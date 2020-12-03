Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко
Депутаты Киевского городского совета в четверг избрали Владимира Бондаренко (партия "УДАР Виталия Кличко") на должность заместителя городского головы - секретаря Киевсовета. Должность будет занимать Владимир Бондаренко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
В начале заседания городской голова Виталий Кличко предложил кандидатуру Бондаренко на должность секретаря Киевсовета.
Депутаты утвердили состав счетной комиссии. И далее в Киевсовете состоялось тайное голосование с использованием бюллетеней. За кандидатуру Бондаренко проголосовали 114 депутатов, против - 4, воздержались - 1, не голосовали - 2.
"Я буду делать все для того, чтобы городской совет мог стабильно и эффективно работать. Буду продолжать дело своего предшественника Владимира Прокопива - делать Киевский городской совет открытым для людей, прозрачнее и ближе", - отметил Бондаренко.
Также новоизбранный секретарь Киевсовета заверил в своей объективности и беспристрастности при принятии решений и организации работы Киевского городского совета.
"Несмотря на то, что я избран от политической силы, могу пообещать, что буду максимально равноудаленным и одновременно близким ко всем фракциям. Ведь секретарь Киевсовета - это помощник для каждого депутата в этом сессионном зале, это эффективный менеджер, которым я обязуюсь быть", - подчеркнул он.
Бондаренко родился 26 января 1985 в г.Киеве. Имеет высшее юридическое образование. Трудовую деятельность начал в 2003 году техническим работником средней школы №61 Шевченковского района города Киева.
В 2007-2013 был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете. В 2012 году во время проведения выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады Украины VII созыва от политической партии "УДАР Виталия Кличко". В 2013-2014 годах был помощником Виталия Кличко в Верховной Раде. С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА. В последнее время был советником мэра Киева и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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Русо туристо, облико морале...
Вибирають українці раз за разом до влади різне лайно, а потім дивуються що галоші пропадають!
не зеленый? - не зеленый...
значит уже все неплохо....
вся та шобла в київраді не міняється роками.
Цей паскудник, незвідки і НІХТО! З липовим дипломом по квотам Кличка-Порошенка буде секретутствовать в Київраді?!!!
Это ж Зрада полнейшая . Почему , 114 за !
Т.е. по женской логики Сюмарши , из 12 депутатов ЖОПы как минимум 6 проголосовали за ...
И не факт , шо токо 6 . Может и больше . Может те 4 шо против и 2 , шо воздержались и не из ЖОПы вовсе были , а из Майбаха ?!
И почему ситуативное голосование мизерного меньшинства из 9 тушек ЖОПы в облраде это зрада , а 6 тушек (и это как минимум) в Киевраде -- не зрада ?!