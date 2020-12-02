МОЗ і Мінцифри розробляють додаток "Вдома" - вдосконалену версію "Дій вдома"

У програмі буде опція "покинути місце самоізоляції", щоб вийти в аптеку, на тестування або вигуляти собаку. Вона також дасть змогу відстежувати контактних осіб.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство охорони здоров'я впроваджує нові онлайн-інструменти для протидії поширенню COVID-19. Спільно з Міністерством цифрової трансформації працюємо над вдосконаленням мобільного додатка "Вдома". Допоможе гарантувати безпеку громадян у період пандемії", - сказав він.

За словами Кучера, в додатку "Вдома" передбачені опції, що дозволяють встановити таймер на 24 години для досягнення користувачем місця самоізоляції, а також опція "покинути місце самоізоляції", яка може застосовуватися, щоб на короткий термін відлучитися з місця самоізоляції для прогулянки з собакою, візиту в аптеку, на тестування тощо.

Додаток передбачає також функцію моніторингу контактних осіб для перевірки у них наявності симптомів.