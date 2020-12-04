Вакцинація проти COVID-19 у Франції і Португалії буде безкоштовною
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Франція і Португалія зроблять вакцинацію проти коронавірусної інфекції COVID-19 безкоштовною для своїх громадян.
Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що вакцинація розпочнеться у найближчі кілька тижнів. Програма щеплення буде розподілена на три категорії людей, в першу чергу вакцину отримають найбільш вразливі верстви населення, зокрема у будинках для літніх людей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вакцинація буде добровільною та безкоштовною.
Кастекс повідомив, що Франція замовила близько 200 млн доз вакцини у різних фармацевтичних компаній, які займаються їхньою розробкою. Це дозволить прищепити 100 млн осіб.
Міністр охорони здоров’я Португалії Марта Темідо також заявила, що вакцина проти COVID-19 буде безкоштовною для громадян країни.
Вона зазначила, що Португалія придбає 22 мільйони доз вакцини від COVID-19 за 200 мільйонів євро. Зокрема країна уклала угоди з такими потенційними виробниками, як CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK.
Будь ласка, зачекайте...
Оплата из налогов граждан.
Т.е. - неважно - ты вакцинируешься или нет - но ты оплатишь вакцинирование другим.
Так значительно больше отгребут бабла замутившие эту афёру планетарного масштаба...
В Украине бесплатного международного ветеринарного паспорта (он же ковид-пасс) не будет, казна пустая, пополнить нужно, иначе, как сказал Милованов (кажется), до дефолта можно и не дожить, то есть вот дефолта вроде как еще официально нет, а помирать приходится без денег уже сейчас.
Источник: https://censor.net/ru/n3234960
Да на доброе здоровичко, хоть раз в квартал прививайтесь, чтобы иметь право на международный ветеринарный паспорт, он же ковид-пасс.
а кто живёт в сельской местности -- тому за деньги и вдали от жилья.