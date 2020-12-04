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Вакцинація проти COVID-19 у Франції і Португалії буде безкоштовною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Вакцинація проти COVID-19 у Франції і Португалії буде безкоштовною

Франція і Португалія зроблять вакцинацію проти коронавірусної інфекції COVID-19 безкоштовною для своїх громадян.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що вакцинація розпочнеться у найближчі кілька тижнів. Програма щеплення буде розподілена на три категорії людей, в першу чергу вакцину отримають найбільш вразливі верстви населення, зокрема у будинках для літніх людей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вакцинація буде добровільною та безкоштовною.

Кастекс повідомив, що Франція замовила близько 200 млн доз вакцини у різних фармацевтичних компаній, які займаються їхньою розробкою. Це дозволить прищепити 100 млн осіб.

Міністр охорони здоров’я Португалії Марта Темідо також заявила, що вакцина проти COVID-19 буде безкоштовною для громадян країни.

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Вона зазначила, що Португалія придбає 22 мільйони доз вакцини від COVID-19 за 200 мільйонів євро. Зокрема країна уклала угоди з такими потенційними виробниками, як CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
А у нас будет платной и в пару раз дороже номинальной стоимости Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной - Цензор.НЕТ 8408
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04.12.2020 09:34
+4
Брехня.
Оплата из налогов граждан.
Т.е. - неважно - ты вакцинируешься или нет - но ты оплатишь вакцинирование другим.
Так значительно больше отгребут бабла замутившие эту афёру планетарного масштаба...
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04.12.2020 09:36
+3
В зебильной Украине, бесплатную вакцину получат только депутаты, судьи, зе-чиновники и мусора. Всем остальным прийдется платить по 10тыс гривен.
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04.12.2020 10:16
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А у нас будет платной и в пару раз дороже номинальной стоимости Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной - Цензор.НЕТ 8408
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04.12.2020 09:34 Відповісти
Брехня.
Оплата из налогов граждан.
Т.е. - неважно - ты вакцинируешься или нет - но ты оплатишь вакцинирование другим.
Так значительно больше отгребут бабла замутившие эту афёру планетарного масштаба...
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04.12.2020 09:36 Відповісти
Да это пусть их лохторат решает, на что их народные избранники деньги тратят, это же они за них проголосовали и к власти привели.
В Украине бесплатного международного ветеринарного паспорта (он же ковид-пасс) не будет, казна пустая, пополнить нужно, иначе, как сказал Милованов (кажется), до дефолта можно и не дожить, то есть вот дефолта вроде как еще официально нет, а помирать приходится без денег уже сейчас.
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04.12.2020 09:44 Відповісти
"Вакцинация будет добровольной и бесплатной."
Источник: https://censor.net/ru/n3234960

Да на доброе здоровичко, хоть раз в квартал прививайтесь, чтобы иметь право на международный ветеринарный паспорт, он же ковид-пасс.
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04.12.2020 09:40 Відповісти
Холуи ротшильдовские.
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04.12.2020 09:44 Відповісти
Вакцинація проти COVID-19 у Франції і Португалії буде безкоштовною - Цензор.НЕТ 1264 вротшильды и ротвейлеры
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04.12.2020 09:49 Відповісти
А у нас с тройным наваром
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04.12.2020 09:49 Відповісти
Ого, любители шапочек из фольги высказались.
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04.12.2020 09:53 Відповісти
Чим багатша країна, тим дешевше в ній жити...
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04.12.2020 09:56 Відповісти
это первая? или все последующие тоже?
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04.12.2020 09:59 Відповісти
Подсаживают людей на иглу. Первый раз "бесплатно" .
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04.12.2020 10:22 Відповісти
Кто обслуживается в Феофании-- тому бесплатно,

а кто живёт в сельской местности -- тому за деньги и вдали от жилья.
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04.12.2020 10:06 Відповісти
так то ж Франція і Португалія. А тут падли вакцину, що гуманітаркою прийде втридорога продавати будуть.
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04.12.2020 10:10 Відповісти
В зебильной Украине, бесплатную вакцину получат только депутаты, судьи, зе-чиновники и мусора. Всем остальным прийдется платить по 10тыс гривен.
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04.12.2020 10:16 Відповісти
Якщо ти ідійот, то з тебе і мульйон не гріх здерти. Біжи ставай в чергу.
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04.12.2020 13:05 Відповісти
 
 