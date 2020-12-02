"Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат
За октябрь украинцам насчитали 11 млрд грн за предоставление коммунальных услуг. Это 57% больше, чем год назад - тогда за октябрь все частные потребители должны были заплатить 7 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Госстата, информирует Цензор.НЕТ.
В октябре украинцы погасили более 9 млрд грн (около 82%) из начисленных сумм, а год назад – 5,8 млрд грн (более 83%).
Соответственно, долг украинцев за коммунальные услуги в октябре увеличился на 1,7 млрд грн. В общем задолженность составляет 56,1 млрд грн.
Больше всего за коммунальные услуги насчитали жителям Киева (1,45 млрд грн), Харьковской (944 млн грн), Днепропетровской (925 млн грн), Киевской (794 млн грн) и Львовской (763 млн грн) областей.
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Да уж умные. Сразу после прихода пороха,я за себя скажу,меня пенсионера,с 207$ посадили на 80$. При этом цены не уменьшились. Завод НКЭМЗ(Новая Каховка) вырезали. В 2016 году оставалось 3 полуживых из 12 цехов...В общем катились при порохе и продолжаем катиться в пропасть.И некому это падение остановить.Нет нормального человека одни БРЫГИ!
Твой пост подтверждает, что за Пороха голосуют умные люди, которые могут проанализировать ситуацию, в данном случае касаемо политики. Но ты не растраивайся, ЗЕбанько вам обещал конец. Эпохи его бедности. Занимай очередь, и ЗЕлена сопля и тебе разрешит подержаться за конец.
Лучшее - враг хорошего.
Про отопления в домах отдельная история.Людей оставили без выбора.Большинство многоэтажек и прочих домов не имеют возможности влиять на своё отопления квартиры.Прикрутить или добавить тепло.Нет проектов что бы каждый мог в своей квартире регулировать данную тему.Завтра они скажут платите за отопление 10 тыс.Всем пофиг.Пришёл очередной тупой который не понимает как живёт простой народ и с чем он сталкивается.
Без лоха жизнь для бубочки плоха...
Да, ЗЕбанутые?
И это еще не конец... Сначала зебилы перейдут на отбросы, а потом будут сидеть с протянутой рукой.
С точки зрения социал-дарвинизма ЗЕ подстегнул естественный отбор. Никчемные не должны выжить.