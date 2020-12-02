"Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат

За октябрь украинцам насчитали 11 млрд грн за предоставление коммунальных услуг. Это 57% больше, чем год назад - тогда за октябрь все частные потребители должны были заплатить 7 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, информирует Цензор.НЕТ.

В октябре украинцы погасили более 9 млрд грн (около 82%) из начисленных сумм, а год назад – 5,8 млрд грн (более 83%).

Соответственно, долг украинцев за коммунальные услуги в октябре увеличился на 1,7 млрд грн. В общем задолженность составляет 56,1 млрд грн.

Больше всего за коммунальные услуги насчитали жителям Киева (1,45 млрд грн), Харьковской (944 млн грн), Днепропетровской (925 млн грн), Киевской (794 млн грн) и Львовской (763 млн грн) областей.

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