Секретарем Київради обрано Володимира Бондаренка

Депутати Київської міської ради в четвер обрали Володимира Бондаренка (партія "УДАР Віталія Кличка") на посаду заступника міського голови – секретаря Київради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

На початку засідання міський голова Віталій Кличко запропонував кандидатуру Бондаренка на посаду секретаря Київради.

Депутати затвердили склад лічильної комісії. І далі в Київраді відбулося таємне голосування з використанням бюлетенів. За кандидатуру Бондаренка проголосували 114 депутатів, проти - 4, утримались - 1, не голосували - 2.

"Я робитиму все для того, аби міська рада могла стабільно та ефективно працювати. Буду продовжувати справу свого попередника Володимира Прокопіва – робитиму Київську міську раду відкритою для людей, прозорішою та ближчою", - зазначив Бондаренко.

Також новообраний секретар Київради запевнив у своїй об’єктивності та неупередженості під час прийняття рішень та організації роботи Київської міської ради.

"Не зважаючи на те, що я обраний від політичної сили, можу пообіцяти, що буду максимально рівновіддаленим і одночасно близьким до всіх фракцій. Адже секретар Київради – це помічник для кожного депутата в цій сесійній залі, це ефективний менеджер, яким я зобов’язуюся бути", - наголосив він.

Володимир Бондаренко народився 26 січня 1985 року у Києві. Має вищу юридичну освіту. Трудову діяльність розпочав у 2003 році технічним працівником середньої школи №61 Шевченківського району міста Києва.

У 2007-2013 був помічником Віталія Кличка у Київській міській раді. У 2012 році під час проведення виборів до парламенту балотувався в народні депутати Верховної Ради України VII скликання від політичної партії "УДАР Віталія Кличка". У 2013-2014 роках був помічником Віталія Кличка у Верховній Раді. Із 2014 по 2017 рік працював керівником апарату КМДА. Впродовж останнього часу був радником Київського міського голови та секретарем Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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