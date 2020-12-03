Послы стран "Вышеградской четверки" посетили линию соприкосновения на Донбассе. ФОТО

Послы стран "Вышеградской четверки" (Чехии, Венгрии, Польши и Словакии) 3 декабря посетили линию соприкосновения на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере информирует пресс-служба посольства Польши в Украине.

"В Луганской области послы стран "Вышеградской четверки" ознакомились с ситуацией с безопасностью, посетив КПВВ "Золотое" на линии контакта", - говорится в сообщении.

Они также побывали в Луганской кардиологической амбулатории в Лисичанске, где уже работает специализированное диагностическое оборудование, приобретенное из фондов Visegrad.

Послы представили губернатору Луганской области Сергею Гайдаю реализованные и запланированные гуманитарные проекты фонда.

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