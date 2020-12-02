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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ і Мінцифри розробляють додаток "Вдома" - вдосконалену версію "Дій вдома"

МОЗ і Мінцифри розробляють додаток

У програмі буде опція "покинути місце самоізоляції", щоб вийти в аптеку, на тестування або вигуляти собаку. Вона також дасть змогу відстежувати контактних осіб.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство охорони здоров'я впроваджує нові онлайн-інструменти для протидії поширенню COVID-19. Спільно з Міністерством цифрової трансформації працюємо над вдосконаленням мобільного додатка "Вдома". Допоможе гарантувати безпеку громадян у період пандемії", - сказав він.

За словами Кучера, в додатку "Вдома" передбачені опції, що дозволяють встановити таймер на 24 години для досягнення користувачем місця самоізоляції, а також опція "покинути місце самоізоляції", яка може застосовуватися, щоб на короткий термін відлучитися з місця самоізоляції для прогулянки з собакою, візиту в аптеку, на тестування тощо.

Додаток передбачає також функцію моніторингу контактних осіб для перевірки у них наявності симптомів.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) диджиталізація (275) Мінцифри (1179) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+6
Как эти мрази отрабатывают супер-тоталитаризм для быдлоэлектората...
А быдло молча кушает постепенное закручивание гаек в стойле.
Мало того - само визжит - "хотим в стойле сидеть!"
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02.12.2020 23:56
+3
Никогда не думал, что идеи Оруэла о тотальной слежке государства за гражданами будут воплощаться в жизнь.
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03.12.2020 00:21
+2
Фига се - игрушки - отработка и оттачивание тоталитаризма - игрушки...
Посмотришь чем эти игрушки кончатся...
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02.12.2020 23:58
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Діти граються смартфонами. Джигіталізація.
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02.12.2020 23:54 Відповісти
Фига се - игрушки - отработка и оттачивание тоталитаризма - игрушки...
Посмотришь чем эти игрушки кончатся...
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02.12.2020 23:58 Відповісти
Ніхрена не буде. Всі подібні починання тут приречені на провал.
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03.12.2020 00:01 Відповісти
Чого це? Дофіга розумних розвелося? Так вони вже почали освіту знищувати. Скрізь.
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03.12.2020 07:00 Відповісти
Как эти мрази отрабатывают супер-тоталитаризм для быдлоэлектората...
А быдло молча кушает постепенное закручивание гаек в стойле.
Мало того - само визжит - "хотим в стойле сидеть!"
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02.12.2020 23:56 Відповісти
Немає там жодної гайки - виключно попил грошей.
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03.12.2020 00:05 Відповісти
Это слежение за человеком - уголовно наказуемое преступление. А быдлоэлекторат приучают к тому, что это нормально.
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03.12.2020 00:24 Відповісти
Онлайн-приложение "Товарищ майор". Цифровое будущее в онлайн тюрьме. Каких ещё локдаунов вам не хватает)))
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02.12.2020 23:58 Відповісти
Вы бы изучили опыт умных людей в данной сфере.
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03.12.2020 00:05 Відповісти
В новых версиях опции "Пойти посрать", "Побухать с кумом, который тоже на самоизоляции" и опция "Заи.пло".

А если серьезно, что мешает челу просто оставить свой мобильник дома и ехать куда хочется? Не думали об этом?
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03.12.2020 00:09 Відповісти
можно, но на него будет робот звонить, чтобы убедиться, что ты дома, если не отвечать, то могут и прийти с проверкой
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03.12.2020 00:26 Відповісти
И часто будет робот звонить?
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03.12.2020 00:35 Відповісти
и что? взломают дверь?
я спал, не слышал.

еще вариант - мобильный разрядился.
короче, бред, лишняя трата денег.
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03.12.2020 01:15 Відповісти
и потом, я, к примеру, параноик, и не отвечаю незнакомым номерам. учитывая уровень мошенничества сейчас, я бы рекомендовал пожилым людям так и делать.
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03.12.2020 01:18 Відповісти
Не все так просто. 5-6 раз в день приходит запрос и ты обязан сфотографироваться и отослать свое фото. Там его сравнивают с твоим-же, которое ты должен сделать в момент активации программы. Не проходят тут никакие подставы, так как даже ракурс нужен каждый раз другой, неизвестно какой.
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03.12.2020 00:41 Відповісти
я просто хочу сказать, пусть почитают опыт тех же японцев, где идет взаимодейст. между мобилами по блютуз и если ты конктк с зараженным, тебя оповестят.
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03.12.2020 01:20 Відповісти
ну допустим поставил чел приложение, все выполняет. но ему то не доставят все необходимое на дом?
а те, кто не умеет пользоваться смартфоном, как быть?
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03.12.2020 01:22 Відповісти
Тоді класика жанру:"телефона-телефона, чукча кушать хочет..."
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03.12.2020 02:28 Відповісти
Заметьте, что выйти в прод. магазин не предусмотрено. Да и как предусмотреть, если магазинов вокруг много. Но деньги на этот бред Минцифры выделены!
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03.12.2020 00:41 Відповісти
КПП. Менти. МаскаДозвіл є?
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03.12.2020 00:47 Відповісти
Никогда не думал, что идеи Оруэла о тотальной слежке государства за гражданами будут воплощаться в жизнь.
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03.12.2020 00:21 Відповісти
Так что самое ... - быдло это воспринимает на ура и приветствует.
Правда именно быдло - но нормальным людям от этого не легче.
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03.12.2020 00:26 Відповісти
Але їх значно більше. І вони закльовують нормальних людей під приводом "турботи" про людство.
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03.12.2020 05:56 Відповісти
Це все повна фігня.
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03.12.2020 00:30 Відповісти
Может мой вопрос покажется глупым, но все же: "А если у меня нет смартфона? То тогда, что". К тому же это непаханое поле для создателей вирусных программ. Хотите получить мое фото, получите трояна.
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03.12.2020 02:12 Відповісти
варіант, отримаєте нагороджувальний від Авакова, підходить?
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03.12.2020 02:26 Відповісти
Это типа браслетика на ногу? Все может быть. Есть одно только но, украинцы терпеливая нация до определенного уровня. И история этому подтверждение. Но если срывает крышку котла, гайки которого подтягивают, то Армагеддон станет реальностью. Закон физики "Действие равно противодействию" работает только в Украине. Для раши другой закон "Холопья Вера в мудрого царя".
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03.12.2020 02:37 Відповісти
А если серьезно то это все покажется детскими забавами в песочнице по сравнению с вынашиваемыми планами всеобщей чипизацией населения. Вместо свидетельства о рождении чип, вместо замены фото в паспорте новый чип. Но это перспектива, а ближайшая очередная дурь может ограничиться блокировкой банковских карт больного и контактных лиц, или автоматического списания штрафа за нарушение самоизоляции, при попытке расплатиться в строительном гипермаркет. Мы должны Богу быть благодарны, что из за алчности и жажды быстрых денег эти уроды не станут внедрять дорогостоящие проекты. Хотя впрочем все это можно переложить на плечи жертвенных баранов.
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03.12.2020 02:27 Відповісти
А потом примут закон об обязаловке установки своей дижитализации. Такие они, зеленые времена настали. Вместо того, чтоб поднимать экономику и обеспечить достойную медицинскую и социальную защиту народа и медиков в том числе, эта орава тупорылых паскуд играется в свои хотелки.
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03.12.2020 09:45 Відповісти
 
 