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Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко

Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко

Депутаты Киевского городского совета в четверг избрали Владимира Бондаренко (партия "УДАР Виталия Кличко") на должность заместителя городского головы - секретаря Киевсовета. Должность будет занимать Владимир Бондаренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба Киевсовета.

В начале заседания городской голова Виталий Кличко предложил кандидатуру Бондаренко на должность секретаря Киевсовета.

Депутаты утвердили состав счетной комиссии. И далее в Киевсовете состоялось тайное голосование с использованием бюллетеней. За кандидатуру Бондаренко проголосовали 114 депутатов, против - 4, воздержались - 1, не голосовали - 2.

"Я буду делать все для того, чтобы городской совет мог стабильно и эффективно работать. Буду продолжать дело своего предшественника Владимира Прокопива - делать Киевский городской совет открытым для людей, прозрачнее и ближе", - отметил Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из заместителей мэра Киева, руководитель аппарата Бондаренко имеет поддельный диплом о высшем образовании, - программа "Схемы". ВИДЕО

Также новоизбранный секретарь Киевсовета заверил в своей объективности и беспристрастности при принятии решений и организации работы Киевского городского совета.

"Несмотря на то, что я избран от политической силы, могу пообещать, что буду максимально равноудаленным и одновременно близким ко всем фракциям. Ведь секретарь Киевсовета - это помощник для каждого депутата в этом сессионном зале, это эффективный менеджер, которым я обязуюсь быть", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко уволил руководителя аппарата КГГА Бондаренко, который обвиняется в подделке документов

Бондаренко родился 26 января 1985 в г.Киеве. Имеет высшее юридическое образование. Трудовую деятельность начал в 2003 году техническим работником средней школы №61 Шевченковского района города Киева.

В 2007-2013 был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете. В 2012 году во время проведения выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады Украины VII созыва от политической партии "УДАР Виталия Кличко". В 2013-2014 годах был помощником Виталия Кличко в Верховной Раде. С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА. В последнее время был советником мэра Киева и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко поручил своему экс-заместителю с поддельным дипломом Бондаренко представлять интересы Киевсовета в судах, - "Схемы"

Автор: 

Киевсовет (1367) фальшивый диплом (21) Бондаренко Владимир Киевсовет (19)


