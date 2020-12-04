Вакцинація проти COVID-19 у Франції і Португалії буде безкоштовною

Франція і Португалія зроблять вакцинацію проти коронавірусної інфекції COVID-19 безкоштовною для своїх громадян.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що вакцинація розпочнеться у найближчі кілька тижнів. Програма щеплення буде розподілена на три категорії людей, в першу чергу вакцину отримають найбільш вразливі верстви населення, зокрема у будинках для літніх людей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вакцинація буде добровільною та безкоштовною.

Кастекс повідомив, що Франція замовила близько 200 млн доз вакцини у різних фармацевтичних компаній, які займаються їхньою розробкою. Це дозволить прищепити 100 млн осіб.

Міністр охорони здоров’я Португалії Марта Темідо також заявила, що вакцина проти COVID-19 буде безкоштовною для громадян країни.

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Вона зазначила, що Португалія придбає 22 мільйони доз вакцини від COVID-19 за 200 мільйонів євро. Зокрема країна уклала угоди з такими потенційними виробниками, як CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK.