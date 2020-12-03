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Новини Агресія Росії проти України
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Україна готова збільшити національний внесок в операції під проводом НАТО, - Таран

Україна готова збільшити національний внесок в операції під проводом НАТО, - Таран

Збройні сили України (ЗСУ) готові збільшити національні внески в операції НАТО і залучатися до планування операцій Альянсу з врегулювання криз на ранніх етапах, заявив міністр оборони України Андрій Таран під час брифінгу для послів, військових аташе країн НАТО і представників офісу НАТО в Україні.

Як повідомляється на сайті українського оборонного відомства, міністр підкреслив, що Україна розвиває практичне співробітництво в рамках Програми розширених можливостей НАТО (EOP), прагне збільшити свій внесок в діяльність НАТО та досягти максимального рівня сумісності, передає Цензор.НЕТ.

"Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухомˮ: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей", - зазначив Таран.

Він нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування НАТО (NRF). З 2010 року підрозділи Збройних Сил України чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

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Міністр оборони також запевнив, що, що, навіть в умовах російської агресії, Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.

Спільно з Міністерством закордонних справ України оборонне відомство вживає заходів для направлення в 2021 році двох представників ЗС України в місію НАТО в Іраку.

Наступного року Військово-морські сили України також планують приєднатися до операції "Морський охоронець" в Середземному морі двома патрульними катерами типу "Island", а в 2023 році залучити до участі в операції фрегат "Гетьман Сагайдачний", йдеться в повідомленні.

Автор: 

Міноборони (7307) НАТО (6424) ЗСУ (7500) Таран Андрій (267)


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Йенс Столтенберг не исключает возможности вступления в НАТО Молдовы и Украины...
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03.12.2020 11:32 Відповісти
А, что, война с Россией у нас уже закончилась?
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03.12.2020 11:32 Відповісти
А при чем тут война. Условия вступления пересматриваются. Так что Надежда руснявых рухнула.
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03.12.2020 11:43 Відповісти
3 дня назад руководство стран НАТО приняло 138 поправок в Устав и Статус НАТО...
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03.12.2020 11:45 Відповісти
Где деньги, Таран?
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03.12.2020 11:46 Відповісти
На похоронах украинских воинов минобороны цену увеличил в 3 раза.Янина Соколова.
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03.12.2020 12:06 Відповісти
 
 