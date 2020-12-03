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Секретарем Київради обрано Володимира Бондаренка

Секретарем Київради обрано Володимира Бондаренка

Депутати Київської міської ради в четвер обрали Володимира Бондаренка (партія "УДАР Віталія Кличка") на посаду заступника міського голови – секретаря Київради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

На початку засідання міський голова Віталій Кличко запропонував кандидатуру Бондаренка на посаду секретаря Київради.

Депутати затвердили склад лічильної комісії. І далі в Київраді відбулося таємне голосування з використанням бюлетенів. За кандидатуру Бондаренка проголосували 114 депутатів, проти - 4, утримались - 1, не голосували - 2.

"Я робитиму все для того, аби міська рада могла стабільно та ефективно працювати. Буду продовжувати справу свого попередника Володимира Прокопіва – робитиму Київську міську раду відкритою для людей, прозорішою та ближчою", - зазначив Бондаренко.

Також новообраний секретар Київради запевнив у своїй об’єктивності та неупередженості під час прийняття рішень та організації роботи Київської міської ради.

"Не зважаючи на те, що я обраний від політичної сили, можу пообіцяти, що буду максимально рівновіддаленим і одночасно близьким до всіх фракцій. Адже секретар Київради – це помічник для кожного депутата в цій сесійній залі, це ефективний менеджер, яким я зобов’язуюся бути", - наголосив він. 

Володимир Бондаренко народився 26 січня 1985 року у Києві. Має вищу юридичну освіту. Трудову діяльність розпочав у 2003 році технічним працівником середньої школи №61 Шевченківського району міста Києва.

У 2007-2013 був помічником Віталія Кличка у Київській міській раді. У 2012 році під час проведення виборів до парламенту балотувався в народні депутати Верховної Ради України VII скликання від політичної партії "УДАР Віталія Кличка". У 2013-2014 роках був помічником Віталія Кличка у Верховній Раді. Із 2014 по 2017 рік працював керівником апарату КМДА. Впродовж останнього часу був радником Київського міського голови та секретарем Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Читайте також: Кличко доручив своєму екс-заступникові з підробленим дипломом Бондаренку представляти інтереси Київради в судах, - "Схеми"

Автор: 

Київрада (789) фальшивий диплом (15)


