Минздрав и Минцифры разрабатывают приложение "Вдома" - усовершенствованную версию "Дій вдома"

В программе будет опция "покинуть место самоизоляции", чтобы выйти в аптеку, на тестирование или выгулять собаку. Оно также позволит отслеживать контактных лиц.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министерство здравоохранения внедряет новые онлайн-инструменты для противодействия распространению COVID-19. Совместно с Министерством цифровой трансформации работаем над совершенствованием мобильного приложения "Вдома". Поможет обеспечить безопасность граждан в период пандемии", - сказал он.

По словам Кучера, в приложении "Вдома" предусмотрены опции, позволяющие установить таймер на 24 часа для достижения пользователем места самоизоляции, а также опция "покинуть место самоизоляции", которая может применяться, чтобы на короткий срок отлучиться с места самоизоляции для прогулки с собакой, визита в аптеку, на тестирование и т.д.

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Приложение предусматривает также функцию мониторинга контактных лиц для проверки у них наличия симптомов.