каждый мог в своей квартире регулировать данную тему.Завтра они скажут платите за отопление 10 тыс.Всем пофиг.Пришёл очередной тупой который не понимает как живёт простой народ и с чем он сталкивается.
показати весь коментар
03.12.2020 00:55 Відповісти
Так... 73% дебилов поддержали бубочку, он им обещал снижение цен на комуналку.
Без лоха жизнь для бубочки плоха...
Да, ЗЕбанутые?
показати весь коментар
03.12.2020 10:26 Відповісти
Так отлично же. Убогим зубожилам теперь совсем похорошело.

И это еще не конец... Сначала зебилы перейдут на отбросы, а потом будут сидеть с протянутой рукой.

С точки зрения социал-дарвинизма ЗЕ подстегнул естественный отбор. Никчемные не должны выжить.
показати весь коментар
03.12.2020 01:38 Відповісти
мало. байден не доволен. ему папередник докладывал, что подняли на 100%.
показати весь коментар
03.12.2020 01:51 Відповісти
И тут Сорос постарался))
показати весь коментар
03.12.2020 08:01 Відповісти
І хто це зробив разом???
показати весь коментар
03.12.2020 08:01 Відповісти
блаЗЄнські Свідки низьких тарифів
показати весь коментар
03.12.2020 08:33 Відповісти
"Коммуналка" подорожала за год на 57%, - чтобы олигархи не обеднели.
показати весь коментар
03.12.2020 08:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU Зеленский обещает в видосике, что уменьшит тарифы в два раза. - 3 мин. 30 сек.
показати весь коментар
03.12.2020 08:46 Відповісти
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9543
показати весь коментар
03.12.2020 09:51 Відповісти
Самое интересное, когда он перед выборами обещал снизить тарифы и вообще отменить плату за комуналку для пенсионеров, и когда его спросили, где он возьмёт деньги, он намекнул, что посадит Порошенко и заберёт у него деньги. Это то, что больше всего понравилось зелибобам. Мои зелибобы радостно ржали и ликовали, с жадным блеском в глазах по поводу этого обещания. Им понравилось именно это "отнять и поделить". Сто лет назад большевики заманили народ именно на этот крючёк, что потом было, все знают. И вот прошло сто лет, и опять народ подловили на жадность и тупость.
показати весь коментар
03.12.2020 10:02 Відповісти
Лох не мамонт,лох не вымрет
показати весь коментар
03.12.2020 10:09 Відповісти
Так це зрада чи перемога?
показати весь коментар
03.12.2020 10:39 Відповісти
Клята Юлька знову вкраланашефсьо
показати весь коментар
03.12.2020 12:41 Відповісти
Юлина школа ЕЭСУ и все такое, главное папередники... Не пойму , баб Юля то ли харю отъедает за год до пенсии, чи то дупу на харю натянула... ХТОЗНА...
показати весь коментар
03.12.2020 18:38 Відповісти
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 7350
показати весь коментар
03.12.2020 13:46 Відповісти
да как не коути а лучший президент был за все время
показати весь коментар
13.01.2021 03:07 Відповісти
да как не крути а лучший президент был за все время
показати весь коментар
13.01.2021 03:08 Відповісти
да он лох. ничего не понимающий и не ведающий. более умные товарищи его разводят как ребенка. и когда его будут тащить за ноги толпа. он прозреет.
показати весь коментар
03.12.2020 14:27 Відповісти
не, не прозреет, там о брущатку и тот мизер мозгов вытрясет.
показати весь коментар
03.12.2020 18:36 Відповісти
где то уже слышал про доброго царя а ташить его не будут некому в стране волевых людей не осталось кто ташить будет некому
показати весь коментар
13.01.2021 03:11 Відповісти
А где 73%? Почему не пляшут и не аплодируют. Шоу то вышло на ура! Они ведь этого хотели.
показати весь коментар
03.12.2020 18:43 Відповісти
А шо не слышно визга зеленоидов?
показати весь коментар
03.12.2020 20:52 Відповісти
Вот как по мне реалные "успехи" ЗЕ-команды !
показати весь коментар
03.12.2020 22:55 Відповісти
нам нужен супер майдан иначе затрахают
показати весь коментар
13.01.2021 03:06 Відповісти
думаю шас вопли начнуться путин нападет всегда так вопят когда в иканомике жопа
показати весь коментар
13.01.2021 03:12 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 