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Топ коментарі
+14
ну и славно....
не зеленый? - не зеленый...
значит уже все неплохо....
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03.12.2020 20:12
+8
Даєш альянс ЄС-Удар !!!)))
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03.12.2020 20:24
+6
Ты это лучше харьковчанам или одесситам расскажи , а Виталик хоть и знаменитый оратор , но политик который знает свое дело и обладает шикарными связями во всем мире .
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03.12.2020 20:39
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Ну раз 114 депутатов поддержали, заживем теперь как в Арабских Эмиратах.
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03.12.2020 19:50 Відповісти
В, Бондаренко, це той фраєр що підробив диплом про віщу освіту.
Русо туристо, облико морале...
Вибирають українці раз за разом до влади різне лайно, а потім дивуються що галоші пропадають!
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04.12.2020 08:52 Відповісти
Дык он, шо, хуже барыги?
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04.12.2020 09:00 Відповісти
Не, это убитый брат барыги, восстал как феникс из пепла..
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04.12.2020 09:18 Відповісти
Так ось яким попелом барига своє чоло посипає!
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04.12.2020 09:27 Відповісти
ну и славно....
не зеленый? - не зеленый...
значит уже все неплохо....
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03.12.2020 20:12 Відповісти
Даєш альянс ЄС-Удар !!!)))
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03.12.2020 20:24 Відповісти
для чого "альянс"? вони всі однодумці, шановний. ВИ з якого села коментуєте?
вся та шобла в київраді не міняється роками.
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03.12.2020 20:46 Відповісти
Хіба тількі в Київраді незмінна шобла??? В Україні богато змін відбулось ???)))
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03.12.2020 20:49 Відповісти
это ж тот клоун с поддельными дипломами? Ай, малацца!
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03.12.2020 20:17 Відповісти
Да, 85-го года рождения и с поддельным дипломом. Молодой да ранний.
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03.12.2020 22:52 Відповісти
Эллочка, вам бы только ерундой поболтать 😂
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03.12.2020 22:56 Відповісти
Прежний секретарь умер, да здравствует новый, нужный секретарь для зебилов. Поздравляю киевлян с выбором Кличко ( и не говорите, что вас не предупреждали, что Виталик марионетка)
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03.12.2020 20:20 Відповісти
Ты это лучше харьковчанам или одесситам расскажи , а Виталик хоть и знаменитый оратор , но политик который знает свое дело и обладает шикарными связями во всем мире .
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03.12.2020 20:39 Відповісти
Вы наверное в Киеве не живете. за 6 лет Виталик продал все кусочки земли возле метрополитена и развязок. застраивается все мыслимые и немыслимые удачные участки земли в Киеве. команда Льони-Космоса нервно курит.
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03.12.2020 20:59 Відповісти
Я как раз живу в Киеве и каждый день езжу по дорогам и вижу сколько всего делается , а то что застраивают все площадки возле метро , особенно вдоль Бажана , ну так пример в студию , а какой мер этого бы не делал , и где нам взять охренительного альтруиста. Проснись чувак , и пойми в каком мире ты живешь.
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04.12.2020 19:31 Відповісти
А в каком мире ? Криминала ? Лучший друг " Рыбки".
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03.12.2020 21:57 Відповісти
В 90-е у нас пол Киева под бандитов косило и точно все общались с БРИГАДНЫМИ , а если ты не в курсе , с кем он в Штатах общается , то гугл в помощь.
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04.12.2020 19:33 Відповісти
Куди заносить і яка доля відкату?
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03.12.2020 20:30 Відповісти
Вам разве что возле цементного завода на Корчеватом повезет купить землю, будете потом оправдываться, почему жильцы в новостройках задыхаются.
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03.12.2020 21:00 Відповісти
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03.12.2020 21:50 Відповісти
там один агЭн ***** ходит по Киеву ...- Шевченко , или как там его - он все решает- по передачам ...
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03.12.2020 21:51 Відповісти
ах.єть.. продєлкі ЗЕ..
Цей паскудник, незвідки і НІХТО! З липовим дипломом по квотам Кличка-Порошенка буде секретутствовать в Київраді?!!!
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03.12.2020 20:44 Відповісти
Клон Лесика.
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03.12.2020 21:04 Відповісти
така доля киевлян та України...
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03.12.2020 21:52 Відповісти
И де визги Сюмарши , игде сама Сюмарша ?!

Это ж Зрада полнейшая . Почему , 114 за !
Т.е. по женской логики Сюмарши , из 12 депутатов ЖОПы как минимум 6 проголосовали за ...
И не факт , шо токо 6 . Может и больше . Может те 4 шо против и 2 , шо воздержались и не из ЖОПы вовсе были , а из Майбаха ?!

И почему ситуативное голосование мизерного меньшинства из 9 тушек ЖОПы в облраде это зрада , а 6 тушек (и это как минимум) в Киевраде -- не зрада ?!
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03.12.2020 21:25 Відповісти
Лесик Довгий - перевоплощение
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03.12.2020 22:04 Відповісти
напомните мне, это часом не то чмо с поддельным дипломом?
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03.12.2020 22:15 Відповісти
Оно.
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03.12.2020 22:50 Відповісти
Ну і нормально. Це ж не те,що в Харкові...
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03.12.2020 22:22 Відповісти
Тепер Кличко та Бондаренко без будь-яких перешкод розпродадуть весь Київ до останньої собачої будки. Скільки ж їм треба, щоб вдавитись. Не бідні ж люди,а все мало.
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03.12.2020 22:36 Відповісти
а что, за поддельный диплом он уже отсидел?
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04.12.2020 00:23 Відповісти
Ти що здурів? За це не саджають, за це вибирають депутатами, секретарями, президентами...
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04.12.2020 08:55 Відповісти
Без образования оно накерує.
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04.12.2020 07:28 Відповісти
Призначили за тим самим принципом, за яким бояри в 1613 році обрали на російський престол 16-річного Михайла Романова: «Міша молод, умом нє вишел».
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04.12.2020 07:29 Відповісти
в 18 лет технический работник школы,это что?Дворник,уборщица?И зачем ему надо было работать в 18?
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04.12.2020 07:34 Відповісти
А ти що, не знаєш як всі багатії "трудовий" шлях починали? Карамелька до карамельки і ціла фабрика Карла Маркса виходить...
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04.12.2020 08:59 Відповісти
 
 