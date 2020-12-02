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"Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат

За октябрь украинцам насчитали 11 млрд грн за предоставление коммунальных услуг. Это 57% больше, чем год назад - тогда за октябрь все частные потребители должны были заплатить 7 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, информирует Цензор.НЕТ.

В октябре украинцы погасили более 9 млрд грн (около 82%) из начисленных сумм, а год назад – 5,8 млрд грн (более 83%).

Соответственно, долг украинцев за коммунальные услуги в октябре увеличился на 1,7 млрд грн. В общем задолженность составляет 56,1 млрд грн.

Больше всего за коммунальные услуги насчитали жителям Киева (1,45 млрд грн), Харьковской (944 млн грн), Днепропетровской (925 млн грн), Киевской (794 млн грн) и Львовской (763 млн грн) областей.

Смотрите также: Задолжавший 190 тыс. грн за коммуналку киевлянин угрожал оружием электрикам "Киевэнерго", пытавшимся отключить ему свет: "Уходи, б####, отсюда!". ВИДЕО

Автор: 

Тарифы на воду (748) Тарифы на отопление (721) тарифы (1858) коммунальные услуги (350) Тарифы на электроэнергию (2163) Госстат (220) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+73
"хужынибудит"
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02.12.2020 21:15
+60
https://censor.net/ru/user/140860 - ".....2 грудня 2019 Зе записав свій знаменитий відосік....."

"Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат - Цензор.НЕТ 981
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02.12.2020 21:25
+57
До речі, якраз 2 грудня 2019 Зе записав свій знаменитий відосік, де попросив трішки почекати і обіцяв, що в 2020 комуналка подешевшає
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02.12.2020 21:16
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"...какая разница.."
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02.12.2020 22:19 Ответить
А ну ка все заткнулись! Хватит клавы ломать диванные герои. Быстренько все побежали оплачивать .
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02.12.2020 22:26 Ответить
Вова, хватит паясничать, бо плохо кончишь-те.
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03.12.2020 18:30 Ответить
Причины роста платежей могут быть разные, лично я особого роста тарифов не увидел, как было так и осталось.
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02.12.2020 22:29 Ответить
+20-25% на газ и столько же на центральное отопление и примерно 12% на воду. Рост по сравнению с ноябрем 19 гривен в 400 на двушку.
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03.12.2020 20:46 Ответить
Зелёные мародёры прекрасно знают, что наш народ повозмущается, поугрожает власти и дружно побежит всё оплачивать, отказывая себе в нормальной еде, лечении, отдыхе, мелких радостях....Грех не повышать тарифы таким лохам....
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02.12.2020 22:31 Ответить
А при Поросе тарифы не повышали? я сейчас меньше плачу чем при той мразоте.
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02.12.2020 22:39 Ответить
Вы абсолютно правы, не горячитесь....Ответственный за свои обещания Голобородька выполнил свои обещания по снижению тарифов, для чего Вы и Вам подобные его выбрали, перетащили из клоунской гримёрки в президентские хоромы.....Одним словом, вы сделали всех.... И себя ,в том числе....
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02.12.2020 22:47 Ответить
Ясный пень. денег то у тебя нет. Вот и не платиш.
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02.12.2020 22:55 Ответить
Я знаю что ты прокацапская мразота и дебил безграмотный, докажи обратное
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03.12.2020 04:17 Ответить
Зельобобам пх - аби не Порошенко)
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02.12.2020 22:47 Ответить
Б-е-е-е-е!!! Ущемляют руськоязычных, заставляют говорить на украинском....уколите нас от короновируса шмурдяком из Макшании...абынепорошенко...
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02.12.2020 22:54 Ответить
узбагойся, сделаем твоего педрошенко президентом ...львова )
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02.12.2020 23:04 Ответить
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 596
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02.12.2020 22:54 Ответить
лайно до лайна...
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03.12.2020 08:32 Ответить
Потому что прихильныки Пороха - умные люди, а вокруг ЗЕбанутоно преписдента - тупое продажное быдло.
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03.12.2020 10:22 Ответить
"Потому что прихильныки Пороха - умные люди, а вокруг ЗЕбанутоно преписдента - тупое продажное быдло."
Да уж умные. Сразу после прихода пороха,я за себя скажу,меня пенсионера,с 207$ посадили на 80$. При этом цены не уменьшились. Завод НКЭМЗ(Новая Каховка) вырезали. В 2016 году оставалось 3 полуживых из 12 цехов...В общем катились при порохе и продолжаем катиться в пропасть.И некому это падение остановить.Нет нормального человека одни БРЫГИ!
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03.12.2020 11:03 Ответить
А при чем тут Порох? Скажи спасибо фюреру репоедов, Куйлу, что он напал на Украину. Или это Порох напал на народ бамбаса и на Куйла?
Твой пост подтверждает, что за Пороха голосуют умные люди, которые могут проанализировать ситуацию, в данном случае касаемо политики. Но ты не растраивайся, ЗЕбанько вам обещал конец. Эпохи его бедности. Занимай очередь, и ЗЕлена сопля и тебе разрешит подержаться за конец.
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03.12.2020 11:59 Ответить
А с другой стороны - просто надо перестать платить.
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02.12.2020 22:58 Ответить
ну что 73% дебилов, довольны?
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02.12.2020 23:02 Ответить
Хе-хе-хе ! Знайшли шляхи !
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 738
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02.12.2020 23:13 Ответить
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6696
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02.12.2020 23:15 Ответить
нашли а потом потеряли
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03.12.2020 10:12 Ответить
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 8359
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02.12.2020 23:17 Ответить
А тепер фірми 95кварталу будуть квартири за борги забирати😀
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02.12.2020 23:39 Ответить
Мало. Надо до 73 процентов дотянуть. Зебилы должны страдать симвоЛИЧНО. Дорогом вам обойдется жажда халявы-лох должен платить всегда.
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02.12.2020 23:54 Ответить
Хотели как лучше- получили как всегда (пословица Кравчука).
Лучшее - враг хорошего.
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03.12.2020 00:28 Ответить
Это Черномырдина
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03.12.2020 06:41 Ответить
Кінець епохи зубожіння! Зебіли, ви це зробили разом, шийте торби для старцювання.
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03.12.2020 00:00 Ответить
Головне щоб ліхтарі в парках світили.
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03.12.2020 00:26 Ответить
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 3538
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03.12.2020 00:48 Ответить
Ну так всё для людей особенно в период карантина когда и так многим туго.Газ который покупали совсем по низкой цене в прошлом году и который был забит до отказа в хранилищах сейчас впаривают народу по тройной цене как новая закупка.Это кидок народа.Тупые не понимают что за комуналку резко начали не платить.Пенсия меньше чем комуналка.выживай как хочешь это и есть геноцид.
Про отопления в домах отдельная история.Людей оставили без выбора.Большинство многоэтажек и прочих домов не имеют возможности влиять на своё отопления квартиры.Прикрутить или добавить тепло.Нет проектов что бы каждый мог в своей квартире регулировать данную тему.Завтра они скажут платите за отопление 10 тыс.Всем пофиг.Пришёл очередной тупой который не понимает как живёт простой народ и с чем он сталкивается.
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03.12.2020 00:55 Ответить
Так... 73% дебилов поддержали бубочку, он им обещал снижение цен на комуналку.
Без лоха жизнь для бубочки плоха...
Да, ЗЕбанутые?
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03.12.2020 10:26 Ответить
Так отлично же. Убогим зубожилам теперь совсем похорошело.

