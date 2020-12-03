Посли країн "Вишеградської четвірки" відвідали лінію розмежування на Донбасі. ФОТО

Посли країн "Вишеградської четвірки" (Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини) 3 грудня відвідали лінію розмежування на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Твіттері інформує пресслужба посольства Польщі в Україні.

"У Луганській області посли країн "Вишеградської четвірки" ознайомилися з ситуацією з безпекою, відвідавши КПВВ "Золоте" на лінії контакту", - сказано в повідомленні.

Вони також побували в Луганській кардіологічній амбулаторії в Лисичанську, де вже працює спеціалізоване діагностичне обладнання, придбане з фондів Visegrad.

Посли представили губернатору Луганської області Сергію Гайдаю реалізовані і заплановані гуманітарні проєкти фонду.

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