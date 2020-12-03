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Послы стран "Вышеградской четверки" посетили линию соприкосновения на Донбассе. ФОТО

Послы стран "Вышеградской четверки" (Чехии, Венгрии, Польши и Словакии) 3 декабря посетили линию соприкосновения на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере информирует пресс-служба посольства Польши в Украине.

"В Луганской области послы стран "Вышеградской четверки" ознакомились с ситуацией с безопасностью, посетив КПВВ "Золотое" на линии контакта", - говорится в сообщении.

Они также побывали в Луганской кардиологической амбулатории в Лисичанске, где уже работает специализированное диагностическое оборудование, приобретенное из фондов Visegrad.

Послы представили губернатору Луганской области Сергею Гайдаю реализованные и запланированные гуманитарные проекты фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенты стран "Вышеградской четверки" призвали Лукашенко провести новые выборы

Послы стран Вышеградской четверки посетили линию соприкосновения на Донбассе 01

Автор: 

Донбасс (26955) Вышеградская четверка (85) Золотое (205)


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І шо?))))
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03.12.2020 19:22 Ответить
Погуляли покружляли...
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03.12.2020 19:24 Ответить
И ничего , обеспокоились , как 2014-м .
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03.12.2020 19:26 Ответить
Тур вихідного дня.
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03.12.2020 19:24 Ответить
Мад,яра тре гнати з позицій драною ганчіркою ...
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03.12.2020 19:32 Ответить
Шо там мадяри роблять?
Переймають досвід як зробити
Закарпатську НР ???
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03.12.2020 19:50 Ответить
Гоните мадьяр оттуда!
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03.12.2020 21:49 Ответить
 
 