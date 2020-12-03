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Посли країн "Вишеградської четвірки" відвідали лінію розмежування на Донбасі. ФОТО

Посли країн "Вишеградської четвірки" (Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини) 3 грудня відвідали лінію розмежування на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Твіттері інформує пресслужба посольства Польщі в Україні.

"У Луганській області посли країн "Вишеградської четвірки" ознайомилися з ситуацією з безпекою, відвідавши КПВВ "Золоте" на лінії контакту", - сказано в повідомленні.

Вони також побували в Луганській кардіологічній амбулаторії в Лисичанську, де вже працює спеціалізоване діагностичне обладнання, придбане з фондів Visegrad.

Посли представили губернатору Луганської області Сергію Гайдаю реалізовані і заплановані гуманітарні проєкти фонду.

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Посли країн Вишеградської четвірки відвідали лінію розмежування на Донбасі 01

Автор: 

Донбас (22354) Вишеградська четвірка (38) Золоте (206)


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І шо?))))
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03.12.2020 19:22 Відповісти
Погуляли покружляли...
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03.12.2020 19:24 Відповісти
И ничего , обеспокоились , как 2014-м .
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03.12.2020 19:26 Відповісти
Тур вихідного дня.
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03.12.2020 19:24 Відповісти
Мад,яра тре гнати з позицій драною ганчіркою ...
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03.12.2020 19:32 Відповісти
Шо там мадяри роблять?
Переймають досвід як зробити
Закарпатську НР ???
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03.12.2020 19:50 Відповісти
Гоните мадьяр оттуда!
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03.12.2020 21:49 Відповісти
 
 