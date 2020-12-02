МОЗ і Мінцифри розробляють додаток "Вдома" - вдосконалену версію "Дій вдома"
У програмі буде опція "покинути місце самоізоляції", щоб вийти в аптеку, на тестування або вигуляти собаку. Вона також дасть змогу відстежувати контактних осіб.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міністерство охорони здоров'я впроваджує нові онлайн-інструменти для протидії поширенню COVID-19. Спільно з Міністерством цифрової трансформації працюємо над вдосконаленням мобільного додатка "Вдома". Допоможе гарантувати безпеку громадян у період пандемії", - сказав він.
За словами Кучера, в додатку "Вдома" передбачені опції, що дозволяють встановити таймер на 24 години для досягнення користувачем місця самоізоляції, а також опція "покинути місце самоізоляції", яка може застосовуватися, щоб на короткий термін відлучитися з місця самоізоляції для прогулянки з собакою, візиту в аптеку, на тестування тощо.
Додаток передбачає також функцію моніторингу контактних осіб для перевірки у них наявності симптомів.
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Посмотришь чем эти игрушки кончатся...
А быдло молча кушает постепенное закручивание гаек в стойле.
Мало того - само визжит - "хотим в стойле сидеть!"
А если серьезно, что мешает челу просто оставить свой мобильник дома и ехать куда хочется? Не думали об этом?
я спал, не слышал.
еще вариант - мобильный разрядился.
короче, бред, лишняя трата денег.
а те, кто не умеет пользоваться смартфоном, как быть?
МаскаДозвіл є?
Правда именно быдло - но нормальным людям от этого не легче.