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Топ комментарии
+14
ну и славно....
не зеленый? - не зеленый...
значит уже все неплохо....
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03.12.2020 20:12
+8
Даєш альянс ЄС-Удар !!!)))
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03.12.2020 20:24
+6
Ты это лучше харьковчанам или одесситам расскажи , а Виталик хоть и знаменитый оратор , но политик который знает свое дело и обладает шикарными связями во всем мире .
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03.12.2020 20:39
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Ну раз 114 депутатов поддержали, заживем теперь как в Арабских Эмиратах.
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03.12.2020 19:50 Ответить
В, Бондаренко, це той фраєр що підробив диплом про віщу освіту.
Русо туристо, облико морале...
Вибирають українці раз за разом до влади різне лайно, а потім дивуються що галоші пропадають!
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04.12.2020 08:52 Ответить
Дык он, шо, хуже барыги?
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04.12.2020 09:00 Ответить
Не, это убитый брат барыги, восстал как феникс из пепла..
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04.12.2020 09:18 Ответить
Так ось яким попелом барига своє чоло посипає!
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04.12.2020 09:27 Ответить
ну и славно....
не зеленый? - не зеленый...
значит уже все неплохо....
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03.12.2020 20:12 Ответить
Даєш альянс ЄС-Удар !!!)))
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03.12.2020 20:24 Ответить
для чого "альянс"? вони всі однодумці, шановний. ВИ з якого села коментуєте?
вся та шобла в київраді не міняється роками.
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03.12.2020 20:46 Ответить
Хіба тількі в Київраді незмінна шобла??? В Україні богато змін відбулось ???)))
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03.12.2020 20:49 Ответить
это ж тот клоун с поддельными дипломами? Ай, малацца!
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03.12.2020 20:17 Ответить
Да, 85-го года рождения и с поддельным дипломом. Молодой да ранний.
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03.12.2020 22:52 Ответить
Эллочка, вам бы только ерундой поболтать 😂
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03.12.2020 22:56 Ответить
Прежний секретарь умер, да здравствует новый, нужный секретарь для зебилов. Поздравляю киевлян с выбором Кличко ( и не говорите, что вас не предупреждали, что Виталик марионетка)
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03.12.2020 20:20 Ответить
Ты это лучше харьковчанам или одесситам расскажи , а Виталик хоть и знаменитый оратор , но политик который знает свое дело и обладает шикарными связями во всем мире .
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03.12.2020 20:39 Ответить
Вы наверное в Киеве не живете. за 6 лет Виталик продал все кусочки земли возле метрополитена и развязок. застраивается все мыслимые и немыслимые удачные участки земли в Киеве. команда Льони-Космоса нервно курит.
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03.12.2020 20:59 Ответить
Я как раз живу в Киеве и каждый день езжу по дорогам и вижу сколько всего делается , а то что застраивают все площадки возле метро , особенно вдоль Бажана , ну так пример в студию , а какой мер этого бы не делал , и где нам взять охренительного альтруиста. Проснись чувак , и пойми в каком мире ты живешь.
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04.12.2020 19:31 Ответить
А в каком мире ? Криминала ? Лучший друг " Рыбки".
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03.12.2020 21:57 Ответить
В 90-е у нас пол Киева под бандитов косило и точно все общались с БРИГАДНЫМИ , а если ты не в курсе , с кем он в Штатах общается , то гугл в помощь.
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04.12.2020 19:33 Ответить
Куди заносить і яка доля відкату?
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03.12.2020 20:30 Ответить
Вам разве что возле цементного завода на Корчеватом повезет купить землю, будете потом оправдываться, почему жильцы в новостройках задыхаются.
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03.12.2020 21:00 Ответить
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03.12.2020 21:50 Ответить
там один агЭн ***** ходит по Киеву ...- Шевченко , или как там его - он все решает- по передачам ...
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03.12.2020 21:51 Ответить
ах.єть.. продєлкі ЗЕ..
Цей паскудник, незвідки і НІХТО! З липовим дипломом по квотам Кличка-Порошенка буде секретутствовать в Київраді?!!!
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03.12.2020 20:44 Ответить
Клон Лесика.
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03.12.2020 21:04 Ответить
така доля киевлян та України...
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03.12.2020 21:52 Ответить
И де визги Сюмарши , игде сама Сюмарша ?!

Это ж Зрада полнейшая . Почему , 114 за !
Т.е. по женской логики Сюмарши , из 12 депутатов ЖОПы как минимум 6 проголосовали за ...
И не факт , шо токо 6 . Может и больше . Может те 4 шо против и 2 , шо воздержались и не из ЖОПы вовсе были , а из Майбаха ?!

И почему ситуативное голосование мизерного меньшинства из 9 тушек ЖОПы в облраде это зрада , а 6 тушек (и это как минимум) в Киевраде -- не зрада ?!
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03.12.2020 21:25 Ответить
Лесик Довгий - перевоплощение
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03.12.2020 22:04 Ответить
напомните мне, это часом не то чмо с поддельным дипломом?
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03.12.2020 22:15 Ответить
Оно.
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03.12.2020 22:50 Ответить
Ну і нормально. Це ж не те,що в Харкові...
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03.12.2020 22:22 Ответить
Тепер Кличко та Бондаренко без будь-яких перешкод розпродадуть весь Київ до останньої собачої будки. Скільки ж їм треба, щоб вдавитись. Не бідні ж люди,а все мало.
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03.12.2020 22:36 Ответить
а что, за поддельный диплом он уже отсидел?
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04.12.2020 00:23 Ответить
Ти що здурів? За це не саджають, за це вибирають депутатами, секретарями, президентами...
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04.12.2020 08:55 Ответить
Без образования оно накерує.
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04.12.2020 07:28 Ответить
Призначили за тим самим принципом, за яким бояри в 1613 році обрали на російський престол 16-річного Михайла Романова: «Міша молод, умом нє вишел».
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04.12.2020 07:29 Ответить
в 18 лет технический работник школы,это что?Дворник,уборщица?И зачем ему надо было работать в 18?
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04.12.2020 07:34 Ответить
А ти що, не знаєш як всі багатії "трудовий" шлях починали? Карамелька до карамельки і ціла фабрика Карла Маркса виходить...
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04.12.2020 08:59 Ответить
 
 