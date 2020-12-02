Минздрав и Минцифры разрабатывают приложение "Вдома" - усовершенствованную версию "Дій вдома"
В программе будет опция "покинуть место самоизоляции", чтобы выйти в аптеку, на тестирование или выгулять собаку. Оно также позволит отслеживать контактных лиц.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Министерство здравоохранения внедряет новые онлайн-инструменты для противодействия распространению COVID-19. Совместно с Министерством цифровой трансформации работаем над совершенствованием мобильного приложения "Вдома". Поможет обеспечить безопасность граждан в период пандемии", - сказал он.
По словам Кучера, в приложении "Вдома" предусмотрены опции, позволяющие установить таймер на 24 часа для достижения пользователем места самоизоляции, а также опция "покинуть место самоизоляции", которая может применяться, чтобы на короткий срок отлучиться с места самоизоляции для прогулки с собакой, визита в аптеку, на тестирование и т.д.
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Приложение предусматривает также функцию мониторинга контактных лиц для проверки у них наличия симптомов.
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Посмотришь чем эти игрушки кончатся...
А быдло молча кушает постепенное закручивание гаек в стойле.
Мало того - само визжит - "хотим в стойле сидеть!"
А если серьезно, что мешает челу просто оставить свой мобильник дома и ехать куда хочется? Не думали об этом?
я спал, не слышал.
еще вариант - мобильный разрядился.
короче, бред, лишняя трата денег.
а те, кто не умеет пользоваться смартфоном, как быть?
МаскаДозвіл є?
Правда именно быдло - но нормальным людям от этого не легче.