И это еще не конец... Сначала зебилы перейдут на отбросы, а потом будут сидеть с протянутой рукой.

С точки зрения социал-дарвинизма ЗЕ подстегнул естественный отбор. Никчемные не должны выжить.
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03.12.2020 01:38 Ответить
мало. байден не доволен. ему папередник докладывал, что подняли на 100%.
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03.12.2020 01:51 Ответить
И тут Сорос постарался))
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03.12.2020 08:01 Ответить
І хто це зробив разом???
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03.12.2020 08:01 Ответить
блаЗЄнські Свідки низьких тарифів
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03.12.2020 08:33 Ответить
"Коммуналка" подорожала за год на 57%, - чтобы олигархи не обеднели.
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03.12.2020 08:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU Зеленский обещает в видосике, что уменьшит тарифы в два раза. - 3 мин. 30 сек.
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03.12.2020 08:46 Ответить
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9543
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03.12.2020 09:51 Ответить
Самое интересное, когда он перед выборами обещал снизить тарифы и вообще отменить плату за комуналку для пенсионеров, и когда его спросили, где он возьмёт деньги, он намекнул, что посадит Порошенко и заберёт у него деньги. Это то, что больше всего понравилось зелибобам. Мои зелибобы радостно ржали и ликовали, с жадным блеском в глазах по поводу этого обещания. Им понравилось именно это "отнять и поделить". Сто лет назад большевики заманили народ именно на этот крючёк, что потом было, все знают. И вот прошло сто лет, и опять народ подловили на жадность и тупость.
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03.12.2020 10:02 Ответить
Лох не мамонт,лох не вымрет
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03.12.2020 10:09 Ответить
Так це зрада чи перемога?
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03.12.2020 10:39 Ответить
Клята Юлька знову вкраланашефсьо
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03.12.2020 12:41 Ответить
Юлина школа ЕЭСУ и все такое, главное папередники... Не пойму , баб Юля то ли харю отъедает за год до пенсии, чи то дупу на харю натянула... ХТОЗНА...
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03.12.2020 18:38 Ответить
"Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат - Цензор.НЕТ 7350
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03.12.2020 13:46 Ответить
да как не коути а лучший президент был за все время
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13.01.2021 03:07 Ответить
да как не крути а лучший президент был за все время
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13.01.2021 03:08 Ответить
да он лох. ничего не понимающий и не ведающий. более умные товарищи его разводят как ребенка. и когда его будут тащить за ноги толпа. он прозреет.
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03.12.2020 14:27 Ответить
не, не прозреет, там о брущатку и тот мизер мозгов вытрясет.
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03.12.2020 18:36 Ответить
где то уже слышал про доброго царя а ташить его не будут некому в стране волевых людей не осталось кто ташить будет некому
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13.01.2021 03:11 Ответить
А где 73%? Почему не пляшут и не аплодируют. Шоу то вышло на ура! Они ведь этого хотели.
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03.12.2020 18:43 Ответить
А шо не слышно визга зеленоидов?
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03.12.2020 20:52 Ответить
Вот как по мне реалные "успехи" ЗЕ-команды !
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03.12.2020 22:55 Ответить
нам нужен супер майдан иначе затрахают
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13.01.2021 03:06 Ответить
думаю шас вопли начнуться путин нападет всегда так вопят когда в иканомике жопа
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13.01.2021 03:12 Ответить
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